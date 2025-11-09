'대장동 항소 포기' 대통령실 겨냥한 국힘에 민주당 국정조사 맞불

대장동 개발 비리 의혹 사건에 대한 검찰의 항소 포기 결정을 둘러싼 정치적 파장이 커지고 있다. 검찰 내부에서도 노만석 검찰총장 대행 등 대검 지휘부와 수사팀의 갈등이 이어지고 있는 가운데 여야도 치열한 공방전에 돌입했다.
더불어민주당은 항소 포기 결정을 환영하며 검찰의 '조작 수사'에 대한 국정조사·청문회·상설특검을 예고하고 나섰다. 대장동 수사팀의 반발을 '항명'으로 규정하며 법무부 감찰도 촉구했다. 반면 국민의힘은 검찰이 외압을 받아 항소를 포기했다는 의혹을 제기하며 이재명 대통령의 '사법 리스크'를 부각하는 등 비판 공세에 집중하고 있다.
민주당 "국힘, 대장동 유니버스 갇혀 있나"
김병기 민주당 원내대표는 9일 오전 국회 본청에서 열린 기자간담회에서 "검찰 지휘부가 무분별한 상소를 자제하기로 결정했다. 특수 수사에서 반복된 높은 무죄율과 무리한 수사 논란, 국민 비판을 고려한 조치"라며 "국민 앞에 최소한의 양심을 지킨 결정"이라고 말했다. 김 원내대표는 대장동 수사팀의 반발을 "조직적 항명"이라고 규정하며 "법무부는 즉시 감찰에 나서야 한다. 강백신 검사 등 관련자 모두에게 단호히 책임을 물어야 한다"라고 촉구했다.
김 원내대표는 또 "이번 사태의 본질은 한 줌도 되지 않는 친윤(친윤석열) 정치 검찰들의 망동"이라며 "대장동·대북송금 검찰 수사에 대한 국정조사와 청문회와 상설특검 등을 적극 검토해 시행하겠다. 검찰권 남용과 조작 기소의 진상을 국민 앞에 낱낱이 밝힐 것"이라고 강조했다.
문금주 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑을 내고 "지금 검찰을 흔들고 있는 건 대통령도 민주당도 아닌 국민의힘"이라며 "정상적인 검찰의 결정마저도 기승전 '이재명'으로 끌고 가며 대통령의 발목을 잡는 국민의힘의 태도에 참담함을 금할 수 없다"라고 비판했다.
문 원내대변인은 "이번 검찰의 대장동 항소 포기는 그간 검찰이 벌여 온 무리한 수사와 기소의 한계를 스스로 인정하고 정상화의 길로 들어섰다는 점을 보여주는 결정"이라며 "이미 1심에서 검찰 구형 대비 충분한 형량이 선고돼 항소의 실익이 크지 않은 상황에서 검찰에 항소를 종용하는 국민의힘의 태도야말로 윤석열 정부 시절 검찰 사유화의 습성을 버리지 못한 것"이라고 했다.
문 원내대변인은 또 국민의힘을 향해 "윤석열 시절 정치검찰이 만든 '대장동 유니버스'에 갇혀 있는 것 아니냐"라며 "지금 사죄하고 반성해야 할 주체는 이 대통령이 아니라 증인을 회유하고 협박하며 짜맞추기 수사로 사건을 조작하고, 무리하게 기소한 윤석열 정권의 호위무사를 자처한 정치검찰과 그들과 결탁해 '이재명 죽이기'에 혈안이 된 국민의힘"이라고 했다.
국힘 "대통령 한 사람 위한 방탄"
반면 국민의힘은 검찰의 항소 포기에 외압이 있었을 것이라는 의혹을 제기하고 나섰다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 검찰의 항소 포기와 관련해 "정치권력 독립이란 수사 제1원칙이 완전히 무너져 버린 치욕적 조치"라며 "법무부는 공식적으로 개별 사안에 대한 수사지휘권을 발동했는가? 수사지휘권과 관계없이 대검에 대장동 항소 포기 의견을 전달했는가? 항소 포기 의견 전달은 순수한 법무부 의견인가 아니면 법무부보다 높은 윗선의 압력이 전달된 건가?"라고 의혹을 제기했다.
송 원내대표는 "대통령실에도 묻는다. 대장동 비리 항소를 포기하라는 외압을 행사했는가?"라며 "이번 항소 포기 결정은 피의자 이재명 대통령 공소 취소 빌드업의 1단계 작업으로 이해된다. 이 사건을 검찰의 무리한 기소라 규정지으며 이 대통령에 대한 공소 취소를 추진하겠단 뜻이고 나아가 형법상 배임죄를 폐지해 '이재명 완전 무죄'를 만들겠단 뜻으로 읽힌다"라고 주장했다.
송 원내대표는 이날 앞서 김병기 원내대표가 대장동 수사에 대해 국정조사·청문회·상설특검을 적극 검토해 시행하겠다고 한 것과 관련해서도 "좋다"라고 답했다. 송 원내대표는 "국회 차원 긴급 현안 질의를 즉시 열 것을 제안한다"라며 "국정조사부터 신속히 진행해 대장동 비리의 전모를 낱낱이 국민께 밝히길 제안한다. 항소 포기 외압은 누가 왜 행사했는지 진상 규명할 것을 다시 한번 민주당에 제안한다"라고 말했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인도 이날 논평을 내고 "검찰이 포기한 건 항소가 아니라 국민"이라며 "이 사건은 항소 포기 결정이 단순한 법리 판단이 아니라 정권의 정치적 판단이 개입된 결정이라고 볼 수밖에 없다는 점에서 매우 심각하다"라고 말했다. 이어 "대통령 한 사람을 위한 방탄"이자 "검찰을 정치의 도구로 삼은 검찰 농단"이라고 덧붙였다.
최 수석대변인은 또 "수사팀이 항소를 강하게 주장했음에도 검찰 수뇌부와 법무부가 이를 뒤집은 건 결국 대장동 사건 수사 재판 종결을 원하는 정치권력의 입맛에 맞춘 결과로 보인다"라며 "대통령이 공범으로 기소된 사건에서 법무부가 검찰과 항소 여부를 논의했다는 것 자체가 심각한 이해충돌"이라고 했다.
최 수석대변인은 "서울중앙지검장 사퇴로 끝낼 일이 아니다. 사퇴해야 하는 사람은 지검장이 아니라 항소 금지를 지시한 더 윗선"이라며 "이번 항소 포기 결정의 최종 책임자는 법무부 장관과 검찰 지휘부다. 그들은 권력의 눈치를 보며 정의를 저버린 데 대해 국민 앞에 즉각 사죄하고 책임을 져야 한다"라고 밝혔다. 그러면서 "국회 차원의 청문회와 국정조사를 통해 이 사태의 전모를 반드시 밝혀낼 것"이라고 했다.
서울중앙지검은 지난 7일 대장동 사건 민간업자 김만배씨 등 5명에 대해 항소 포기를 결정했다. 검찰이 이들 관련자 5명의 항소를 포기하자 수사팀이 즉각 반발하면서 정진우 서울중앙지검장은 사의를 표명한 상태다(관련 기사: '대장동 항소 포기' 검찰 내부 갈등에 여야도 충돌... "수사 방해"-"조직적 항명"
https://omn.kr/2fzeh).