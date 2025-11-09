미얀마 현지 언론 "교황 '미얀마 국민 고통, 국제사회 외면 말라' 당부"

큰사진보기 ▲미얀마 언론 <킷딧 미디어> 보도 ⓒ 킷딧 미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산에서 열린 미얀마 평화 행동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 8일 저녁 부평에 있는 미얀마 식당에서 열린 피란민 돕기 음악회 ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 8일부평 한국폴리텍대학에서 열린 피란민 돕기 음악회 ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마에서 쿠데타로 집권한 군사정권에 의해 국민들의 희생이 계속되는 가운데, 레오 14세 교황이 "미얀마 국민들의 고통을 국제사회가 외면하지 말라"고 호소했다.또 군사정권이 국회의원을 새로 뽑는 총선거를 12월부터 치를 예정인 가운데 뉴질랜드의회가 "군부 선거를 신뢰할 수 없다"고 결의했다. 한국에 있는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 이번 주말에도 고국의 봄혁명과 피란민을 돕기 위해 나섰다.9일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 미얀마 현지 언론 보도와 민주진영인 국민통합정부(NUG), 소수민족 무장세력의 발표를 종합해 다양한 소식을 전했다.미얀마 현지 언론 <킷딧 미디어>는 레오 14세 교황이 "국제사회가 미얀마 국민들을 잊지 말라"고 당부했다고 지난 6일 보도했다. 하루 전날 바티칸 성베드로 광장에서 열린 수요미사(일반 알현)에서 교황이 이같이 밝혔다는 것이다.이들은 "교황이 '국제사회가 미얀마 내전과 인도주의적 위기로 고통받고 있는 국민들을 결코 잊지 말고, 도움과 기도를 아끼지 말아야 합니다'라고 강조했다"고 전했다.이어 "교황은 '세계 여러 지역에서 무력 분쟁으로 고통받는 이들을 위해 저와 함께 기도해 주시기 바랍니다. 특히 저는 미얀마 국민들을 마음에 두고 있으며, 국제사회가 그들을 잊지 않고 필요한 인도적 지원을 제공하기를 촉구합니다'라고 했다"고 밝혔다.교황은 무력 충돌, 강제 이주, 그리고 기본 생계 자원의 부족으로 인해 고통받고 있는 미얀마 국민들에 대한 깊은 우려를 표명했다고 이 언론이 전했다.<킷딧 미디어>는 "유엔의 추산에 따르면, 미얀마의 인도적 위기는 이미 '대재앙' 수준에 도달했으며, 2025년에는 약 2천만 명이 인도적 지원을 필요로 할 것으로 예상된다. 약 350만 명이 국내 실향민으로 집을 잃었고, 이들 대부분은 불안정한 환경 속에서 생존을 이어가고 있다"라고 보도했다.또 뉴질랜드의회는 지난 5일 "미얀마 군부가 계획 중인 선거는 신뢰하거나 인정할 수 없는 선거"라고 결의했다고 미얀마 언론이 보도했다. 미얀마 군부는 오는 12월부터 내년 1월 사이 네 차례에 걸쳐 총선거를 실시하기 위한 준비를 하고 있으며, NUG를 비롯한 민주 진영은 '가짜 선거'라며 반대하고 있다.또 미얀마에서는 내전으로 인해 국민들의 고통이 계속되고 있다. <킷딧 미디어>는 미얀마 마궤지역 한 마을이 군부에 의해 습격을 받아 불탔고, 인근 마을들 역시 전투기와 헬리콥터의 폭격을 받아 주민들이 전부 마을을 버리고 피신 중이라고 현지 주민들이 전했다라고 6일 보도했다.하루 전날 마을에 진입한 군부 부대가 공격을 가했고, 주택들이 불타기 시작했다는 것이다. 이로 인해 인근 마을의 주민들까지 피난길에 오른 상황이었다는 설명이다. 이밖에 미얀마 곳곳에서 내전으로 인한 주택 파괴와 피란민 발생이 이어지고 있다.이런 가운데 이번 주말 한국 곳곳에서 미얀마의 봄혁명을 염원하는 활동들이 벌어졌다. 울산에서는 조모아 한국미얀마연대 대표 등이 모여 "미얀마 민주화 승리"라는 펼침막을 들고 활동을 벌였다.또 지난 8일 저녁 부평에 있는 한 미얀마 식당과 부평 한국폴리텍대학에서 각각 "미얀마 피란민 돕기 음악회"가 열렸다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타가 발발했다.