미국 핵항모 부산 입항에 시민단체 "북과 대화에 도움 안돼"

큰사진보기 ▲미국 핵항모 조지워싱턴함이 부산에 5일 입항했다. ⓒ 부산평통사 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 평통사, 9일 부산 백운포 주한미해군사령부 앞 1인시위. ⓒ 부산평통사 관련사진보기

'떠다니는 군사기지'인 미국 핵항모 조지워싱턴함이 부산에 입항한 가운데 시민단체가 규탄과 함께 '억제정책 폐기'를 외쳤다. 부산평화와통일을여는사람들(평통사)는 9일 조지워싱턴함이 입항했던 부산 백운포 주한미해군사령부 앞에서 1인 시위를 벌였다.평통사는 이날 "억제정책 폐기, 핵항모 부산입항 규탄"이라고 쓴 손팻말을 들었다.평통사는 또 자료를 통해 "조지워싱턴 미 핵항모 전단이 부산 해군 작전기지에 입항했다. 요코스카를 모항으로 하는 미7함대 소속의 이 핵항모는 지난해 한미일 연합연습에 참가했다"라며 "해군은 군수 적재와 승조원 휴식 등을 위해 입항했다고 하지만 작전과 관계없이 입항한 것으로 보기 어렵다. 전문가들은 이번 방문이 향후 공동훈련 계획 및 연합작전 능력 강화로 이어질 가능성이 높다고 분석한다"라고 밝혔다.이들은 조지워싱턴함이 F-35C를 탑재하고 있다면서 "한미 연합훈련에 투입될 경우 선제적인 정밀타격력을 갖춤으로써 그 공세성은 매우 높아진다"라며 "실제로 4일부터 한미 공군 훈련 프리덤 플래그가 진행되던 중에 조지 워싱턴 호가 입항했으며 이를 의식한 북이 7일 부산에 입항한 조지 워싱턴 항모를 겨냥한 것으로 추정되는 단거리 탄도미사일 발사체를 동해상으로 발사했다"라고 설명했다.평통사는 "핵항모와 같은 전략자산의 한반도 전개는 억제요, 무력의 위협이다"라며 "이는 무력의 사용 뿐 아니라 무력의 위협도 불법으로 규정한 유엔헌장을 위반하는 일이다. 뿐만 아니라 이재명 정부가 내세우는 북과의 신뢰 회복, 남북협력 기반 조성에도 전혀 도움이 되지 않는 일이다"라고 지적했다.부산평통사는 "한미당국에 대결을 부추기고 핵전쟁 위기를 높이는 억제정책을 폐기하고 핵항모와 같은 전략자산 전개를 중단하라"라고 촉구했다.이들은 "진심으로 북과 대화를 원한다면, 신뢰를 회복하여 화해와 협력, 평화와 통일로 나아가기를 원한다면 힘에 의한 평화정책을 내려놓고 합리적 방어충분성에 기초한 전략으로 현재와 같은 공세적 전략을 대체할 것을 호소한다"라고 강조했다.조지워싱턴함 등 미국 제5항모강습단이 지난 5일 오전 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지에 입항했고, 조지워싱턴함은 슈퍼호닛 전투기(F/A-18), 무인공중급유기 스팅레이(MQ-25A) 등 항공기를 탑재하고 있어 '떠다니는 군사기지'로 불린다.