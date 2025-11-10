민주당 중앙당, 기초단체장까지 '후보자격 심사'...자치분권 역행 논란

큰사진보기 ▲더불어민주당 지방선거기획단 공천심사기준 및 방법(안) 주요내용민주당 지방선거기획단이 마련한 공천심사기준안을 놓고 우려의 목소리가 나오고 있다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

더불어민주당이 내년 지방선거 공천 심사 방안을 구체화하는 과정에서 기초단체장 예비후보자격을 중앙당에서 심사하는 것을 두고 논란이다. 현역 및 기득권 정치인에게 가산점을 부여하는 안과 '세 번 이상 탈복당자에게 예외 없는 부적격자 포함 안'을 놓고도 비판이 나오고 있다.민주당 지방선거기획단은 공천심사기준안을 통해 컷오프 최소화와 후보자 검증 강화, 당원 주권 강화, 청년·장애인 기회 확대 등을 주요 기준으로 마련했다. 앞서 정청래 대표는 지난 전당대회에서 억울한 공천 배제를 막는 '노컷(No-Cut) 당 대표'를 공약하며, 부적격자를 제외하고는 모두에게 경선 기회를 주겠다고 약속한 바 있다.하지만 후보자 검증 강화 방법을 놓고 우려의 목소리가 나온다. 기초단체장을 중앙당 예비후보자 자격심사위원회에서 자격 여부를 1차 심의하는 안을 마련했기 때문이다. 즉, '예외 없는 부자격 심사 기준'을 반영해 기초단체장도 중앙당 예비후보자 자격심사위원회에서 심사하기로 하는 안이다. 기존에는 기초단체장의 경우 지역 시·도당에서 후보자격을 심사했다.이를 놓고 기초단체장까지 중앙당에서 자격 심사를 하는 것은 시·도당의 정치적 역량을 불신하고 자치분권 정신에도 역행한다는 비판이 나온다. 또 중앙당 자격 심사 과정에서 정무적 판단이 반영돼 결국 지방선거를 통해 정청래 당 대표 체계를 강화하려는 의도가 아니냐는 비판도 나오고 있다.이에 대해 민주당은 투명성과 검증 강화를 위해 정해진 기준에 따라 부적격 여부만을 판단한다는 설명이다. 반면, 지역에서는 "지난 총선 과정에서도 중앙당 검증위가 예외 없는 부적격 심사 기준에 따른 부적격 여부만을 판단한다고 했지만, 정무적 판단이 개입돼 곳곳에서 불공정 시비가 터져 나왔다"며 우려의 목소리를 내놓고 있다.민주당이 전·현직 국회의원, 기초단체장, 지역위원장 등 당내 기득권에 해당하는 인사들에게 10%의 가산점을 부여하는 방안을 놓고도 우려 목소리가 크다. 민주당의 기존 공천 심사 및 경선안은 현역 의원과 같은 선출직 공직자에게는 20%를 감산을 적용하고, 현역에게 도전장을 내밀 정치 신인에게는 20%를 가산했다. 때문에 당내 주요 직책을 맡아 당에 헌신한 인사를 우대하겠다는 명분과는 달리, 신인 정치인과 외부 인재의 진입 장벽을 높여 정치 신인 발굴을 어렵게 하고 새로운 인물을 발굴해야 할 지방선거의 취지를 훼손한다는 지적이 나온다.민주당이 세 번 이상 탈·복당한 전력이 있는 사람을 '예외 없는 부적격자'에 포함해 공천을 원천 배제하는 방안을 검토하는 것도 논란의 대상이다.이는 언뜻 엄격한 기준처럼 보이지만, 특정 지역에서 복잡한 탈당 및 복당 과정을 거쳤던 '세 번 미만 탈복당자'에게는 면죄부를 주어 공천의 길을 열어주려는 의도가 아니냐는 의혹이 나온다. 실제 민주당 내 대규모 탈당은 국민의당(안철수 계) 창당 과정과 새로운미래(이낙연 계) 창당 과정에 있었다. 즉 호남지역에서 두 번 정도 대규모 탈당과 복당한 사람들이 다수 존재하는 상황에도 이들에게 면죄부를 주려는 조항 아니냐는 의심이다. 유권자로부터 신뢰를 잃은 후보의 반복적 출마를 막아 후보자 경쟁력을 검증하고 당의 기강을 바로잡는 이면에, 특정 계파나 지역의 정치적 상황에 맞춤형 공천을 적용하려는 시도 아니냐는 의문이 나오는 이유다.민주당은 10일과 11일 전국 지역위원장 워크숍에서 이 같은 논란을 비롯한 지방선거 공천 심사 기준안을 놓고 의견을 수렴할 예정이다.