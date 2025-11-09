[사진] 한자리 모인 홍성 다문화가족, 어울림 한마당 개최

큰사진보기 ▲9일 오후, 홍성군청 여하정에서는 ‘2025 다문화가족 어울림 한마당’이 개최돼 즐거운 시간을 보냈다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 한마당 잔치는 필리핀 자조 모임의 난타 공연을 시작으로 다문화가족들은 청·홍팀으로 나눠 댄스와 꼬리잡기, 공굴리기, 줄다리기, 단체줄넘기 등의 경기를 함께했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

홍성 지역에 거주하는 다문화가족들이 한자리에 모였다. 9일 오후, 홍성군청 여하정에서는 '2025 다문화가족 어울림 한마당'이 개최됐다.비가 내릴 것이라는 기상예보와 달리 구름 한 점 없는 가을 날씨 속에, 홍성군과 홍성군가족센터가 다문화 가족의 화합을 위해 마련한 이날 한마당 잔치에는 관내 다문화가족과 주민 등 300여 명이 참석했다.특히, 여하정에는 본격적인 행사가 시작되기 전부터 다문화 가족들이 모여들면서 아이들은 마음껏 잔디밭을 누볐다. 이날 한마당 잔치는 필리핀 자조 모임의 난타 공연을 시작으로 다문화가족들은 청·홍팀으로 나눠 댄스와 꼬리잡기, 공굴리기, 줄다리기, 단체줄넘기 등의 경기를 함께했다. 베트남교민회에서는 이날 한마당 잔치를 위해 상품을 후원했으며, 베트남 자조 모임은 전통음식을 참가자들에게 전달했다.한마당 잔치에 참석한 홍성군 이화선 인구전략담당관은 "(홍성군은) 정책적으로 여러분(다문화가족)들이 원하는 것들을 적극 발굴해서 실행하도록 하겠다. 많은 의견 달라"며 "즐겁고 신나는 시간이 되길 바란다"면서 한마당 잔치를 축하했다.홍성군가족센터에 따르면 관내 다문화가정은 15여 개국 약 800세대 2000여 명으로, 이들은 지역에서 뿌리를 내리며 지역의 일원으로 다양한 곳에서 활동하고 있다. 한편, 홍성군가족센터는 건강가정기본법, 다문화가족지원법을 근거로 다양한 가족 구성원 간의 가족 건강성 회복과 가족관계 강화 및 가족 친화 문화 조성을 위한 가족 서비스를 제공하고 있다.