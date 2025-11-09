청양 하루 여행, 마음 속 먼지가 가라 앉는 곳

큰사진보기 ▲청양군 천장호청양군 천장호 출렁다리를 옆에서 본 전경 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

지난 8일 인천 영종도를 출발해 청양 천장호 출렁다리에 도착했다. 이어 장곡사의 고요한 기운을 받고, 세월을 품은 전통가옥까지. 쉼을 선물하는 청양에 다녀왔다.아침 7시 영종도를 출발했다. 차창 밖으로 늦가을의 빛이 번졌다. 막히지 않으면 두 시간 남짓이면 닿을 거리지만, 이날은 3시간 40분이 걸렸다. 늦게 물든 단풍이 도로 위 사람들을 불러낸 탓이었다. 그만큼 많은 이들이 '가을의 끝'을 붙잡으려는 듯했다.오전 11시, 충남 청양 천장호에 도착했다. 잔잔한 호수 위로 데크 산책로가 펼쳐져 있었다. 호수를 감싼 산등성이 위로는 가을 바람이 산뜻하게 스쳤고, 그 바람 속에서 하루의 첫 장면이 열렸다. 주차장은 이미 차들로 가득했다. 호숫가 식당 앞에도 사람들이 줄을 섰다. 차로 시달린 몸을 달래고자 들어간 식당에서는 비빔밥이 유난히 맛있어 보였다. 산나물 향이 진한 비빔밥 한 그릇을 비비며 여행의 기운을 채웠다.청양군 천장호 출렁다리는 길이 207m, 높이 24m. 다리 한가운데에는 '세계에서 가장 큰 청양고추' 조형물이 자리해 있다. 안내문은 무심했지만, 실제로 다리 위에 서면 그 흔들림이 전해주는 감각은 여느 출렁다리와 달랐다. 발걸음을 옮길 때마다 호수 위 잔 물결이 반짝이며 햇빛을 반사했다. 바람이 불면 다리는 가볍게 흔들렸고, 그 순간 걷는 이들의 얼굴에는 웃음이 번졌다. 다리 위에서 문득 "지금 나는 강물 위에 서 있구나"라는 실감이 밀려왔다.다리를 건너 산길로 접어들었다. 약 30분 남짓 걸어 도착한 '소원바위'는 전설을 품고 있었다. 이 바위에 소원을 빌면 아기를 잉태한다는 이야기가 전해 내려온다. 바위 앞에서 사람들은 잠시 머리를 숙였다. 나 또한 그 틈에서 마음을 다잡았다. 바위 위에서 내려다본 천장호의 푸른 물빛은 한결 깊었다. 나뭇잎 사이로 스며드는 바람소리는 '쉼'이라는 단어를 또렷하게 떠올리게 했다.다음 행선지는 장곡사였다. 서기 850년, 신라 문성왕 12년에 보조선사가 창건한 유서 깊은 사찰이다. 대웅전은 물론 여러 문화재를 간직한 이 절은 세월의 겹을 그대로 품고 있었다. 고즈넉한 목조건물의 기와지붕이 숲과 어우러져 있었다. 처마 밑에서 스치는 바람소리, 불단 앞에 앉았을 때의 차분한 기운이 마음을 맑게 했다. 가을이 장곡사에 내려앉아 있었다. 도시의 분주함을 벗어나 잠시 머물러 있으니, 마음 속 먼지들이 천천히 가라앉는 듯했다.다음으로 향한 곳은 폐교된 수정초등학교 칠갑분교를 개조한 백제문화체험박물관. 이곳에서는 잃어버린 왕국 백제의 흔적을 조심스레 복원하고 있었다. 정산면 학암리 가마터에서 출토된 기와, 와당, 토기들이 전시되어 있었다. 전시실에는 삼국시대부터 근대까지 이어지는 도자와 기와가 시대의 흐름처럼 놓여 있었다.박물관 한편에는 한때 이 지역 금 생산량의 70%를 차지했다는 금광 체험관도 있었다. 금이 났던 땅 위에 세워진 전시관, 그리고 과거 학교 건물이 문화 공간으로 다시 살아난 모습은 지역의 시간과 변화를 고스란히 보여주고 있었다.여정의 마지막은 약 1776년 조선 후기 건립된 방기옥 가옥이다. 'ㅁ'자 형태의 전통 가옥으로 기둥과 서까래, 문살의 문양이 정갈했다. 마당을 중심으로 사랑채와 대청마루가 둘러서 있었고, 그 조화로운 구조가 단아한 아름다움을 완성했다. 한 세기 넘게 마을의 중심이었던 이 집은 지금 전통차를 판매하는 공간으로 변모했다. 따뜻한 차 한 잔을 마시며 앉아있자니, 대청 위로 스며드는 햇살이 그 자체로 시간이 되었다.하루의 길은 길었지만, 마음의 속도는 느려졌다. 천장호의 바람과 장곡사의 고요, 백제의 흔적과 방기옥 가옥의 세월이 차례로 마음에 새겨졌다. 돌아오는 길, 저물어가는 햇살이 차창 위로 스며들었다. 길은 여전히 멀었지만, 그 안에는 쉼이 함께 있었다.