경남 도로 자전거 대회, 17명 선수들 뒤엉켜 부상

큰사진보기 ▲11월 7~9일 펼쳐진 도로 자전거 달리기 대회인 ‘투르 드 경남’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 7~9일 펼쳐진 도로 자전거 달리기 대회인 ‘투르 드 경남’ 시상식. ⓒ 경남도청 관련사진보기

도로 자전거 달리기 대회인 '투르 드 경남'(스폐셜대회) 도중에 선수들이 뒤엉켜 넘어지면서 부상을 입었지만 모두 치료를 받고 팀에 복귀했고, 사흘동안의 대장정이 마무리되었다.경남도는 참가 선수들이 지난 7일 거제를 출발해 사천, 남해를 지나 9일 창원에서 대회를 마무리 했다고 밝혔다. 선수들이 부상을 입는 사고는 지난 8일 남해 구간에서 벌어졌다.이날 오전 9시27분경 남해군 창선면 단항회전 교차로 인근 도로에서 경기에 참가한 한 선수가 탄 자전거가 과속방지턱을 지나던 중 중심을 잃고 넘어졌고, 이후 뒤따르던 자전거 16대가 잇따라 추돌했다.이로 인해 선수 17명이 부상을 입었다. 부상을 입었던 선수 6명은 병원으로 옮겨져 치료를 받았고, 나머지 11명은 찰과상 등 경미한 부상을 입었다.경남도 관계자는 "부상을 입고 병원에서 치료를 받았던 선수들이 당일 모두 퇴원해 팀에 복귀했다"라며 "이후 대회는 일정대로 진행되었다"라고 밝혔다.이번 대회는 마지막날인 9일 경남도청 광장에서 열린 시상식으로 모든 일정이 마무리 되었다. 국내 정상급 동호인들이 참가한 이번 대회는 지난 7일 거제를 시작으로 사천, 남해, 창원으로 이어진 총 230.8km 구간에서 진행됐다.사흘동안 대회결과 구간 합산 1위 선수에게 수여되는 개인종합 우승은 류금찬 선수(TOPSPEED S)에게 돌아갔다.만45세 이상 선수가 대상이 되는 베스트 골드라이더 부문에서는 김진필 선수(PERFORMANCE M)가 우승했고, 여성선수가 대상인 베스트 우먼라이더 부문에서는 김현진 선수(R.CYCLE STUDIO)와 이해원 선수(Team TRINITY)가 공동 우승을 차지했다.산악구간 기록으로 순위를 부여하는 산악왕(KOM, King of Mountain) 부문은 천경영 선수(Team VENIO)가 우승했고, 구간별 상위 3명의 개인기록을 합산하여 결정하는 단체 종합우승은 TOPSPEED S 팀에게 돌아갔다.경남도는 "지난 6월 치러진 '투르 드 경남' 국제대회에 이어 동호인 대회를 성공적으로 마무리하면서 도로사이클의 중심지로 자리매김했다"라며 "아울러 남해안의 절경과 이순신 승전길을 달리면서 진행된 두 대회를 통해 경남과 남해안의 매력을 전 세계로 알릴 수 있었다"라고 밝혔다.박명균 경상남도 행정부지사는 폐회사를 통해 "뜨거운 열정과 투혼으로 완주해 주신 선수 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "경남도는 앞으로도 안전한 대회 운영으로 자전거 저변 확대를 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.'투르 드 경남'은 세계적으로 유명한 도로 자전거 대회인 '투르 드 프랑스'에서 따왔다.