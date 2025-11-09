민주노총 5만 대회 '전태일 정신으로 시대 전환'

큰사진보기 ▲노동기본권 쟁취민주노총 전노대의 참가자들이 '노동기본권 쟁취'라고 적힌 피켓을 들어보이고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲양경수민주노총 위원장이 대회사를 하는모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲권영길민주노총 초대위원장이 격려사를 하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 지하철 김태균공운수노조 서울교통공사노조 김태균 위원장이 발언하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲금속노조 정준현금속노조 광주전남지부 정준현 지부장은 "중국은 훔쳐가고 미국은 빼앗아 간다"고 힘줘 말했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲95년생의 결의대회의 결의문 낭독에서는 민주노총 30주년을 의미하는 1995년생 조합원 8명이 무대에 나와 공동으로 결의문을 낭독했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲동대문의 전노대동대문 DDP 앞에서 열린 민주노총의 창립 30주년 전국노동자대회 ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲투쟁앞줄의 최희선 보건의료노조 위원장과 이양수 민주노총 부위원장이 투쟁을 외치는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲여성노동자의 투쟁최희선 보건의료노조 위원장과 이양수 민주노총 부위원장이 투쟁을 외치고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲장시간노동 격파몸짓 문선대 공연자들이 '장시간 노동, 독점 재벌' 이라고 적힌 피켓을 부수는 퍼포먼스를 보이고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲노동해방몸짓 문선대 공연의 한 장면으로 '노동해방' 깃발을 흔들고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲혼신의 힘몸짓 문선대의 참가자들이 혼신의 힘을 다해 공연에 몰입한 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲펼쳐진 손몸짓문선대의 공연모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲경청창립 30주년 민주노총 전노대의 참가자들이 무대 위를 경청하는 모습이다. 앞줄의 권영길 초대위원장과 전종덕 의원(진보당, 비례대표), 김재연 대표(진보당) 등이 보인다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲들불의 노래노래문선대가 '들불의 노래'를 부르고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲전노대 노동자 인파동대문 DDP 앞에서 진행된 민주노총 창립 30주년을 기념하는 전국노동자대회의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲경험과 상상이라는 극단의 공연모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲열창극단 경험과 상상의 공연자가 열창하는 모습으로 얼굴 표정에서 많은 걸 느낄수 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲불끈 쥔 주먹민주노총 전노대의 참가자들이 결의를 다지고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲불멸의 권영길권영길 민주노총 초대위원장은 두 번의 암수술을 견뎌냈다. 그리고 여전히 민주노총의 집회 맨 선두에 서있다. 권 전 위원장이 집회 맨 앞줄에서 결의를 다지는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총의 과거와 현재민주노총의 초대 위원장과 현 위원장이 함께 나란히 서서 노동가를 외치고 있는 장면이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲노동자 대표양경수 위원장이 주먹을 꽉 쥐고 민중의 노래를 제창하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲노동자와 정치인전노대에 참가한 진보당의 김재연 대표, 정혜경 의원, 손솔 의원 등이 앞줄 민주노총의 임원 뒤로 보이고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

창립 30돌을 맞은 민주노총이 '모든 노동자를 위한 조직'으로 변화하며 시대 전환을 이끌겠다는 포부를 밝혔다. 지난 8일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP) 광장에서 진행된 '전태일열사 정신계승 2025 전국노동자대회'에 전국 각지에서 5만여 노동자가 운집했다. 이들은 고 전태일 열사가 남긴 유지를 받들어 모든 일하는 사람들의 기본 권리를 확보하고 한국 사회 전반의 근본적 변화를 이뤄내겠다는 의지를 모았다.양경수 민주노총 위원장은 대회사를 통해 "민주노총의 30년은 신자유주의와 싸웠던 30년이었다"며 "부평 대우차, 평택 쌍용차 등 전국 곳곳에서 정리해고와 구조조정을 막아내기 위해 처절한 투쟁을 일궈왔다"고 회고했다. 그는 "이재명 정부의 관세 협상은 노동자들의 일자리를 빼앗고 노동 현장을 파괴할 것"이라며 "모든 노동자의 민주노총이 되기 위해 특고·플랫폼 노동자들의 노동자성을 쟁취하고, 업종의 담벼락을 넘어 초기업 교섭을 조직하며, 작업 중지권을 보장해 더 이상 죽지 않는 현장을 만들어가자"고 강조했다.권영길 지도위원은 축사에서 "전태일 열사가 자신의 몸을 바치며 근로기준법을 준수하라고 외친 의미는 법대로 노동조합을 만들고 법대로 일하자는 것"이라며 "민주노총이 앞장서 모든 노동자들이 노동조합을 만들 수 있게 하고, 정규직·비정규직 차별 없는 노동 현장을 만들어야 한다"고 말했다. 그는 "트럼프의 통상 조치는 한국 노동자들의 피와 땀이 베어 있는 돈을 뺏어가는 날강도 짓거리"라며 "박근혜 탄핵, 윤석열 탄핵 투쟁 때처럼 다시 떨쳐 일어나 미국의 경제 침략을 막아내자"고 촉구했다.공공운수노조 서울교통공사노조 김태균 위원장은 "65세 이상 어르신, 장애인, 국가유공자의 무임승차 제도는 국가의 교통복지 정책인데 그 비용은 지금까지 누구도 책임지지 않아왔다"며 "정부가 만든 제도라면 정부가 비용을 책임지는 것이 상식"이라고 강조했다. 그는 "지하철 공익서비스 비용에 대한 정부 재정지원 법제화와 노정교섭 제도화를 요구한다"며 "정부가 공공부문의 실질적 운영 주체이자 사용자로서 책임을 회피하지 말라"고 촉구했다.금속노조 광주전남지부 정준현 지부장은 "중국은 훔쳐가고 미국은 빼앗아 간다"며 "3500억불 대미투자 합의로 자동차 관세는 15%로 낮췄지만 여전히 철강·알루미늄 관세는 50%로 유지되고 있다"고 지적했다. 그는 "현대차는 물량이 없어 휴업을 밥 먹듯 하는 와중에도 태국에서 현지 생산하겠다고 발표했고, 현대제철은 포항2공장은 폐쇄하는데 미국에다 대규모 일관제철소를 짓겠다 한다"며 "대한민국 정부는 한국 제조업을 보호하고 양질의 일자리를 만들기 위해 도대체 무엇을 하고 있느냐"고 반문했다.대회 말미에는 결의문 낭독이 이어졌다. 참가자들은 "내란수괴가 구속되고 정권이 교체되었지만 정치 현실은 근본적으로 변하지 않았다"며 "노조법 2·3조가 개정되었지만 하청·특수고용노동자의 교섭권을 실질적으로 보장하기 위한 적극적인 후속 조치는 이루어지지 않고 있다"고 비판했다.결의문은 "이재명 정부는 자국 내에서 민주주의를 파괴하고 관세 폭탄과 경제 침략으로 세계적 경제 혼란을 벌이고 있는 트럼프에게 아부와 굴종으로 일관했다"며 "3500억불의 현금 강탈에 굴복하고 재벌들은 대규모 대미 투자로 한국경제와 노동자의 일자리는 위기의 늪에 빠지게 되었다"고 강조했다.참가자들은 ▲하청·특수고용노동자들의 교섭권 온전한 보장과 원청교섭 실현 ▲특수고용·플랫폼노동자 노동자성 인정, 초기업교섭 제도화, 작업중지권 쟁취 ▲미국의 경제침략 저지와 불평등한 한미관계 청산, 노동자 일자리 수호 ▲국민의힘을 비롯한 내란세력 청산과 사회 대개혁 실현 등을 결의했다.대회 종료 후 참가자들은 두 개 행진대열로 나뉘어 도심을 행진했다. 1진은 동대문 DDP에서 명동 세종호텔 고공농성장까지 3.4km를 약 60분간 행진했고, 2진은 서울고용노동청 방면으로 2.6km를 약 50분간 행진했다. 행진 대열은 "단결 투쟁", "모든 노동자의 민주노총으로" 등의 구호를 외치며 시민들과 함께 연대의 뜻을 나눴다.