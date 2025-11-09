[단독] 법무부, '연어 술파티' 편의점 결제 내역 "소주 맞다"

큰사진보기 ▲14일 서울 여의도 국회에서 열린 법무부 등에 대한 법제사법위원회 국정감사에서 국민의힘 나경원 의원의 질의가 이어지고 있는 가운데 박상용 법무연수원 교수가 발언대로, 이화영 전 경기도 평화부지사가 답변을 마치고 자리로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2023년 5월 17일 수원지검 앞에서 결제된 쌍방울 법인카드(1084) 내역 ⓒ 봉지욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원지검이 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 이화영 전 경기도 평화부지사의 진술 회유를 위해 '연어 술 파티'를 열었다는 의혹의 당사자인 박상용 당시 수원지검 부부장검사(현 법무연수원 교수)가 14일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법무부 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 답변하고 있다. 오른쪽 뒤는 이화영 전 경기도 평화부지사. ⓒ 남소연 관련사진보기

법무부가 이른바 '연어 술파티 회유 의혹'의 결정적 단서로 지목돼 온 두 건의 편의점 결제 내역이 모두 소주 구입이었다고 공식 확인했다. 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 수사 회유 및 증거조작 의혹의 실체를 가리키는 명확한 물증이 드러난 셈이다.법무부 핵심 관계자는 9일 오후 <오마이뉴스>와의 통화에서 "이마트24의 밴딩(상세 결제 내역)을 통해 확인했다"며 "12100원은 소주 구입이 맞고, (오마이뉴스) 1800원 보도가 단서가 됐다"고 밝혔다.앞서 9월, 법무부는 수원지검 1313호(박상용 검사실) 영상녹화실에서 검사와 피의자들이 연어회덮밥과 연어초밥으로 저녁식사를 하며 소주를 마신 정황을 확인했다고 밝혔다. 교도관 등의 진술과 출정일지 등을 통해 특정된 날짜는 2023년 5월 17일이다. 이후 정성호 법무부 장관은 감찰 착수를 지시했고, 현재 서울고검이 관련 사실을 조사 중이다.이후 <오마이뉴스>는 보도를 통해 쌍방울 법인카드 내역을 분석한 결과 법무부가 특정한 2023년 5월 17일 오후 6시 34분과 6시 37분, 수원지검 앞 편의점에서 각각 1만2100원과 1800원이 결제된 것을 확인했다. 특히 1800원이 당시 소주 한 병(참이슬, 처음처럼 기준)의 편의점 가격과 일치하기에, 해당 결제가 술 반입 정황과 직접 연결되는지 확인이 필요하다고 강조했다.실제로 <오마이뉴스>가 확인한 카드는 이른바 '1084카드'로 '연어 술파티' 의혹을 뒷받침하는 핵심 증거로도 거론된 바 있다.해당 카드는 2023년 5월 29일 오후, 수원지검 앞 'OO연어 광교점'에서 4만9100원 결제에 사용됐다. 또 이 카드의 결제 패턴이 이화영·김성태·방용철 세 사람이 하루 7시간 이상 집중적으로 동시 출정한 날과 상당 부분 겹친다는 것도 확인했다. 주된 사용처는 햄버거집, 수제비전문점, 연어식당, 육회식당, 쌈밥집, 남도음식전문점, 카페, 주차장 등 수원구치소와 수원지검 인근 등 다양하다. 해당 카드는 김 전 회장 등이 수원구치소로 되돌아가면 서울 용산 쌍방울 본사 부근에서 다시 사용되는 패턴도 보였다.앞서 6일 봉지욱 기자는 자신의 페이스북에 2023년 5월 17일 저녁 6시 37분 1800원 결제에 3분 앞서 결제된 12100원에 대해 '소주 4병과 생수 3병, 담배 1갑, 비닐봉투 1장을 샀다'고 밝힌 바 있다.봉 기자는 "첫 결제 3분 뒤에 1800원을 주고 소주 1병을 더 산 건, 생수 3병의 용량 1500ml를 가득 채우기 위해서였다"며 "수원지검 1313호와 1315호에서 술 파티와 진술 세미나를 수시로 벌이고 가족 면회와 쌍방울 임원진 회의까지 열었던 것으로 보인다"라고 지적했다.쌍방울 관계자는 한 병에 1800원 하는 소주 3병과 700원짜리 생수 3병, 4500원짜리 담배 1갑, 한 장에 100원인 비닐봉투를 합계 12100원을 주고 구입했으나 생수병에 '소주갈이'를 하는 과정에서 소주가 부족하다는 것을 확인한 뒤 이를 보충하고자 소주 한 병을 더 구입했던 것이다. 이 모든 내역이 쌍방울 법인카드 결제 내역에 고스란히 남아 있었다.<한겨레> 보도에 따르면 법무부는 술자리 회유 의혹 관련 실태조사 과정에서 2023년 5월17일 오전 수원구치소에 수감된 김 전 회장을 회사 직원이 접견한 녹취록을 확인했고, 당시 김 전 회장은 쌍방울 직원에게 '페트병에 술을 담아 준비하라' '변호사를 통해 검사에게 말하면 된다'는 취지로 지시했다고 한다.이화영 전 경기도 평화부지사는 지난해 4월 법정 증언을 통해 2023년 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 '검찰이 이재명 대통령이 연루됐다는 진술을 확보하기 위해 술과 외부 음식이 반입된 자리를 마련해 회유했다'는 취지로 폭로했다.이에 당시 수원지검은 '검찰청사에 술이 반입되지 않아 음주는 물리적으로 불가능'하다고 반박했지만 법무부는 자체 조사와 서울고검 감찰·수사를 통해 실제 술이 반입됐다는 사실을 확인했다.하지만 의혹의 당사자인 당시 수원지검 소속 박상용 검사(현 법무연수원 교수)는 국회에 출석해 "조사와 수사, 재판에서 모두 사실무근임이 밝혀진 사건"이라며 의혹을 여전히 부인하고 있다.한편 서울고검 TF는 김성태 전 회장과 직원 2명을 형법상 배임 혐의로 입건한 상태다. 대북송금 사건으로 수감된 김 전 회장이 2023년 5월 17일 접견 온 직원들에게 법인카드로 술과 외부 음식을 결제하게 해 수원지검에서 술 파티를 열었다는 혐의다.