한국노총, '65세 정년 연장' 연내 입법 촉구

큰사진보기 ▲한국노총 전국노동자대회한국노총이 오후 2시부터 서울 여의도대로에서 전국노동자대회를 진행했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김동명 한국노총위원장대회사를 하고 있는 김동명 한국노총 위원장이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노총 전국노동자대회한국노총 산별위원장 및 지역본부장들이 무대에서 인사를 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

한국노동조합총연맹(아래 한국노총)이 지난 8일 전국노동자대회를 열어 65세 법정 정년 연장 연내 입법, 실 노동시간 단축 및 주4.5일제 시행 등을 촉구했다.한국노총은 이날 오후 2시부터 서울 영등포구 여의대로에서 '완전 새로운-다시 쓰는 노동, 2025년 한국노총 전국노동자대회'를 개최했다.이날 조합원 3만여 명이 모인 한국노총은 "새 정부 출범 이후 한국노총이 요구해 온 개혁 과제들이 주요 노동 정책으로 현실화되고 있는 상황"이라며 "다만 정권 초 의욕적으로 추진되는 것들이 시간이 지날수록 방향을 읽거나 속도가 현저히 줄어들 수 있다는 우려도 존재한다"고 전했다.이어 "개혁 과제들이 방향과 속도를 잃지 않도록 정부를 견제하고, 입법권을 가진 국회를 견인하는 역할을 부여 받았다"며 "내란과 탄핵, 새 정부 출범까지 광장을 지켜오며 현장의 저력을 보여준 한국노총이 다시금 투쟁과 협상, 연대의 고리를 단단하게 엮을 시점"이라고 강조했다.정지한 공공연맹 경찰청주무관노조 위원장과 정우종 금속노련 니덱어드밴스테크놀로지코리아노조 위원장이 투쟁 결의문을 낭독했다. 이들은 결의문을 통해 "자본의 이익보다 현장 노동자의 삶이 더 소중하다는 인식이 사회 전반에 자리 잡도록 한국노총은 더 강한 목소리로, 더 분명한 대화로 더 넓은 연대로 노동 정책을 이끌어가야 한다"며 "완전 새로운 시대를 열고, 다시 쓰는 노동 운동의 출발을 선언하기 위해 이 자리에 섰다"고 밝혔다.이어 "지금이 바로 우리의 투쟁으로 노동조합의 전진을, 한국 사회 전반의 진보를 이끌어낼 순간"이라며 "강력한 투쟁, 치밀한 협상, 굳건한 연대를 무기 삼아 150만 조합원 동지들의 목소리로 노동 존중 사회를 만들어내고자 한다"고 피력했다.김동명 한국노총 위원장은 "AI가 몰고 온 변화 역시 노동자에게는 큰 위협이다. AI는 전 산업에서 기존 업무 방식을 재편하고, 전문 영역까지 빠르게 대체하고 있다"며 "향후 10년, 수많은 직업이 사라질 것이라는 전망이 현실이 되고 있다"고 밝혔다.이어 "기후 위기도 예외가 아니다. 석탄화력발전소 폐쇄 사례에서 보듯이 기후 위기에 취약한 산업 종사자들은 일자리 전환 과정에서 일자리를 잃거나 저임금·저숙련 일자리로 내몰리고 있다"며 "고물가·고환율, 치솟는 부동산 값은 노동자의 주거와 생계를 위협하고, 노동시장 내 대기업 정규직과 중소 비정규직 간 격차는 더욱 벌어지고 있다. 외부의 충격과 내부의 구조 변화가 동시에 몰아치는 복합형 위기의 시대, 지금 우리는 거대한 전환의 소용돌이 속에 서 있다"고 강조했다.김 위원장은 특히 "윤석열 탄핵의 한가운데서 흔들림 없이 싸웠던 것처럼, 한국노총의 미래를 여는 길에서도 단 한 걸음도 물러서지 않겠다"며 "완전히 새롭게, 다시 쓰는 노동의 미래를, 기필코 한국노총의 힘으로, 조합원 동지 여러분의 힘으로, 투쟁으로 열어가겠다"고 말했다.연대사를 한 타이완 노총(CFL) 원쭝위(Wen, Tsung-Yu) 사무총장은 "세계화와 신자유주의의 거센 흐름 속에서 자본의 이동은 빨라지고 있지만, 노동자들의 삶은 점점 더 불안정해지고 있다"며 "과도한 노동시간, 저임금, 파견·아웃소싱과 같은 불안정 고용, 일과 삶의 불균형은 모든 국가의 노동자들이 동시에 겪고 있는 문제"라고 밝혔다. 이어 "오늘 이 자리에 함께 선 우리는 세상에 분명한 메시지를 보내고자 한다"며 "노동자의 연대에는 국경이 없고, 노동의 존엄에는 경계가 없다. 우리는 함께 투쟁해야 한다"고 밝혔다.투쟁사를 한 김보미 교사노조연맹 위원장은 "교사의 정치적 기본권 보장은 단지 교사 개인의 문제가 아니다. 민주주의 교육의 출발점"이라며 "교실에서 민주주의를 가르치려면, 교사 스스로 민주주의의 주체로 서야 한다. 이 문제는 대한민국 민주주의를 한 단계 더 성장시키는 새로운 첫 걸음이 될 것"이라고 강조했다.황인석 화학노련 위원장은 "석유화학산업이 밀집해 있는 울산과 여수는 불 꺼진 도시다"라며 "민주당은 아직도 내란 세력이 득실대는 저 독버섯을 언제 뽑아 낼 것인가. 끊임없이 노동자를 탄압하고 해고의 칼날을 휘두르는 악덕 자본의 멱살을 잡으라"고 피력했다.이날 한국노총은 ▲65세 법정 정년연장 연내 입법 ▲실노동시간 단축 및 주4.5일제 시행 ▲일하는 사람을 위한 권리 보장법 ▲기후위기 극복 및 정의로운 전환 실현 ▲5인 미만 사업장 근로기준법 전면 적용 ▲의료와 돌봄의 공공성 강화 ▲공무원·교원 정치기본권 보장 ▲더 많은 노동자에게, 더 나은 노동조합 등을 촉구했다.민중가수 연합팀 '노래로 물들다'와 KT노동조합 'K두드림' 공연 그리고 김혜진 참붓 작가의 상징의식 등이 눈길을 끌었다. 더불어민주당 박홍배, 전현희 의원 등도 참석했다.한편, 같은 날 오후 3시 서울 동대문 역사문화공원 DDP에서 민주노동조합총연맹(위원장 양경수)도 '전태일 열사 정신 계승, 2025년 전국노동자대회'를 열었다. 이날 민주노총은 65세 법정 정년연장 연내 입법, 노동시간 단축 등을 촉구했다.