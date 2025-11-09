"승패 넘어 구민 소통 자리" 강남구청장기 배드민턴 대회

큰사진보기 ▲제35회 강남구청장기 배드민턴대회대회 개회식 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲제35회 강남구청장기 배드민턴대회선수 선서 ⓒ 이용민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제35회 강남구청장기 배드민턴대회복식경기 ⓒ 이용민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.취재 이용민 기자

지난 8일, 서울 잠실학생체육관은 공기를 가르는 셔틀콕의 날카로운 소리와 뜨거운 함성으로 가득 찼다. 제35회를 맞은 강남구청장기 배드민턴대회가 1000여 명의 선수와 응원단, 관계자들이 참여한 가운데 축제처럼 펼쳐졌다. 경기장 입구부터 각 클럽의 단체복과 깃발이 줄지어 늘어서 있었고, 스트레칭을 하며 몸을 푸는 선수들의 얼굴에는 긴장감과 기대가 함께 묻어 있었다.사회자가 대회 시작을 알리면서 개회식이 시작되었다. 대회에 참석한 내빈들은 생활 체육의 발전을 축하했다. 이세찬 강남구배드민턴협회장은 "이번 대회를 준비하는 과정에서 아낌 없는 지원을 해주신 체육회와 각 종목 단체, 협찬사 여러분, 이렇게 많은 분들의 관심과 성원이 모여 오늘의 뜻깊고 멋진 대회가 만들어졌다"며 감사 인사를 전했다. 이어서 선수 선서와 함께 제35회 강남구청장기 배드민턴대회가 열렸다.이윽고 본격적인 대회 시합에 앞서 한국체육대학교 선수들의 시범 경기가 시작되었다. 관중들의 시선이 단숨에 중앙 코트로 쏠렸다. 이내 "와!" 하는 감탄사가 곳곳에서 터져 나왔고, 강력한 스매시와 길게 이어지는 랠리, 한 치의 빈틈도 없는 수비가 이어질 때마다 관중석에서는 환호성과 박수가 쏟아졌다. 모두가 숨죽여 보다가도 유쾌하게 웃으며 즐길 수 있는, 그야말로 배드민턴인들의 축제였다.이후 이어진 본 경기에서는 각 클럽들이 코트마다 치열한 승부를 펼쳤다. 남자복식, 혼합복식 등 경기가 동시에 진행되었다. 선수들은 치열한 랠리를 이어가면서 박진감 넘치는 경기를 펼쳤다. 스매시가 코트를 강타할 때마다 "나이스!"하는 응원의 목소리가 터졌고, 기량을 마음껏 펼치며 점수를 내고 기뻐하는 선수들의 모습에 관중들도 함께 열광했다. 아쉬운 실점에도 서로를 격려하는 아름다운 모습도 훈훈했다.특히 실력파 팀들의 활약이 눈부셨다. 생활 체육인을 넘어서는 수준 높은 플레이가 펼쳐질 때마다 관중들은 숨을 죽였고, 마치 실업팀 경기를 보는 듯한 긴장감이 흘렀다. 경기 중간중간 서로의 플레이를 인정하며 미소를 주고받는 모습은 경쟁 속에서도 스포츠맨십을 보여 주었다.경기는 오후 늦게까지 이어졌다. 마지막 경기가 끝나고 나서도 체육관 안의 열기는 식을 줄을 몰랐다. 관중석에는 여전히 응원의 박수와 팀들의 환호로 가득했고, 셔틀콕 하나하나에 쏟은 에너지는 체육관을 따뜻한 공기로 가득 채웠다.경기가 모두 끝난 뒤에는 참가자들이 서로의 플레이를 칭찬하며 악수를 나누었고, 함께 땀 흘린 동료들과 응원을 온 가족, 친구들과 기념 사진을 찍으며 하루를 마무리했다. 서로 다른 클럽과 세대, 각기 다른 직업을 가진 사람들이지만, 배드민턴이라는 생활 체육을 매개로 그 순간 만큼은 모두가 하나가 되었다.한편, 이번 대회를 주최한 강남구배드민턴협회 이세찬 회장은 "이 대회는 단순한 승패가 아니라, 구민들이 함께 즐기고 소통하는 자리로 의미가 있고, 앞으로도 배드민턴을 통해 더 많은 사람들이 건강과 우정을 나눌 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 대회장의 셔틀콕은 코트를 수천 번 오가며 경쟁은 화합이 되었다. 선수들은 땀으로, 관람객은 환호성과 박수로, 자원봉사자들은 웃음으로 대회를 완성했다.