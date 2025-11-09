울산화력 붕괴 현장, 구조 일시 중단... 드론 수색은 계속

큰사진보기 ▲지난 6일 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소에서 시설물 해체 작업중 철제 보일러 타워가 무너지면서 매몰된 현장 작업자 7명 중 1 명인 81년생 김아무개씨의 시신이 9일 오전 11시 5분께 수습된 후 울산 동강병원으로 이송되기 전 구조대원들이 경례를 하고 있다. ⓒ 울산소방본부 관련사진보기

AD

지난 6일 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소에서 시설물 해체 작업중 철제 보일러 타워가 무너지면서 매몰된 현장 작업자 7명 중 1명인 40대 김아무개씨의 시신이 9일 오전 11시 5분께 수습됐다.김씨는 애당초 지난 6일 오후 3시쯤 팔이 끼인 채 발견돼 의식이 있는 상태였지만 구조의 어려움으로 지난 7일 사망 판정을 받았고 9일에야 수습됐다. 이로써 7명의 사고자 중 3명이 숨졌다. 나머지 4명은 구조를 못한 가운데, 2명은 숨진 것으로 추정되며 2명은 실종된 상태다.이처럼 구조 작업이 늦어지는 이유는 사고 현장의 위험성 때문이다. 철거 대상인 보일러 타워 4·5·6호기는 폭파 전 철거를 용이하기 위해 기둥 등을 미리 자르는 취약화 작업을 진행해 4호기는 100%, 6호기는 75% 그리고 사고가 난 5호기는 90% 가량 작업을 진행하던 중 붕괴해 사고가 발생했다.현재 실종자가 있는 무너진 5호기 옆에 있는 4호기와 6호기도 언제 붕괴될 지 모르는 상황이라 또 다른 사고를 방지하기 위해 구조가 지연되는 실정이다. 지난 밤에도 이런 위험성 때문에 구조대가 철수했지만 오는 11일 있을 6호기 발파를 위한 나머지 취약화 작업 전 위험을 무릅쓰고 9일 오전 10시 30분쯤 대원 17명을 투입해 김씨의 시신을 수습하기에 이르렀다.9일 오전 7시에 열린 상황판단회의에서 구조기술사는 "야간에 내린 비, 현재 불고 있는 바람, 사고 발생 전 진행되었던 취약화 작업을 고려해 볼 때 붕괴 위험성이 높아 내부 수색 작업은 위험하다"는 의견을 냈다.울산소방본부는 이날 오후 12시 30분 브리핑을 갖고 "(나머지) 취약화를 위해 지금 업체에서 막 작업을 시작해 구조대 수색 작업은 일시 중단을 한다"며 "취약화 작업을 위해서 저희 대원들이나 장비들은 다 빠진 상태"라고 밝혔다. 이어 "하지만 드론으로 카메라 작업 수색은 계속한다"고 덧붙였다. 울산소방본부는 구조 방법을 붇는 언론의 질문에 "구조 방법의 세부적인 문제는 말씀드리기 어렵다"고 답했다.