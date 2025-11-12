안동 비밀의숲 단풍, 지금 안 가면 3년간 못 봐요

큰사진보기 ▲낙강물길공원에 자리한 아름드리 나무들 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙강물길공원 및 폭포공원 임시통제 안내 현수막 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲월영공원에서 낙강물길공원까지 이어지는 수변데크길을 노랗게 물들인 은행나무들과, 붉게 물드는 중인 단풍나무 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을의 낙강물길공원 징검다리에서 서로의 사진을 남기는 연인 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲안동댐정상길에서 한눈에 내려다 보이는 풍경, 오른쪽의 낙강물길공원과 더불어 저 멀리 월영교가 아스라이 보인다. ⓒ 배은설 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ‘그래서, 여행’ (https://blog.naver.com/tick11)에도 실립니다.

지역 주민들만 알음알음 찾는 작고 아름다운 숲이었다. 숲은 하늘로 쭉쭉 뻗은 나무들로 가득하다. 사람들은 숲 사이로 난 오솔길을 산책하기도 하고, 숲속 벤치에 가만히 앉아 풍경을 즐기기도 한다. 가볍게 소풍을 즐기듯 돗자리를 깔고 맛있는 음식을 나눠먹기도 한다. 아이들은 푸릇푸릇한 잔디밭 위를 맘껏 뛰어놀다 제 손보다 더 큰 커다란 나뭇잎을 발견하곤 마냥 신나한다.'낙강물길공원'이라는 공식 명칭보단 '비밀의 숲'이라 더 자주 불리곤 했다. 그러다 어느 순간 비밀의 숲에 놓인 징검다리를 걷는 사진이 SNS에서 큰 인기를 얻게 됐다. 그 후로 많은 사람들이 이곳을 찾아, 더 이상 숨은 명소가 아닌 모두의 숲이 되었다.낙강물길공원은 어느 계절 할 것 없이 매력적인 풍경을 간직한 곳이다. 하지만 특히 가을이 완연해지는 때면 노랗게, 붉게 더 다채로운 색으로 물들어 사람들의 발길이 끊이지 않는다. 딱 지금 여행하면 좋을 가을 명소인데, 특히 올 가을 이곳을 찾아야 할 이유가 한 가지 더 생겼다.노후화된 안동댐 안정성강화사업 건설공사가 진행 중인데, 낙강물길공원이 안동댐 제방 아래에 위치하고 있다. 불가피하게 공원 일부가 공사에 포함되는 상황이다. 때문에 보다 안전한 공사 진행을 위해 오는 2025년 12월 1일을 시작으로 3년간 낙강물길공원 전구역이 임시통제된다. 이후 안동댐 방류시설 보강공사 등을 완료한 뒤 공원을 새롭게 단장하여 재개장될 예정이라고 한다. 이번 11월이 아니면 올 가을을 끝으로 다시 비밀의 숲 풍경과 마주하기까지는 3년을 기다려야 한다.낙강물길공원의 가을을 만날 날이 채 한 달도 남지 않은 지금, 이곳은 변함없이 하루하루 가을색이 한층 더 짙어지는 중이다. 월영공원에서부터 낙강물길공원까지 이어지는 수변데크길에는 커다란 은행나무들이 줄지어 서 있다. 환한 사람 곁에 있으면 절로 기분이 좋아지듯, 연이어 환하게 노오란빛을 밝히는 은행나무 덕분에 덩달아 마음에 기분 좋은 노랑색 불들이 하나, 둘 켜진다. 이곳을 찾은 11월 7일, 은행잎들은 이미 80~90% 노란 물결을 이루고 있다.그렇게 기분이 한껏 밝아진 채 닿은 낙강물길공원은 곳곳이 평화롭고 여유롭다. 하늘 높이 우뚝 솟은 아름드리 메타세콰이어와 전나무들이 숲을 이루고 있다. 그 사이에 자리한 연못 가운데 작은 분수가 위로 하얀 포말을 뿌리자 수면 위로 동그라미가 그려진다. 작은 폭포에서 물이 떨어져 내리기도 한다.하루하루 붉은색으로 곱게 물들어가는 중인 단풍나무는 숲에 생기를 더해준다. 하나하나 숲을 이루는 연못과 나무들이 함께 어우러진 모습은 이국적이다. 마치 프랑스의 유명한 정원을 보는 듯 해 '한국의 지베르니'라는 별칭이 붙기도 한 이유일 것이다.가끔 운 좋게도 기타 하나 둘러맨 청년의 버스킹 공연이 펼쳐지는 날도 있다. 그런 날은 숲속 가득 흐르는 잔잔한 음악 덕분에 그 아름다움이 더해져, 숲을 즐기는 사람들을 담은 모습들이 마치 영화 속 장면 같아지는 곳이다.이렇게 평화로운 풍경을 간직한 터라, 숲속에 들어선 이들 누구하나 바쁜 이가 없다. 청량한 숲 내음 가득한 곳에서 발걸음은 저절로 느려지고 마음은 여유롭다. 그렇게 천천히 걷다 만난 풍경들을 눈으로만 담기엔 아쉬워 곳곳에서 사진을 남기는 사람들이 많다.어디서 찍어도 좋지만, 단연 인기 많은 장소는 역시 징검다리가 있는 곳이다. 잔잔한 수면에 비친 반영 덕분에 한층 더 멋진 사진을 남길 수 있다. 서로의 사진을 더 예쁘게 담아주느라 바쁜 이들의 얼굴이 노랗게 불 켠 은행잎마냥 환하다.숲속에서 포즈를 잡고 있는 이들 중 유독 눈에 띄는 커플도 있다. 순백의 드레스에 까만 양복을 갖춰 입은 채 서로를 바라보는 남녀의 눈빛이 일순간 숲을 달게 물들인다. 곧 결혼을 앞두고 있는 듯한 남녀가 낙강물길공원의 가을 풍경을 배경으로 인생의 한 컷 한 컷을 남기고 있다.낙강물길공원의 풍경을 또 다른 시선으로 담고 싶다면, 바로 근처의 안동루나 안동댐 정상길에 올라 봐도 좋다. 숲속 쉼터를 지나 안동루 쪽으로 나 있는 오르막 계단을 통해도 되고, 차로도 갈 수 있다.고즈넉한 안동루나 탁 트인 안동댐 정상길에서 내려다보는 경치는 장관이다. 길게 이어진 은행나무는 끝없이 노란 물결을 이루는 중이다. 낙강물길공원을 두르는 산들에서부터 저 멀리 보이는 산까지, 푸르던 초록은 어느새 따뜻하고 고운 색들로 서서히 번지고 있다. 아스라이 보이는 월영교까지도 한눈에 담을 수 있다. 낙강물길공원에 비해 사람들의 발길이 많이 닿지 않아 좀 더 호젓한 풍경을 즐길 수 있는 곳이기도 하다.11월, 낙강물길공원의 가을을 만나보는 건 어떨까. 천천히 오솔길을 걷고 사진을 찍는 사이, 숲은 이곳에 닿은 이들의 행복한 순간순간들을 오롯이 품어줄 것이다. 그리고 3년 뒤, 숲에 두고 온 추억에 새로운 추억을 더하러 다시 여기로 향해도 좋겠다.