이재명 정부 '산재 사망' 줄고 있을까? <오마이뉴스> '현황판' 오픈

"경제협력개발기구(OECD) 중에서 산업재해율 또는 사망재해율이 가장 높다고 하는 이 불명예를 이번 정부에서는 반드시 끊어내야 되겠다."
지난 7월 17일 이재명 대통령의 일성입니다. 이 대통령은 취임 초반부터 산재 사망이 2022년 중대재해처벌법 시행 이후에도 줄지 않는 데 문제의식을 느끼며 선명한 메시지를 꾸준히 냈습니다. 일선 부처에는 산재 사망 예방 조치뿐만 아니라 사후 책임을 묻는 대책을 강력히 주문하며 '산재와의 전쟁'을 펼쳐오고 있습니다.
<오마이뉴스>는 '일하다 죽는 사회'를 바꾸고자 하는 현 정부의 의지가 현장에 변화를 불러오는지 살펴보고자 '대한민국 산업재해 현황' 특별면
(https://omn.kr/2fqut
)을 열었습니다. 이재명 정부가 출범한 2025년 6월부터 임기 5년 간의 산재 사망의 추이를 기록하는 현황판입니다.
특별면에 접속하면 가장 먼저 큼지막한 숫자가 나옵니다. 이번 달 기준으로 집에 돌아가지 못한 노동자 수입니다. 고용노동부의 '중대재해알림'으로 공지된 중대재해 사망 수치를 토대로 매달 집계합니다.
'산재사망 현황판' 코너에선 이재명 정부 이후 산재 사망자 수를 전년 동기간과 비교 분석합니다. 노동건강연대가 언론에 보도된 노동자의 죽음을 조사해 발표하는 '이달의 기업살인' 통계가 기반입니다.
첫 번째 도표는 2025년 6월 이후 누적 산재 사망이 1년 전에 비해 실제로 줄었는지를 나타냅니다. 현재 화면에 나타난 빈 네모칸(셀) 전체는 896개로, 2024년 6월~2025년 5월 노동건강연대가 집계한 '기업살인' 사망자 수를 상징합니다. 그 안에 색이 칠해진 셀은 올 6월 이후 누적 '기업살인' 사망자 수입니다.
1년 뒤인 2026년 5월까지 빈 셀이 다 칠해지지 않으면 전년보다 산재 사망이 줄었다고 볼 수 있습니다. 이후에도 이런 식으로 1년 단위에 맞춰 누적 사망자 수를 비교해 노동자의 죽음이 감소하고 있는지 살펴볼 계획입니다.
색깔이 있는 셀을 클릭하면 사고일시와 재해 원인, 지역 등의 정보가 구체적으로 나옵니다. 그 밑에는 월별 사망자 수와 2025년 6월 이후 누적 사망자 수, 각각의 전년 동기간 대비 증감 현황을 수치로 표시했습니다. 또한 재해 원인별 사망자 수와 월별 누적 사망자 추이도 과거와 비교한 뒤 각각 막대 그래프와 꺾은 선 그래프로 표현해 변화의 흐름을 한 눈에 알 수 있도록 나타냈습니다.
노동건강연대 '이달의 기업살인' 등 관련기사 한곳에
'정부의 대응'은 이재명 정부가 산재 사망을 줄이기 위해 펼치고 있는 대책과 행보 등이 담긴 기사를 모아둔 코너입니다. 이 대통령의 관련 발언과 고용노동부 등 주무 부처 소식을 확인할 수 있습니다.
'시민들의 생각' 코너에는 산재와 관련된 노동자·노동조합·시민사회단체·전문가들의 다양한 의견과 주장을 담았습니다. <오마이뉴스>에선 모든 시민이 기자입니다. 일하는 사람들이 안타깝게 목숨을 잃는 사고를 막으려면 우리 사회에 무엇이 필요하다고 생각하시는지 여러분의 목소리를 기사로 언제든 보내주세요.
'이달의 기업살인'은 노동건강연대가 매달 연재하는 기사를 모아둔 코너입니다. 월별 산재 사망 노동자 수, 지역별 산재 사망 노동자 수 , 유형별 산재 사망 노동자 수, 사고별 정보 등 그동안 우리가 모르고 지나쳤던 소식들이 자세히 담겼습니다.
'대한민국 산업재해 현황' 특별면은 <오마이뉴스> 홈페이지 메인면에 노출된 전광판을 클릭하면 들어갈 수 있습니다. 아래의 QR코드와 주소로도 접속 가능합니다.
→ 오마이뉴스 '대한민국 산업재해 현황' 특별면 바로가기 : https://omn.kr/2fqut