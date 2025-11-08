시민이 주인공이 된 '논산시 평생학습축제·도서문화제' 성황

큰사진보기 ▲8일 오후 2시, ‘2025 논산시 평생학습축제’ 개막식 퍼포먼스에서 백성현 논산시장을 비롯한 내빈들이 장애인팀의 칼림바 연주와 함께 수어 합창을 선보이며 모두가 하나 되는 화합의 무대를 만들고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

가을의 중심에서 시민의 배움과 책의 향기가 어우러졌다.충남 논산시(시장 백성현)는 8일 오후 논산열린도서관과 시민가족공원 일원에서 '2025 논산시 평생학습축제 및 도서문화제'를 성황리에 개최했다.이날 축제는 평생학습관, 학습동아리, 마을배움터, 지역서점, 독립출판사 등 다양한 기관과 단체가 참여해 배움과 문화가 공존하는 시민 축제의 장이 되었다. 3000여 명의 시민이 행사장을 찾아 가족 단위로 체험을 즐기며 즐겁고 행복한 시간을 보냈다.공식 개막행사를 시작으로 열린 평생학습 성과 발표 무대에서는 15개 팀이 한 해의 배움 성과를 시민과 함께 나눴다.아이들의 '키즈 K-POP 방송댄스', 하모니카와 오카리나 연주, 시니어 PT 등 남녀노소가 함께 어우러진 무대는 관람객의 박수 속에 큰 감동을 자아냈다.특히 세대를 아우르는 공연 구성은 논산이 지향하는 '함께 배우는 평생학습 도시'의 의미를 잘 보여줬다.행사장 곳곳에는 70여 개의 체험·전시·홍보 부스가 마련되어 시민들의 발길이 끊이지 않았다.목공예, 천아트, 북테라피, 어린이 체험존 등 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험이 이어졌고, 아이들은 놀이와 배움을 함께 즐겼다.시민들은 "아이들과 함께 배우며 즐길 수 있는 축제라 정말 좋았다"며 만족감을 나타냈다.올해 처음으로 열린 도서문화제는 '책으로 소통하고, 문화로 성장하는 논산'을 주제로 시민과 작가, 출판인이 함께 어우러지는 문화 축제로 자리매김했다.지역서점과 전국의 독립출판사들이 참여한 '야외서점 거리'가 눈길을 끌었고, 김가람PD, 시미씨 작가, SF소설가 천선란 작가 3인의 작가와의 만남이 시민들의 호응을 얻었다.거리 공연이 어우러진 도서문화제 현장은 '책을 통한 소통의 장'으로 논산의 새로운 문화 플랫폼 가능성을 보여줬다.이날 행사에서는 평생학습 확산에 기여한 시민과 공무원에게 표창이 수여됐다.논산시장 표창은 오장경, 김영부, 이해옥 씨가, 시의회 의장표창은 이해란, 김한은 주무관이 받았다.또 국회의원 표창은 김지은, 유선경씨에게, 충남평생교육인재육성진흥원장 표창은 차택환, 정찬우씨에게 돌아갔다.백성현 논산시장은 기념사에서 "논산은 책 한 권만 있어도 새로운 세상을 꿈꿀 수 있는 도시"라며 "평생학습을 통해 시민이 스스로 성장하고 행복해지는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.이어 "서울에 없는 것이 논산에 있도록, 시민 모두가 배움과 문화 속에서 꿈을 키워갈 수 있는 환경을 조성하겠다"고 강조했다.조용훈 시의회 의장(대독: 김종욱 운영위원장)은 "가을은 배움의 계절이자 마음을 채우는 계절"이라며 "오늘 축제가 시민의 열정과 노력, 그리고 논산의 자부심을 함께 나누는 무대가 되길 바란다"고 축하의 뜻을 전했다.이번 행사는 '배움은 삶이고, 독서는 성장이다'라는 메시지 속에서 성황을 이뤘다. 행사장을 찾은 시민들은 가족과 함께 웃고, 배우고, 읽으며 '배움이 일상이 되는 도시 논산'의 가치를 몸소 느꼈다.