'좋아요'로 배우는 빗물 활용법, 4개국 학생들의 레인스쿨 챌린지

큰사진보기 ▲미얀마 레인스쿨 쇼츠가뭄때 줄다리기를 하면 비가 온다는 전통을 학생들이 재미있게 표현함. https://www.youtube.com/shorts/-k1dUWPUVDk ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아 레인 쇼츠캄보디아 학생들이 빗물의 중요성을 산과 들에 다니면서 느낌을 이야기하고 있다. https://www.youtube.com/shorts/lI1xwjn78qw ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲스리랑카 레인 쇼츠스리랑카의 초등학교 학생이 빗물의 중요성을 전 세계에 이야기하고 있다. https://www.youtube.com/shorts/n4dXIQgHtP0 ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲라오스 레인쇼츠라오스의 레인스쿨에서는 빗물의 중요성을 홍보하는 영상을 만들어 학교와 지역사회에 전파하고 잇다. https://www.youtube.com/shorts/sz4pGdg3cLo ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲베트남 레인쇼츠베트남에서 만든 빗물의 중요성을 홍보하는 영상, 학생들이 과학, 연극, 춤 등으로기후위기에 대응하는 방법을 재미있게 소개하고 있다. https://www.youtube.com/shorts/FfTqE0xPFEw ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 작은 실험은 한 가지 진리를 다시 일깨워준다.



“교육은 가르침이 아니라 참여에서 시작된다.”



1분짜리 영상 하나로 학생, 교사, 학부모, 그리고 마을이 함께 움직였다.

그리고 그 중심에는 돈이 아닌 마음으로 배우는 빗물이 있었다.

빗물은 하늘의 선물이고,

그 선물을 나누는 가장 좋은 방법은 즐겁게 참여하는 것이라는 사실을

이번 레인스쿨 챌린지가 보여주고 있다.

다가오는 11월 12일, 캄보디아 프놈펜의 왕립과학아카데미(RAC) 캠퍼스에서는 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남 등 4개국 학생들이 모여 '제 2 회 국제 레인캠프(Rain Camp)'를 연다. 이번 행사는 단순한 과학체험이 아니라, '게임처럼 배우는 빗물교육'이라는 새로운 시도를 통해 학생들이 스스로 참여하고, 지역사회가 함께 움직이는 실험의 장이 되고 있다.캠프 당일보다 일주일 앞선 지금, 이미 온라인에서는 뜨거운 반응이 이어지고 있다.이번 레인캠프의 첫번째 미션은 "빗물 영상 챌린지"이다. 4개국의 5개 참가 학교들은 '우리 학교의 빗물 이야기'를 주제로 1분짜리 영상(YouTube Shorts)을 제작해 올리고, 조회수와 '좋아요' 수를 스스로 집계해 점수를 매긴다. 다른 나라의 영상을 시청하고 응원 댓글을 다는 것도 참여 점수에 포함된다.짧은 영상 하나가 학교와 마을을 움직이고 있다. 학생들은 친구와 가족에게 링크를 공유하고, 학부모와 이웃이 함께 조회수를 올리며 응원에 나섰다. 그 결과 미얀마 영상은 1000회 이상,캄보디아·라오스·베트남은 각각 200~600회의 조회수를 기록했다. 뒤늦게 관심을 가진 베트남의 한 학교가 참가하였다. 스리랑카에서도 초등학교 학생이 자랑스럽게 빗물의 중요성을 이야기한다.누가 시킨 것도 아니었다. "우리 학교가 이겼으면 좋겠다"는 단순한 마음이 모여 지역 전체가 빗물에 주목하는 작은 물결이 만들어지고 있다.미얀마의 학생들이 빗물의 중요성을 알아내기 위해서 선조들의 빗물을 잘 이용한 지혜, 경험, 문화를 학생들 눈높이에 맞추어 춤으로 표현하고 있다.캄보디아 학생들은 산과 계곡을 다니면서 빗물의 중요성을 스스로 체험하고 자신의 느낌을 말하고 있다.스리랑카에서는 초등학교 학생이 자신 있게 나서서 기후위기에 대응하고, 돈을 아끼는 방법에 대해 빗물탱크 앞에서 영어로 이야기하고 있다.라오스의 레인스쿨에서는 일반인들에게 빗물의 중요성을 홍보하는 영상을 만들어 보이고 있다.베트남의 레인스쿨에서는 학생들이 스스로 빗물이용시설을 관리하고 빗물과 기후에 대한 과학, 춤, 놀이들을 재미있게 하면서 빗물의 중요성을 스스로 깨닫고, 지역사회에 전파하고 있다.영상 업로드는 11월 초부터 시작되었고, 캠프 당일(12일)보다 일주일 앞서 온라인 사전 투표가 진행되었다. 학생들은 각자 SNS를 통해 "우리 영상 좋아요 눌러주세요!"라며 홍보에 나섰다. 그리고 오늘(11월 9일), 사전 투표가 마감된다.이 점수는 캠프 현장에서 진행될 두 가지 오프라인 발표 미션(빗물 실험 발표, 협동 과제 발표)과 합산되어 '레인 스쿨 챔피언(Rain School Champion)'을 가리게 된다. 챔피언 학교에는 작은 상품과 함께 "가장 즐겁게 배운 학교"라는 명예가 주어질 예정이다. 나머지 학교에도 참가상을 일등상과 별반 차등 없이 지급된다.이번 실험의 가장 큰 의미는 '경쟁이 참여로 바뀌었다'는 점이다. 학생들은 점수를 따기 위해 시작했지만, 결국 각자의 영상 속에서 빗물의 소중함과 지역의 자부심을 발견했다. 부모와 이웃들도 "우리 아이들이 이런 걸 배우고 있다니"라며 자연스럽게 참여했다.다른 나라의 영상을 보며 "저 나라도 우리처럼 빗물을 모으네!" "우리 영상엔 이런 장면을 넣어볼까?" 하는 대화가 오가면서 국경을 넘은 공감의 네트워크가 형성되었다.이 프로그램은 UN Water Action Agenda의 일환으로 추진 중인 Rain School Initiative(RSI)의 주요 활동 중 하나다. RAC와 서울대학교 빗물연구센터, 그리고 국제 NGO인 Rain For All 이 협력해 기획한 이번 프로젝트는 청소년이 주도하고 지역이 함께 참여하는 빗물교육 모델로 평가받고 있다.국제 레인캠프의 영상과 결과물은 UN에 '청소년 참여 기반 빗물교육 사례(Youth-led Rainwater Education Case)'로 정리되어 보고될 예정이다.