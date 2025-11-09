아들이 콕 집은 '수능 뭇국', 일주일 더 끓인 사연

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"다녀오겠습니다!"

큰사진보기 ▲수능식 소고기뭇국수험생 아들을 위해 보름 동안 끓였던 소고기뭇국 ⓒ 김효숙 관련사진보기

AD

"수능 연기 된다는데, 어떡해?"

"괜찮아요. 오히려 시간이 일주일 더 생겼잖아요."

"그럼, 뭇국은 어떻게 하지?"

"일주일 더 끓여주시면 되죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치에도 실립니다.

다시 찬 바람이 분다. 해마다 이맘때가 되면 날마다 가슴 졸이며 뭇국을 끓이던 그 순간들이 떠올라 애써 가슴을 쓸어내린다. 올해도 어김없이 수능의 시간이 다가온다.8년 전 이맘때, 뜨끈한 소고기뭇국을 먹고 아들이 집을 나섰다. 평소에도 뭇국을 좋아하는 녀석인데, 수능 도시락에도 꼭 넣어 달라고 했다. 그리고 갑자기 음식이 바뀌면 탈이 날 수도 있으니, 남은 일주일 동안은 매일 뭇국을 끓여 달라고 덧붙였다. 유치원 때부터 학교 급식에 익숙했던 아이가 낯선 곳에서 큰 시험을 본다는 것만으로도 큰 스트레스일 터였다. 그 정도는 엄마가 해줄 수 있다며, 나는 뭇국을 끓이기 시작했다.비싼 외투나 신발도 아니고, 뭇국 하나 끓이는 게 뭐 대수랴 싶었다. 그래서 아침마다 무항생제 사료를 먹인 한우 양지를 압력 솥에 푹 익혀 국물을 우렸다. 국물 냄새가 온 집안에 퍼지면 늦게까지 공부하다 잠든 아들은 간신히 눈을 뜨고 일어나 학교 갈 준비를 했다. 국물이 우러나는 동안 나는 싱싱한 무를 나박나박 썰었다. 도마에서 나는 시원한 무 냄새와 경쾌한 칼질 소리가 하루의 시작이었다.하지만 사흘쯤 지나니 고깃국 냄새도 지겨워졌다. 국을 끓이는 나는 점점 질리는데, 아들은 물리지도 않고 날마다 국물이 시원하다며 한 그릇 뚝딱 먹어 치웠다. 한 솥 끓여 며칠 먹으면 편하겠지만, 그건 아니었다. 수능 날 아침엔 새로 끓인 뭇국을 내놓아야 하니까, 매번 똑같이 맞춰야 했다. 2017년 11월 15일. 그날도 뭇국을 끓였다. 수능 하루 전이었다.그런데 오후에 난리가 났다. 스마트폰이 불이 난 듯 연신 울려댔다. 포항에서 규모 5.4의 강진이 났다는 속보가 떴다. 모두의 눈은 포항으로 쏠렸다. 사람들이 많이 사는 도시에서 이렇게 큰 지진이 일어난 건 처음이었기 때문에 전국이 충격에 휩싸였다. 문제는 수능이었다. 당국에서는 예정대로 11월 16일에 수능을 치른다고 발표했다. 뒤숭숭한 마음을 애써 다잡았다.그때 나는 방송대 중문학과에 다니며 두 번째 인생을 준비하고 있었다. 그날은 2학기 출석 수업이 있었다. 이른 저녁을 먹고 쌀쌀한 바람에 옷깃을 여미며 버스를 탔다. 교수님의 열성적인 강의와 늦깎이 학생들의 열기가 어우러져 강의실은 후끈했다. 1교시 수업이 끝나고 쉬는 시간, 갑자기 여기저기서 웅성거렸다. 서로 정보를 나누는 것으로 생각했다. 2학기 편입생이라 아는 사람이 하나도 없던 나는 조용히 책을 보다가 잠깐 눈을 붙였다.수업이 끝난 뒤 부랴부랴 짐을 챙겨 버스 정류장으로 향했다. 다음 날 시험을 보는 아들을 위해 잠자리를 챙기고 새벽같이 일어나야 했다. 그런데 버스 정류장에서도 사람들의 분위기가 심상치 않았다. 사람들이 긴장한 얼굴로 스마트폰을 들여다보고 수군거렸다. '수능 연기'라는 단어가 귓가에 스쳤다. '연기라니?' 집을 나설 때까지만 해도 정상적으로 수능을 치른다고 했는데... 급히 뉴스를 확인해 보니, 정말이었다. 수능이 일주일 연기됐다. 여진이 계속돼 수험생들의 안전을 보장할 수 없다는 이유였다.대한민국에서 '수능' 날은 그 어떤 권력보다 강력하다. 수능 날엔 관공서와 기업체의 출퇴근 시간이 바뀌고, 영어 듣기 시험 시간엔 군의 포 사격도, 활주로의 비행기도 멈춘다. 그런 수능이 자연 재해 앞에서는 속수무책이었다. 포항 시민들의 안전이 걱정됐다. 또 아들의 마음이 흔들릴까 노심초사했다.아들에게 전화해서 떨리는 목소리로 물었다.전화기 너머로 들린 아들의 목소리는 의외로 담담했다.아들의 리듬이 깨질까 봐, 의욕이 떨어질까 봐 괜히 불안해 했던 게 부끄러웠다. 아들을 다독여 주어야 할 사람은 나인데, 도리어 수험생 아들이 엄마 마음을 달래주었다. 옷깃을 꽁꽁 여며야 할 만큼 추운 날이었다. 갑작스러운 지진으로 낯선 곳에 대피하느라 고생했을 포항 시민들과 수험생들을 생각하면 안타까웠다. 집에 돌아와 아들을 꼭 안았다.아들이 웃으며 대답했다.그날 무 일곱 개와 양지머리 일곱 덩이가 더 생겼다. 다음 날 아침, 부엌은 다시 뭇국 냄새가 피어올랐고, 도마 위에선 남은 일주일을 무사히 보내게 해달라는 엄마의 마음이 담긴 칼질이 이어졌다. 그렇게 일주일 동안 다시 뭇국을 끓였다.아들은 매일 아침 국을 먹고 학교에 갔다. 하루하루 날짜가 지나면서 초조함이 스며들었지만, 아들은 흔들리지 않으려 애썼고 나는 그저 평소처럼 편안하게 해주려고 노력했다. 아들은 마지막 점검을 하고 차분히 공부했다. 그리고 2017년 11월 23일 마침내 수능이 끝났다. 다행히, 더 큰 이변 없이 전국의 수험생들이 시험을 마쳤다. 아들도 무사히 대학에 진학했다.그날 그 시간이 되면, 전국의 하늘 길이 멈추고 온 나라가 아이들의 하루를 위해 숨을 죽인다. 그 시간 만큼은 모두가 같은 마음일 것이다. 그동안 애쓴 전국의 수험생들과 가족들, 그리고 그들을 응원하는 모든 이들이 평안하기를 간절히 바란다.