두산에너빌리티, 밝고 안전한 '안심마을' 만들기 공헌활동

큰사진보기 ▲11월 7일, 두산에너빌리티가 창원시 진해구 아랫장천마을에서 진행한 사회공헌활동에서 신입사원들이 골목길 벽면 도색 환경개선 봉사활동을 펼치고 있다. ⓒ 두산에너빌리티 관련사진보기

"더 환하고 밝은 '안심마을'을 만드는데, 두산에너빌리티가 앞장서겠다."9일 경남 창원에 본사를 두고 있는 두산에너빌리티가 진해구 아랫장천마을에서 사회공헌활동을 펼치며 이같이 밝혔다. 신입사원들과 사내 명장협의회 소속 직원 등 250여 명이 참여해 구슬땀을 흘렸다.안심마을은 빛과 에너지라는 기업의 특성을 살린 두산에너빌리티의 대표적인 사회공헌활동 중 하나로, 신재생에너지인 태양광을 활용해 안전 취약지역에 조명을 설치하고, 주변 환경을 정비해 주민들의 귀갓길을 더 밝고 쾌적하게 만드는 것을 목표로 하고 있다.두산에너빌리티는 2024년 '안심마을'로 조성한 아랫장천마을을 다시 한번 찾아 관련 시설을 점검하는 등 봉사활동을 벌였다.이 회사는 "일년 남짓 시간이 흘러 당시에 설치한 일부 태양광 안내등과 도색한 벽면에 대한 재보수가 필요하다는 주민들의 요청에 임직원들이 한걸음에 달려온 것"이라고 전했다.특히, 이번 사회공헌활동에는 올해 입사한 두산에너빌리티 신입사원 전원이 참여해 의미를 더했다. 신입사원들은 이날 골목길 벽면 도색 등 환경개선 활동으로 구슬땀을 흘렸다.한 신입사원은 "입사 첫 주에 의미 있는 활동에 동참하게 돼 뿌듯하다"며 "단순한 봉사가 아닌 빛과 에너지로 지역사회를 더 밝고 안전하게 만드는 회사의 사회공헌활동을 몸소 느끼게 되어 자부심이 느껴진다"고 말했다.이날 신입사원과 함께 두산에너빌리티 최고의 숙련 기술자로 구성된 사내 명장협의회 직원들도 태양광 안내등 설치 등에 힘을 보탰다.김동철 두산에너빌리티 부사장은 "앞으로도 두산에너빌리티는 지역사회와 소통하고 협력해 안전하고 지속가능한 환경을 만들어 나가는데 힘을 모아 나가겠다"며 "특히, 기업의 역량과 기술을 활용한 다양한 사회공헌활동을 꾸준하게 펼칠 것"이라고 밝혔다.