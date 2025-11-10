60,70대 학생들이 첫 수학여행을 떠나기까지

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 6일 아침, 임실 학력인정 인화초중고등학교 교정에 관광버스 한 대가 도착하였다. 이 중학교 3학년 학생들이 테마형 현장 체험학습 출발을 기다리고 있었다. 행선지는 전남 해남, 진도와 신안 일원으로 1박2일의 여정을 계획하였다.김태수 교장선생님과 이은숙 행정실장이 학생들을 배웅하며, 좋은 추억을 많이 쌓고, 안전한 여행이 되기를 당부하였다. 관광버스는 첫 목적지인 해남 대흥사를 향해 출발하였다.이날부터 계획된 현장 체험학습은 중학교 3학년 학생들의 졸업여행이기도 하였다. 이 여행에 참여한 학생들의 나이는 최고 78세에서 최저 66세까지로 평균은 72세였다. 유일한 남학생인 78세 L(78)씨와 K(66)씨는 쥐띠로 12살 터울의 띠동갑이었다. 74세의 동갑내기 자매 학우가 세 분이 있었다.이날 현장 체험학습의 인솔 교사는 담임 L(71) 국어 교사와 부담임 S(73) 수학 교사였다. 관광버스가 고속도로에 진입하였다. 학급 실장인 L(78)씨가 "오늘은 할머니 이름표를 떼어버리고, 15살 소녀로 돌아가서 마음껏 여행을 즐기자"라고 말하였다.L(71) 교사가 "오늘 졸업여행의 주제가는 '여고 졸업반'입니다"라고 제시하였다. 이번 졸업여행에 참여한 학생들은 1970년대 중반부터 불린 '여고 졸업반' 노래를 아픈 마음으로 들어야 했었다.어느 학생은 방학 때가 돌아오는 것이 싫다고 하였다. 자기는 다니고 싶은 학교에 가지 못했는데, 도시의 학교에서 공부하는 동네 친구가 방학 때 집에 오기 때문이었다. 논밭에서 일하며 검게 그을린 얼굴은 친구에게 보여주기 싫었다.어느 학생은 라디오에서 이 '여고 졸업반' 노래가 나오면, 상급 학교에 진학하지 못한 아쉬움에 노래를 끝까지 들을 수 없었다고 하였다. 학교에서 해남 대흥사까지 관광버스는 2시간 넘게 이동하여야 했다.이 시간에 학생들이 자기의 인생 이야기를 발표하면서, 마음에 담아 두었던 힘들었던 아픔을 드러내 보자고 하였다. '아무도 몰라 누구도 몰라, 우리들의 힘들었던 인생 이야기'를 함께 나누고, 15살 소녀 시절로 마음 가볍게 돌아가 보자는 취지였다.L(78)씨가 마이크를 잡고 자기의 인생 이야기를 먼저 시작하였다. 그는 무성영화 시대의 변사 말투로 학우들을 한 명씩 소개하고 인생 이야기를 요청하였다. 학생들이 차례로 자기의 이야기를 전개하였고, 눈시울을 붉히기도 하였다. L(78)씨가 재담을 섞어가면서 학우들을 웃겼다가 울렸다가 하였다.L(78)씨는 임실 운암면에서 학교에 통학한다. 부인이 이 인화초등학교 6학년에 재학하여 함께 등하교한다. 8살 어린 나이에 산에 땔감을 하러 갔다. 어른들 따라가서 땔감 나무 몇 개를 짊어지고 산길을 오르락내리락 돌아오면 너무 무겁고 힘들었다. 볏짚으로 새끼를 하루에 다섯 동씩 꼬아서 가마니를 짰다.초등학교에 어렵게 갔는데 교과서를 살 수 없었다. 집에 오면 친구의 교과서를 빌려서 수없이 읽고서 학교에 다녔다. 2학년 때 어느 날, 산수책을 거꾸로 잡고 국어책 내용을 외고 있었다.김상호 담임 선생님이 이상하게 여겼다. 친구들이 "책을 처음부터 끝까지 다 외워요"라고 말했다. 놀란 선생님 앞에서 국어책을 안 보고 줄줄 외웠다. 3학년 올라가는 날, 선생님이 고무신 한 켤레와 모든 과목 교과서를 마련해 주었다.초등학교를 겨우 졸업하고, 깔담살이를 했다. 깔담살이는 새경 없이, 주인집에서 밥만 먹여 주는 관행의 머슴살이였다. 깔담살이로 계속 살 수는 없어서 제과점에 취직하여 빵을 만들었다.21살 나이에 무릎 관절염이 심해 걷기는커녕 거동조차 못 했다. 병원비가 없으니, 치료는 생각할 수 없었다. 얼마 후에 자전거는 탈 수가 있게 되어, 제과점을 운영하였다. 32살 때 무릎 관절염이 우연히 나았다.제과점의 규모가 커졌고, 침대 매트리스 공장을 운영했다. IMF 시절을 만나서, 공장이 부도가 났고 모두 정리하고 시골로 내려왔다. 임업 기술 자격증을 따고 임업 경영을 잠시 했으나, 현재는 임실 운암면에서 농사를 짓고 있다.S(74)씨는 임실 임실읍 치즈마을에서 학교에 통학한다. 인생 이야기를 결혼 시절부터 시작하였다. S(74)씨가 시집 오니 남편은 남의 소를 먹이고 있었다. 암소를 1년 키워서 송아지를 낳으면, 어미 소는 주인에게 돌려주고 송아지를 가졌었다. 이 일도 쉽지 않았다.S(74)씨가 집안 살림을 꾸려야 했다. 절약을 실천하며 억척스레 저축했다. 남편이 "내가 정신 차려서 소를 잘 키울 테니까, 소 한 마리만 사달라"라고 하였다. S(74)씨와 친정에서 한 마리씩, 암소 두 마리를 사서 키웠다.임실에서 1970년대에 치즈 생산이 시작되는 시기였다. 이제 젖소를 키울 때였다. 우유를 짜서 치즈 공장에 납품하였다. 매달 우유값이 통장에 입금되었다. 남편은 우유값을 월급이라고 여기고 신바람이 났다. S(74)씨가 사는 마을은 치즈 마을로 알려지기 시작하였다.S(74)씨의 내조로 남편은 임실 치즈의 일꾼이 되었다. S(74)씨는 치즈를 직접 만들며, 매년 임실치즈축제가 열리면 치즈 마을의 축제 진행에 참여한다. S(74)씨는 임실 치즈 시대를 일군 역군이었다.K(66)씨는 남원 산동면에서 학교에 통학한다. 현재 인화중학교 3학년 학급의 막내이다. 이 학습 실장인 L(78)씨와 같은 쥐띠이므로, L(78)씨가 K(66)씨에게 띠동갑 친구라고 부른다.K(66)씨가 32살 때, 남편이 불의의 교통사고로 세상을 떠났다. 그녀는 말했다. 서른둘에 혼자 됐는데, 오로지 1남 3녀의 자식만을 위해 살다 보니 지금의 나이가 되었네요.K(66)씨는 남원의료원에 1992년부터 청소하는 직원으로 취직하여 열심히 일했다. 얼마 뒤에 이 의료원의 식당으로 부서가 옮겨졌다.K(66)씨가 혼자 되어 어린 자녀 넷을 키우는데, 막내가 4살이었다. 신랑이 세상을 떠날 때 빚이 수천만 원이었다. 그런데 의료원에 다니니까, 서로 어깨 보증을 섰다고 돈을 갚으라는 사람이 자꾸 나타났다. 남편이 농사 지으면서 대출받은 것이었다.K(66)씨는 살아가기 위해서 4살짜리 막내를 딸들이 다니는 초등학교에 가서 선생님들에게 간절히 부탁했다. 학교에서 아이 점심 좀 먹여주시고, 언니들 학교 하교할 때 함께 집에 보내주시면 안 되겠습니까? 학교에서 그렇게 하라고 도와주었다. 막내가 5살 될 때는 병설 유치원에 보낼 수 있었다.K(66)씨는 어린 4자녀를 돌보며 교육했고, 성장하여 사회에 진출하게 하였다. 2014년에 암 판정받았고 치료하면서 일했다. 2017년에 암이 재발하여 의료원을 그만두었다. 이제 건강을 회복하여 농사지으며 학교에 다니고 있다.어려운 시절, 세상이 그런 줄만 알고만 버티고 이겨내며 살았던 시절이었다. 학생들이 자기의 인생 이야기를 발표하면서, 모두가 함께 마음으로 울다가 웃다가를 반복하였으며 마음은 차차 가벼워진 듯하였다.이제 칠십 평생을 되돌아보니, 그 시절 잘 인내하고 살아온 자기의 인생이 대견하기도 할 것이었다. 어려운 그 시절이 이제 그립기도 하고, 그때도 행복했던 추억이 있었음을 알게 될 만큼 학생들은 그만큼 성숙했고 여유로웠다.평생교육시설 학교. 이 학교는 못 배운 한을 풀게 하고, 엄마 품처럼 안아주고 있다. 인생의 성공이란 게 많이 배우고, 높은 지위에 오르고, 부자가 되는 것이 아닐 것이다. 이들 만학도 학생. 숙명적인 어려운 조건과 환경에서 쓰러지지 않고, 굳건히 잘 이겨내고 이제 밝게 웃고 있다. 이들이 진정한 성공을 이룬 것이 아닐까?이제 늦게나마 학교에 다니면서 어린 시절 아팠던 시절을 '뒤돌아보면 그리운 시절'이었다. 생각해 보면 아쉬운 시간이었다. 돌아가고파 사랑하고 싶은 그 시절. 다시 그 시절로 돌아갈 수 있다면, 이제는 그러한 환경과 조건에서도 마음 아프지 않을 것 같았다.70대 만학도들을 태운 관광버스가 해남 대흥사에 도착하였다. 주차장에서 대흥사 가는 길은 가을의 단풍이 들기 시작하였다. 계곡을 따라 내려가는 물소리와 나뭇잎 끝을 흔드는 바람에 마음을 주다 보면 어느덧 피안교(彼岸橋)를 건넜다.부도전을 지났고, 천불전과 대웅전을 들렀다. 대흥사의 넓은 마당에서 보이는 산능선의 봉우리들이 부처가 누운 형상을 이루었다. 두륜산(대둔산) 대흥사를 민간에서는 한듬산 한듬절로 부르기도 하였다. 대흥사는 서산대사의 법맥을 이은 호국의 도량이며, 보우화상과 초의선사가 일군 차 문화의 성지임을 알았다.정유재란 때 명량대첩의 역사적 현장인 울돌목을 찾아갔다. 관광버스가 진도 타워가 솟은 높은 언덕으로 올라갔다. 멀리 너른 바다가 보이고 명량해렵의 좁은 목에 조류가 왼쪽에서 오른쪽으로 소용돌이치며 흐르고 있었다.진도 타워 언덕에는 이순신 장군이 전함에서 조선 수군을 지휘하는 조형물이 가을 햇살에 밝게 빛나고 있었다. 이순신 장군의 어록이 몇 개의 큰 기둥에 새겨졌다. 하나하나 읽어보았다.진도 타워에서 케이블카를 타고 해남 우수영 쪽으로 왕복하며 울돌목 해협을 내려다보았다. 이 지역을 거칠게 흐르는 소용돌이 물살은 이순신 장군이 일본군 함선을 격파한 천혜의 함정이었다.진도의 운림산방(雲林山房)을 견학하였다. 운림산방 정원에 가을 단풍이 운치 있고 고즈넉한 풍경이었다. 운림산방의 주인 소치 허련은 그림의 핵심은 형태보다 뜻이라고 강조하였다.허련은 눈에 보이는 것이 아니라 마음의 느낌을 담는 그림을 그렸다. 그에게 그림은 마음으로 느끼고 음송하는 시(詩)이며, 수양(修養)이기도 하였다.이날 학생들은 칠십 평생에 처음으로 수학여행이자 졸업여행에 참여하였다. 학생들에게 어느 관광지에서 무엇을 보았는가는 그리 중요하지 않았다. 함께 웃고 함께 걸으며 가을날 15살의 소녀 시대로 돌아가서, 모두 형제자매가 되어 함께 여행하는 게 기쁘고 좋았다.관광버스가 졸업여행 첫날 숙소인 진도의 바닷가 리조트로 향하였다. 마침 '여고 졸업반' 노래가 들려왔다. 학생들은 배정받은 객실에 여장을 풀고 바닷가로 나왔다. 진도 바닷가에 석양의 하늘에 보랏빛 색조가 은은하게 번져가고 있었다.이제 뒤돌아보면 그리운 시절이었다. 이제 생각해 보면 아쉬운 시간이었다. 이 순간 이 세상 모두 우리 것 같았다. 이 세상 전부 사랑이었다. 이제 여고 졸업반 노래도 마음 아프지 않게 들을 수 있을 듯했다. 70대 학생들의 얼굴에 15세 소녀들처럼 미소가 보였다. 바닷가에 밀려오는 파도가 출렁이는 소리를 반복하고 있었다.