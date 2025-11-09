"기술과 사고가 결합된 새로운 학습 무대"

큰사진보기 ▲2025 강남구 청소년 국제 콘퍼런스2025년 11월 7일, SETEC 컨벤션센터 ⓒ 이용민 관련사진보기

지난 7일, 서울 강남구 대치동 SETEC 컨벤션센터에서는 청소년들의 세계시민 의식을 키우기 위한 '2025 강남구 청소년 국제 콘퍼런스'가 열렸다. 강남구가 주최하고 강남인강이 후원한 이번 행사는 구내 18개 중학교 대표팀이 참가해 네 가지 본선 주제를 중심으로 열띤 발표를 펼쳤다.이번 본선의 주제는 ▲각 나라에서 중점적으로 추진하고 있는 AI 분야와 그에 따른 기회와 위협(장점과 단점)은 무엇일까? ▲ AI로 국경 없는 의료가 가능해질까? ▲ 로봇과 함께 일하는 미래, 각 나라는 어떻게 준비하고 있을까? ▲ AI와 로봇이 돌보는 노년 사회, 인간은 존엄을 지킬 수 있을까 등 인공지능과 인류의 공존을 탐구하는 심도 깊은 내용들이었다.컨벤션홀은 학생들과 교사, 학부모, 관계자들로 가득 찼다. 사회자의 개회 선언과 함께 본격적인 무대가 시작됐으며, 발표 전에는 분위기를 돋우기 위한 소소한 경품 추첨 이벤트가 진행돼 학생들의 환호와 웃음이 이어졌다.각 팀은 한 국가를 맡아 그 나라의 대표 자격으로 국제 이슈를 분석하고 발표했다. 특히 학생들은 챗GPT를 활용해 질문과 답변을 주고받는 형식의 원고를 작성해 눈길을 끌었다. 이렇게 완성된 발표는 실제 국제회의처럼 진행됐으며, 학생들은 각국의 대표가 되어 논리적이면서도 창의적인 해법을 제시했다.발표 순서는 추첨으로 정해졌으며, 9팀이 먼저 무대에 오른 뒤 짧은 휴식 시간을 가진 후 나머지 9팀이 이어서 발표를 진행했다. 각 학교 학생들이 무대에 오를 때마다 객석에서는 박수와 함성이 터져 나왔고, 친구들의 응원이 발표자들에게 큰 힘이 됐다. 행사 운영진은 발표에 집중할 수 있도록 오후 1시 이후에는 입·퇴장을 제한해 발표자들의 몰입을 도왔다.무대에 오른 학생들은 단순히 외국의 시각을 흉내 내는 데 그치지 않고, 각 나라의 입장을 이해한 뒤 자신만의 해석으로 재구성해냈다. 그 과정에서 인공지능과 인간의 사고가 협력하며 만들어내는 새로운 학습의 가능성이 드러났다. 발표를 준비한 학생들은 챗GPT를 비롯한 AI 도구를 활용해 자료를 조사하고 논리를 다듬으며 "기술은 공부의 도우미가 아니라 생각의 확장 도구"라는 메시지임을 실현하고 증명했다.휴식 시간에는 로비 곳곳에서 다양한 체험 부스가 운영됐다. '글빛 한줄, 마음을 새기다'라는 캘리그래피 체험존과 스페인 문화탐험존 'Viva Espana!'에는 학생들의 발길이 끊이지 않았다. 학생들은 손글씨로 다짐을 남기고, 룰렛 이벤트와 미니 퀴즈에 참여하며 잠시 발표의 긴장을 풀었다. 친구들과 함께 사진을 찍고, 서로의 다짐을 읽으며 웃음을 나누는 모습도 곳곳에서 눈에 띄었다.행사가 끝난 뒤에도 학생들은 서로의 발표에 대한 소감을 나누며 자신이 맡았던 국가의 입장에서 느낀 점과 배운 점을 공유했다. 한 참가자는 "챗GPT가 알려주는 정보도 중요하지만, 그걸 바탕으로 내 생각을 어떻게 발전 시키는지가 더 중요하다는 걸 깨달았다"고 말했다. 또 다른 참가 학생은 "챗GPT와 대화를 하며 원고를 만들다 보니 생각을 더 깊게 정리할 수 있었고, 마치 진짜 외교관이 된 기분이었다"고 소감을 전했다.행사 관계자는 "이번 콘퍼런스는 단순한 영어 발표 대회가 아니라, 기술과 사고가 결합된 새로운 형태의 학습 무대였다"며 "강남구는 앞으로도 이런 글로벌 인재 양성의 기회를 지속적으로 확대할 것"이라고 밝혔다.