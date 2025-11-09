바른지역언론연대 신임회장에 황민호 옥천신문 대표

큰사진보기 ▲(사)바른지역언론연대(회장 오원집)가 지난 8일과 9일 한국농업연수원(전북 장수군)에서 정기총회 및 세미나(주관 무진장 신문사)를 개최하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

전국 풀뿌리지역언론연대모임인 바른지역언론연대 신임 회장에 황민호 옥천신문 대표가 선출됐다.(사)바른지역언론연대(회장 오원집, 전국 50개 회원사)는 지난 8일과 9일 한국농업연수원(전북 장수군)에서 진행된 정기총회 및 세미나(주관 무진장 신문사)에서 신임회장으로 황 대표를 뽑았다. 임기는 2026년부터 2028년까지다.황 대표는 8일 오후 8시 연수회 개회식에서 인사말을 통해 "풀뿌리 언론은 그동안 보이지 않는 곳에서 지방분권을 지키기 위해 노력해 왔다"라며 "풀뿌리 민주주의의 최후 보루는 풀뿌리 언론이라고 생각한다"고 말했다.이어 "동학농민군의 후예와 이경애 열사의 후예를 자처하며 각 시군에서 풀뿌리 민주주의를 지키기 위해 애쓴 만큼 정부의 공적 지원을 이끌어내고 풀뿌리 민주주의가 민들레 홀씨처럼 퍼져 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.이날 연수회가 열린 한국농업연수원 내에는 고 이경애 열사 기념관이 조성돼 있다. 고 이경애 열사는 전북 장수를 무대로 농민운동에 헌신해 오다 지난 2003년 멕시코 칸쿤에서 열린 세계무역기구(WTO) 각료회의장 앞에서 'WTO가 농민을 죽인다'고 외치며 농산물 수입 개방에 항의하는 의미로 스스로 목숨을 끊어 전 세계에 큰 충격을 줬다.오원집 회장은 "그동안 믿고 따라 준 회원 여러분께 감사드린다"라며 "앞으로도 지역언론 발전을 위해 연대의 힘을 발휘해 달라"고 주문했다.이날 연수회에서는 한 해동안 각 지역신문이 내놓은 우수 보도와 지역독자와 함께 한 모범사업이 소개됐다.<태안신문>(신문웅, 김동이, 이성엽 기자)은 광복 80주년을 맞아 120년 만에 돌아온 우윤 문양목 애국지사의 유해봉환을 성사시키는 단초를 마련, 보도부문 최우수상을 받았다. <태안신문>은 지난 2004년부터 지금까지 175편의 관련 기사를 통해 문양목 선생의 행적을 추적 보도했다.<남해시대>(전병권 기자)는 지역대학 통폐합(경남도립남해대학, 경남도립거창대학, 국립창원대)으로 예상되는 문제점을 심층취재 해 우수상을 수상했다.<당진시대>(최운연, 한수미, 이지혜,이태경)는 당진 폭우피해 연속 보도, <고양신문>(남동진)은 기후위기 대응 지속가능 교통 전환, <울산저널>(이종호)은 부유식 해상풍력 성공 방안, <원주투데이>(김윤혜)는 위협받는 어린이 놀이터 해법, <인천투데이>는 유정복 인천시장의 불법 선거운동 의혹 보도로 각각 장려상을 수상했다.기획사업 부문에는 <주간함양>이 함양 관내 마을회관 어르신을 대상으로 문예교육 향상을 위한 지역신문 낭독 콘텐츠 제작 프로그램(할매의 뉴스 한 스푼)으로 최우수상을 받았다. 마을회관과 경로당 소속 어르신을 대상으로 지역신문 읽기, 발음 연습, 기사 낭독, 녹음 등을 통해 지역뉴스와 문해교육을 결합한 점이 높은 평가를 받았다.이날 행사에는 200여명의 회원들과 전춘성 진안군수, 동창욱 진안군의회의장, 최한주 장군수군의히의장, 박용근 전북도의원, 하승수 공익법률센터 농본 대표, 정창수 나라살림연구소장, 우희창 충남대 교수 등이 참석했다.