독재정권도 벌벌 떨게 만든 '행동대장' 엄마들

민주화운동 과정에서 구속된 양심수의 어머니와 아내들이 1985년 12월에 결성한 단체인 민주화실천가족운동협의회(민가협)의 창립 40주년을 맞아 그 역사와 활동을 소개한다.

큰사진보기 ▲민가협 최루탄 추방 시위1987년 6월 시위 도중 이한열 열사가 최루탄에 맞아 사망한 후 민가협은 최루탄 추방 시위를 벌였다. 전경들에게 꽃을 달아주고 있는 김춘옥(김민석 현 총리의 어머니) 민가협 회장. ⓒ 민가협 40주년 기념사업위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲양심수 석방과 고문 정권 규탄 시위1987년 박종철 열사가 고문으로 살해당한 뒤 명동성당에서 이를 규탄하는 시위를 벌이고 있는 민가협 회원들 ⓒ 민가협 40주년 기념사업위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲양심수 석방 농성양심수 가족들은 1985년 12월 12일에 민가협을 결성하고 양심수의 즉각 석방을 요구하는 투쟁을 줄기차게 벌여나갔다. 사진은 기독교회관 NCCK(한국기독교교회협의회) 사무실에서 농성 중인 민가협 회원들. ⓒ 민가협 40주년 기념사업위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울구치소 항의 방문 투쟁교도소 처우 개선을 위해 양심수들이 단식투쟁을 벌이면 민가협 어머니들은 교도소와 법무부로 몰려가 양심수들의 투쟁을 지원했다. 서울구치소 담벼락에 올라가 구호를 외치며 투쟁하는 민가협 어머니들. ⓒ 민가협 40주년 기념사업위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲고문경찰 이근안 현상수배민가협은 1989년 2월, 무수히 많은 민주인사들에게 악랄한 고문을 가해 간첩으로 조작한 '고문기술자' 이근안을 현상수배하고 직접 체포에 나섰다. 이에 잠적한 이근안은 10년 뒤에야 검찰에 자수하고 징역 7년을 선고받았다. ⓒ 민가협 관련사진보기

큰사진보기 ▲민가협 40주년 특별 헌정 공연 '어머니를 위한 시와 노래의 밤'12월 13일 오후 4시 한양대 올림픽체육관에서 열리는 민가협 40주년 특별 헌정 공연 '어머니를 위한 시와 노래의 밤'에는 정태춘 박은옥, 안치환, 이은미, 동물원, 꽃다지, 노래마을 등 민가협과 각별한 인연을 맺어온 뮤지션들이 출연한다. 티켓은 제작 후원 사이트(https://www.socialfunch.org/mkh40)에서 구입할 수 있다. ⓒ 민가협 40주년 기념사업위원회 관련사진보기

[민가협 40주년 기념사업 주요 내용 및 일정]

● 사진전 '엄마들의 보랏빛 꿈' : 11월 13~21일(인사동 아지트미술관)

● 심포지엄 '민주와 인권을 향한 40년, 어머니의 위대한 여정' : 11월 27일(금) 오후 2시 국회의원 회관 8간담회실

● 특별헌정공연 '어머니를 위한 시와 노래의 밤' : 12월 13일(토) 오후 4시 한양대 올림픽체육관

● 사진집 '엄마의 보랏빛 꿈' : 11월 5일 발간(인터넷서점 판매 중)

● 기념도서 '민가협 40년, 그 보랏빛 여정' : 12월 초 발간 예정

● 미니다큐 '민가협을 기억하다'(총 20회) : 민가협 40주년 유튜브 채널

민가협40년 - YouTube

에 공개

● 민가협 관련 자료는 온라인기록관

민가협 40년 기록관

에서 볼 수 있으며, 민가협 40주년 기념사업 내용은 홈페이지

민가협 40주년 기념사업위원회

에서 확인할 수 있습니다.

● 민가협 40주년 헌정공연 제작 후원

https://www.socialfunch.org/mkh40

● 문의 : 안영민 상임운영위원장(010-8010-7013), 이병인 사무국장(010-3786-3535)

[인터뷰] 안영민 민가협 40주년 기념사업위원회 상임운영위원장 "다채로운 기념사업과 행사 준비, 재정 마련이 최대 고민"



민가협 40주년 기념사업을 총괄하고 있는 안영민 전대협동우회 회장은 민가협과는 각별한 인연이 있다. 남민전 사건의 무기수로 감옥에 있는 남편(안재구)의 석방운동을 하던 어머니(장수향)는 민가협 창립 때 공동회장을 맡았다. 민가협의 양심수 석방 투쟁 덕분에 아버지는 1988년 12월 자유의 몸이 됐지만, 1990년 3월에는 안 회장이 거리 시위 도중 연행돼 구속됐다. 그리고 1994년에는 부자가 동시에 국가보안법 위반으로 구속되는 일까지 생겼다.



"어머니가 정말 마음고생이 컸죠. 남편에 이어 아들이 구속되고, 그다음에는 남편과 아들이 동시에 구속됐으니까요. 힘겨웠던 그 시절을 어머니는 민가협에 의지하며 견뎌내셨다고 해요. 돌아가신 어머니 생각에 민가협 40주년 기념사업을 맡게 됐습니다."



극우들의 준동, 반역의 시대를 막아야 한다



처음에는 민가협 어머니들 모시고 잔치나 한번 열려고 했단다. 그런데 윤석열의 비상계엄 선포로 시작된 내란 정국을 거치면서 생각이 달라졌다.



"내란 정국이 비록 탄핵과 대선 승리로 끝났지만, 곳곳에서 기어 나오는 극우들의 준동을 보면서 언제든 반역의 시대가 다시 올 수도 있다는 생각이 들었어요. 그럴 때마다 치열했던 반독재투쟁의 한가운데서 온몸으로 싸우며 우리 모두를 지켜주었던 민가협이 떠올랐어요."



그 역사를 남겨야 한다는 책임감이 들었다. 기록되지 않은 것은 역사가 될 수 없다는 생각에 일단 어머니들의 구술 기록이라도 남기고 온라인기록관이라도 만들자고 결심했다. 그렇게 해서 구술 영상 작업을 시작했고, 아카이브 구축과 사진기록 정리, 사진집 발간과 사진전을 진행했다. 또 민가협 40년 역사와 활동을 책으로 정리하고, 민가협 40년을 돌아보고 평가하는 심포지엄도 열 예정이다. 방대한 사업인 만큼 어려운 점도 많을 텐데, 역시나 재정 마련이 가장 큰 난관이라고 한다.



정부가 나서서 해야 할 일임에도 예산 지원 없어 아쉬움



"민가협 40주년 사업은 사실 정부가 나서서 해야 할 일이죠. 그런데 탄핵과 조기 대선 등 정치 일정이 급변해서인지 어디에서도 예산을 지원하겠다는 데가 없더군요. 결국 민가협의 은혜를 입은 우리가 십시일반 돈을 모아보자, 이렇게 결심했습니다. 그런데 참 어렵네요. 총사업비가 3억 5천만 원인데 이제 3분의 1 정도 모였습니다. 젊은 세대는 민가협이나 양심수를 잘 모릅니다. 그나마 5060세대, 586세대, 전대협 한총련 세대, 노동운동 쪽에서는 전노협을 아는 세대가 함께 할 수 있을 텐데 다들 여기저기서 쏟아지는 후원 요청에 피로감도 큽니다. 그렇지만 민가협이잖아요. 어머니들의 40년 역사만큼은 우리가 제대로 정리해 드리는 게 도리 아닐까요?"



민가협 40주년 기념사업에 함께하는 방법은 크게 세 가지다. 민가협 계좌로 직접 후원하거나 헌정공연 제작 후원 사이트인 '소셜 펀치'에서 사진집, 기념도서, 공연 티켓을 구입하는 방법, 그리고 각 단체나 모임에서 단체로 공연 티켓을 구입하는 방법이 있다.



"12월 13일 공연은 예전 민가협에서 주최한 '양심수를 위한 시와 노래의 밤' 리바이벌 성격입니다. 그 당시 연출팀과 사회자, 출연진이 다시 결합해 이번에는 '어머니를 위한 시와 노래의 밤'을 올립니다. 다들 12월 13일은 민가협 공연 보고 송년회 하는 날로 잡아주세요. 꼭 부탁합니다!"

만약에 윤석열의 내란이 성공했다면 어떻게 됐을까? 노상원의 수첩에 적힌 대로 윤석열과 김건희를 비판해 온 수많은 야당 정치인과 시민사회단체 간부들은 '불경죄'로 죄다 끌려갔을 것이다. 내란 세력들은 이들 중 일부는 바닷물에 수장한 뒤 '행불' 처리해 버렸을 테고, 나머지는 기무사의 지하 벙커나 국정원과 경찰청 대공분실로 끌고 가 '북한의 지령에 따라 반정부 활동을 해왔다'라고 자백하라며 온갖 고문을 자행했을 것이다.윤석열의 내란이 성공했다면 박정희, 전두환의 폭정을 능가하는 윤석열 독재가 시작됐을 것이다. 이에 저항한 이들로 감옥은 터져 나가고, 잡혀간 이들의 석방과 독재 타도를 외치며 우리는 다시 싸우고 있을 것이다. 40년 전 '민가협'과 '양심수'의 시대로 되돌아가는 것이다.MZ세대들에게 '민가협'과 '양심수'를 아냐고 물어보면 대개는 "그 사람이 누구예요?"라고 되묻는다. '민' 씨나 '양' 씨 성을 가진 사람 이름이라 생각하는 것이다. 민가협과 양심수는 586 세대에게는 익숙하지만, 젊은 세대에게는 낯선 말이다.민가협은 '민주화실천가족운동협의회'의 약칭이다. 군사독재 시절 민주화운동을 하다가 감옥에 간 이들의 가족이 하나로 뭉쳐 1985년 12월 12일에 민가협을 결성했다. 전두환 독재 때는 엄청나게 많은 구속자가 나왔다. 1985년만 해도 미문화원 점거 농성 사건과 대학의 삼민투 사건, 재야의 민청련 사건과 노동자들의 구로 동맹파업 등으로 수많은 사람이 끌려갔다.양심수는 '양심에 따라 정의로운 일을 하다 감옥에 갇힌 사람'이란 뜻이다. 예전에는 공안사범, 시국사범이라 불렀다. 민가협이 결성되고 '양심수'라고 부르기 시작했다. 범죄자를 뜻하는 '범'(犯)이 아니라 갇힌 자를 뜻하는 '수'(囚)를 사용한 것이다. 군사독재 때는 매년 1천여 명의 양심수가 감옥에 갇혔다. 연인원으로 따지면 1만 명이 훨씬 넘는 숫자다.민가협이 결성되면서 양심수 석방은 민주화의 핵심 과제가 됐다. 1988년 총선에서 여당이던 민정당(민주정의당)이 패배하고, 여소야대 국면이 펼쳐졌다. 야당은 5공 비리와 광주민주화운동 진상규명 청문회를 개최해 전두환 독재의 폭정을 폭로해 나갔다. 이 과정에서 전두환 독재에 맞서 투쟁한 사람들, 광주민주화운동의 진실을 알리기 위해 투쟁한 사람들이 왜 감옥에 갇혀 있어야 하냐는 여론이 높아졌다. 양심수 석방 요구가 들불처럼 번져나갔고, 민가협은 양심수 석방의 상징이 됐다.대한민국의 민주화운동을 이야기할 때, 빠질 수 없는 단체가 민가협이다. 민가협처럼 40년 동안 한자리를 지켜온 민주시민단체나 진보민중단체는 없다. 민통련, 전민련, 전노협, 전국연합 등 대표적인 재야단체들은 중간에 해산하거나 새로운 이름을 내건 단체로 바뀌었다. 경실련, 참여연대, 환경운동연합 등 대표적인 시민단체들은 1987년 6월항쟁으로 민주화가 진전되면서 하나둘씩 결성됐다.오늘날 우리가 누리는 민주주의와 자유, 인권은 결코 저절로 이루어진 것이 아니다. 수많은 사람이 끌려가고 고문당하고 목숨을 바쳐 이루어낸 성과다. 한국의 민주주의는 민가협과 양심수에게 큰 빚을 지고 있다. 그들의 희생으로 쟁취한 결과물을 오늘 대한민국 국민이 다함께 누리고 있다.윤석열과 내란공범들이 구치소와 재판 과정에서 누리는 혜택도 마찬가지다. 지난여름 윤석열은 구치소에 에어컨이 없다며 투정했지만, 예전에는 선풍기는커녕 부채조차 없었다. 교정 당국은 흉기로 사용될 수 있다는 얼토당토않은 이유를 들며 반입을 금지했다. 그 이면에는 '죄 지은 놈들은 고생을 해봐야 정신 차린다'라는 인식이 깔려 있었다. 부식 문제도 심각했다. 담배꽁초가 나오는 멀건 배춧국과 쉰내가 나는 김치가 사람이 먹는 음식으로 제공됐다. 이런 말도 안 되는 교도소 환경을 바꾸기 위해 양심수들은 단식투쟁으로 맞섰다.그럴 때마다 민가협 어머니들은 교도소와 법무부로 몰려가 양심수들의 투쟁을 지원했다. 경찰서로 연행되면 경찰서 안에서 고함을 지르고 거세게 투쟁했다. 견디다 못한 경찰들은 어머니들을 '닭장차'(호송버스)에 싣고 버스조차 다니지 않는 서울 외곽에 내다 버렸다. 그러면 지나가는 차를 얻어 타고 돌아와 다시 투쟁에 나섰다. 그런 투쟁 덕분에 교도소 처우도 점차 개선될 수 있었다.어머니들은 체포영장도 없이 불법으로 연행된 이들의 행방을 찾아 안기부와 대공분실, 경찰서 유치장을 쫓아다녔다. 변호사 접견과 면회를 요구하며 밤샘 농성을 마다하지 않았다. 그러면서 수사기관의 불법 행위를 하나둘씩 바꾸어 냈다. 어머니들은 고문 기술자로 유명한 이근안을 직접 현상수배하고, 수사기관의 고문을 뿌리뽑기 위해 투쟁했다. 저들이 다시는 물고문, 전기고문을 자행하지 못하게 만든 것도 어머니들의 공로다.민가협의 상징이 된 보랏빛 수건을 머리에 두른 어머니들이 나타나면 독재정권도 벌벌 떨었다. 자식을 독재정권에 빼앗긴 어머니들은 두려울 게 없었다. 어머니들에게는 끌려간 모든 이들이 다 내 자식이었다. 워낙 대차게 싸우니 경찰도 감히 함부로 대하지 못했다. 그런 연유로 어머니들은 투쟁 현장마다 맨 앞에서 민주화운동의 행동대장 역할을 톡톡히 해냈다. 1993년부터 매주 진행한 '양심수 석방과 국가보안법 폐지를 위한 목요집회'는 2020년 2월 코로나19로 중단할 때까지 27년간 총 1257회나 계속됐다. 단일 사안으로는 세계 최장기 집회다.이처럼 대한민국의 민주주의 발전에 큰 역할을 했던 민가협이 창립 40주년을 맞았다. 하지만 현재 민가협의 상황은 무척 어렵다. 그새 많은 어머니들이 세상을 떠났다. 살아있는 분들도 요양원에 있거나 투병 중이다. 이제는 활동이 가능한 분도 몇 명 남지 않았다. 우리가 40주년을 맞아 기념사업을 하려는 이유도 이 때문이다.민가협 40주년 기념사업은 민가협으로부터 특별한 은혜를 받은 양심수들과, 민가협의 아들딸이라고 자부했던 전대협, 한총련 세대, 그리고 각 대학 민주동문회와 시민사회단체가 중심이 돼 진행하고 있다. 기념사업은 한마디로 민가협의 40년 역사와 활동을 정리하는 일이다. 그 시대의 기억을 되살리고, 그 기억을 기록으로 남기는 작업이다.현재 온라인기록관(아카이브) 구축과 구술 영상기록 정리, 사진집과 기념책 발간, 사진전과 심포지엄이 준비되고 있다. 그리고 마지막 행사로 '어머니를 위한 시와 노래의 밤'이 12월 13일 한양대 올림픽 체육관에서 열릴 예정이다.윤석열의 내란은 시민항쟁으로 저지됐다. 응원봉을 들고 노래를 부르며 축제로 만들어낸 빛의 혁명, 남태령 투쟁단과 인간 키세스에서 보듯 민주주의를 지켜내려는 수많은 시민의 헌신과 희생이 내란을 막아냈고, 이재명 정부를 세웠다. 이재명 정부를 탄생시킬 수 있었던 것은 결코 정치인들이 잘나서가 아니다. 시민의 힘이 결집한 결과다. 또한 그 승리는 오늘의 우리가 잘해서 이루어낸 성과도 아니다. 오늘의 승리는 과거로부터 이어져 온 피와 땀의 축적물이다. 앞선 세대의 위대한 희생을 기억하지 않는다면 이 승리도 오래지 않아 뒤집힐 수밖에 없다.그런 점에서 민가협은 대한민국 민주주의 역사에서 꼭 기억해야 할 이름이다. 여성과 어머니, 숭고한 희생과 헌신으로 민주화를 이뤄낸 민가협을 우리는 오늘, 역사 속에 제대로 기록해야 한다. 그것은 민가협의 은혜를 입은 우리가 해야 할 마땅한 도리이고 책무이다. 민가협 40주년 기념사업의 진정한 의미도 바로 여기에 있다.