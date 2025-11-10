첼로 연주곡 사이사이에 전쟁의 총소리를 넣은 이유

2025 전주국제행위예술제가 '전쟁 넘어 평화(PEACE_OVER_WAR)'란 주제로 치명자산성지 평화의전당 잔디광장에서 지난 8일 열렸다. 과학으로 치면 기초과학에 해당하는 행위예술제, 이 '순수한 예술 영혼들의 잔치'에 10명의 행위미술가들이 참여해 선한 영향력을 꽃비처럼 흩뿌렸다.
환경파괴와 전쟁 일으키는 위정자들에게 보내는 예술적 경고
김석환의 <소음의 멜로디-멸망의 경고>는 우아한 클래식 선율이 흐르는 가운데 불티 탁탁탁 튀는 그라인더 첼로 연주 행위로 우리 시대가 얼마나 부조리, 불합리하게 움직이고 있는가를 잘 보여주는 작품이었다.
첼로 연주곡 사이사이엔 전쟁에서의 총소리가 삽입되었다. 평화롭고 우아한 선율 사이에 전쟁이라는 참상이 끼어들고 있는 현장을 생생하게 청각적으로 보여준 것이다. 시각적으로 들려준 것이다.
여기에 그라인더와 철 첼로가 부딪힘으로 발생하는 소음에 가까운 소리는, 음향에서 나오는 첼로 연주곡에 묻히긴 해도 여전히 삐걱거리며 우리 세계의 부조화(환경 파괴, 전쟁)적 삶을 강력히 지적한다.
작가는 이 작품이 사람들에게 "강력한 경고 메시지를 전달하며, 반성과 행동의 필요성을 촉구하는 예술적 실천"이 되기를 희망하고 있다. 그래도 마지막 부분 손 송풍기 끝에 알록달록 칠해진 원통형 비닐을 달아 허공에 멋진 그림을 그려 나갔다. 총의 궤적처럼 앞으로 길게 뻗어 나가지만 타인과 세상을 공격하는 총이 아니라 사랑과 행복, 평화를 세상에 널리 퍼트린다는 의미를 담은 것이다.
인간의 잔혹함에 대한 기억
김용수의 <20040622-ㄱ> 작품은 인간이 얼마나 참혹한 일을 저지를 수 있는가에 대한 기억을 다시 상기시켜주는 작업이었다. 이 작품 제목의 날짜는 김선일이라는 선교사가 이슬람 근본주의자들에게 참수라는 형태의 살인을 당한 날이었다.
작은 칼로 목을 여러 번 내리쳐 죽이는 이때의 사건은 생각조차 하기 싫은 일들이었다. "저는 살고 싶습니다"라는 행위자의 발언은 주위를 숙연하게 했다. 이 작품은 인간이 얼마나 잔인할 수 있는가를, 그런 행동을 하게 만드는 종교라는 것을 어떻게 받아들여야 하는가를 다시금 생각하게 하는 작품이었다.
그리움, 사랑으로 빵빵하게 채워질 세상을 꿈꾼다
임택준 <고백>은 어둠으로 상징되는 검은 옷을 입고서 머리에는 그리움, 사랑, 행복을 연상할 수 있는 하얀 꽃이 달린 노란 통을 쓰고 평화롭고 행복한 세상으로 나아가자고 조용히 외치는 작품이다.
작가는 노란 통과 하얀 꽃이 그리움이고 사랑이라 한다. 주변이, 세상이 상처나고 참혹한 상황이 올지라도 우리들은 끝없이 긍정적이고 희망찬 미래를 노래 불러야 한다고 주창하는 것이다.
평화를 위협하는 모든 어둠을 빛으로 몰아내자는 행위
윤혜경의 <lumiere 빛. 앎. 생명. 살아남을 표현> 작업은 평화를 만들어나가기가 매우 힘드므로 모두 간절한 마음으로 힘을 모으고 소중히 지켜나가야 함을 예술적 행위로 보여주었다.
윤혜경은 흰색 종이꽃을 사람들에게 나눠주었다. 그리고 촛불에 화선지를 적당한 높이에 대어 그을음으로 글씨를 써 내려갔다. 화선지에 불이 붙어 구멍이 나기도 하고, 촛불 담은 종이컵에 불이 붙기도 하였다.
우여곡절 끝에 어슴푸레하게 그을음으로 만든 평화라는 글자가 완성되었고 윤혜경은 그것을 가슴에 소중히 품고서, 평화를 위한 간절한 절을 올렸다. 그리고 그 '평화'라는 글씨가 쓰여진 종이를 가슴에 안고 땅에 납작 엎드려서 대지와 혼연일체 된 상태로 끝을 맺었다.
격동적이지도 않고 볼거리도 미미한, 즉 움직임도 많지 않은 지루한 반복 동작으로 평화가 얼마나 지난한 과정을 거쳐야 하는지를 잘 보여주었다. 더구나 빛(촛불)으로 글씨를 만든 것은 평화를 위협하는 모든 어둠을 물리친다는 의미를 담고 있는 것이다.
온 인생을 담아 진실로 써 내려가는 '평화'라는 두 글자
심홍재의 <전쟁 넘어 평화> 작품은 하얀 천에 깡 먹으로 '평화'라는 글자를 쓰는 행위였다. 처음엔 12방위에 점을 찍고 그 각 자리에 PEACE_OVER_WAR 12자를 적었다. 그리고 그 가운데에 강력한 에너지가 흘러넘치는 글자 '평화'를 쓴 것이다.
심홍재는 이 전주국제행위예술제를 만들고 20년 넘게 주체적으로 진행해온 사람으로 4년 전부터 지속해서 '평화'라는 주제를 이어 왔다. 그가 쓰는 평화는 그냥 글자 쓰기가 아니다. 심신 강한 가톨릭 신자로서 이 땅과 세계의 모든 이들의 평화로움을 꿈꾸는 간절함이 듬뿍 담긴 실천적 행동예술가의 전 인생이 담긴 글자이다.
심홍재는 일찍이 1995년에 환경보호를 외치며 한 달가량 전국 순회 퍼포먼스를 하였다. 근래에는 밤 9시만 되면 무슨 일을 하든 멈추고 기도를 한다. 조금씩 다르지만, 현재 기도의 주 내용은 다음과 같다. "전쟁과 기아에 허덕이는 이들에게 일용할 양식을 주시어 그들이 오늘을 버티고 내일을 희망하며 살게 해주시고 한반도의 평화를 위해 애쓰고 있는 사람들에게 힘을 보태 주소서."
'이 예술가의 간절한 소망을 세상은 들어주소서' 옆에서 함께 손 모아 기도해본다. Ra무용단의 우혜정이 심홍재 행위의 뒷부분에 슬며시 진입하여 몸짓으로 심홍재의 간절함에 힘을 보탰다.