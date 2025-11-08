시민단체 218곳 공동 규탄, "소녀상 테러 더는 방치 않겠다"

큰사진보기 ▲서울교육단체협의회·(가칭)평화의 소녀상 테러 극우단체 대응 공동대책위원회7일 정부서울청사 본관 앞에서 ″학교 앞 혐오 시위 중단하라″며 평화의 소녀상 공격하는 극우단체 강력 규탄 및 정부·국회 단호한 조치 촉구 기자회견 중인 장면 ⓒ 서울비상시국회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울교육단체협의회·(가칭)평화의 소녀상 테러 극우단체 대응 공동대책위원회7일 정부서울청사 본관 앞에서 청년 학생들이 평화의 소녀상 공격하는 극우단체 강력 규탄 및 정부·국회 단호한 조치 촉구 기자회견 중에 ″학교 앞 혐오 시위 중단하라″고 외치는 장면 ⓒ 서울비상시국회의 관련사진보기

지난 7일 정부서울청사 본관 앞에서 '학교 앞 혐오 시위 중단하라'며 평화의 소녀상을 공격하는 극우 단체를 강력히 규탄하고, 정부·국회의 단호한 조치를 촉구하는 기자회견이 열렸다.이번 기자회견은 극우 단체의 역사 왜곡·혐오 선동 행위에 대한 정부·국회·교육 당국의 단호한 대처를 촉구하기 위해 마련됐으며, 218개 단체가 연명했다. 현장에는 많은 대학생들이 참석했다.서울교육단체협의회 전교조 서울지부 홍순희 지부장, 성동소녀상지킴이 역사울림 김미경 대표, 정의기억연대 강경란 연대운동국장이 발언에 나섰고, 대학생 단체인 평화나비의 장은아 전국대표, 대학생역사동아리연합 '날갯짓' 이해랑 회장, 서울교대 4학년 장서은 학생도 발언했다.기자회견문은 기본소득당 서울시당 노서영 위원장, 정의당 서울시당 안숙현 위원장, 진보당 서울시당 김용연 위원장이 낭독했다. 이후 참가자들은 국무총리비서실 민정실과 시민사회비서관실에 요구안을 전달했다.'소녀상 테러 극우단체 대응 공동대책위원회'(공대위)는 이후 정부와 국회의 구체적 조치, 관련 법 개정, 교육 당국과 지자체의 적극적인 역할을 촉구했다. 또한 '우리동네 소녀상지킴이' 활동을 이어가며 역사 부정과 왜곡에 맞선 활동을 지속하겠다고 다짐했다.이날 첫 발언에 나선 서울교육단체협의회 상임공동대표이자 전교조 서울지부 홍순희 지부장은 "우리 모두 평화·인권·역사를 바로 세우고, 시민과 학생 모두가 안전하고 평화로운 나라에서 살기를 염원하는 마음으로 이 자리에 섰다"며 "정부와 국회가 적극적으로 나서주길 촉구한다. 소녀상이 세워진 학교의 학생들이 일부 극우 단체 때문에 불안해하고 있다"고 말했다.홍 지부장은 이어 "일부 극우 단체가 소녀상이 세워진 학교 앞까지 몰려와 평화의 소녀상을 모욕하는 행위를 하겠다고 선포했다. 지난주 서울시교육감과 경찰이 이를 막아줘 오랜만에 나라다운 모습을 볼 수 있어 기뻤다"면서도 "여전히 불안감을 해소하지 못하고 있다. 언제든 극우 혐오 세력이 출몰할지 몰라 두려움에 떨고 있기 때문이다. 국가의 안전장치가 없다는 사실에 분노한다"고 비판했다.그는 "평화의 소녀상은 일본군 '위안부' 피해자를 기리고, 전쟁 범죄와 성폭력의 비극을 잊지 않고 기억하겠다는 약속"이라며 "인권 침해의 역사를 다시는 반복하지 않겠다는 반성의 상징이다. 그래서 소녀상은 미국·독일·일본·중국·필리핀·호주·홍콩·캐나다 등에도 세워져 있으며, 지금도 건립이 이어지고 있다"고 설명했다.홍 지부장은 또 "우리나라에도 지역 주민과 시민단체가 함께 소녀상을 세웠고, 지금도 진행 중인 곳이 있다"며 "학교에서도 아픈 역사를 배우며 학생들과 소녀상을 세우며 역사 바로 알기를 실천하고 있다. 그런데 그런 학교를 공격 대상으로 삼는 단체가 있다"고 개탄했다.그는 "소녀상을 테러하는 단체는 도대체 어느 나라 사람인가"라고 반문하며 "이들은 피해자를 '위안부는 매춘부'라고 모욕하고, 소녀상의 존재 자체를 부정한다. 이는 친일파나 가능한 발언이지 결코 표현의 자유가 아니다. 역사를 왜곡하는 범죄행위"라고 일갈했다.또한 "그들의 행위는 전쟁 피해자의 명예를 짓밟고, 우리 역사를 왜곡하는 반인권·반인륜·반역사적 폭력행위"라며 "더욱이 이들은 '사전 신고 없이 학교 앞에서 불시 집회를 열겠다'고 예고하며, 수능을 앞둔 학생들의 학습권과 안전까지 위협하고 있다. 학생을 지켜야 할 학교 앞이 혐오와 역사 왜곡의 현장이 되고 있다"고 지적했다.홍 지부장은 "정부·국회·경찰은 지금 당장 단호히 대처해야 한다. 소녀상을 훼손하고 학생들에게 공포를 조장하는 이들의 불법행위를 즉각 차단하라"고 촉구하며 "국회는 즉시 학교 앞 혐오 시위를 금지하는 법을 제정하라"고 요구했다.그는 "지금이야말로 역사적 진실을 부정하고 피해자를 모욕하는 행위를 금지하는 '위안부 피해자 명예훼손 처벌법' 제정이 필요하다"며 "혐오와 차별, 역사 왜곡 행위를 더는 용납하지 않겠다는 의지를 국민에게 보여줘야 한다"고 강조했다.홍 지부장은 끝으로 "국회는 관련 법을 즉시 제정하고, 정부·경찰은 학생들의 안전을 보호하는 데 앞장서야 한다. 그래야 더는 역사를 왜곡하거나 혐오를 조장하며 학생 안전을 해치는 세력을 뿌리 뽑을 수 있다"며 "소녀상이 논란의 도구가 아닌, 전쟁 없는 평화의 상징으로 자리 잡을 수 있도록 국가 차원에서 나서달라"고 호소했다.정의기억연대 강경란 연대운동국장은 "아직도 '일본 대사관 앞 소녀상 수요시위를 계속하느냐'고 묻는 이들이 있다"며 "수요시위는 1991년 8월 14일 김학순 할머니의 피해 공개 증언 이후, 1992년 1월 8일 일본 총리의 방한에 맞춰 시작됐다. 이후 34년간 평화와 인권, 미래세대 교육의 장 역할을 해왔다"고 설명했다.강 국장은 "2019년 말부터 일부 세력이 수요시위를 방해하고 중단시키려 행동하고 있다. 이들은 종로경찰서 앞을 24시간 지키며 집회 신고를 선점하는 방식으로 6년째 수요시위를 방해하고 있다"며 "처음엔 단순히 시위를 중지시키려는 줄 알았는데, 알고 보니 동화면세점 앞 집회 장소 확보를 위한 근거지 사수 목적이었다"고 주장했다.이어 "왜곡된 책을 내세워 역사적 사실을 부정하고 피해자를 모욕하는 행위도 단순하지 않다. 이들은 한미일 극우 네트워크와 긴밀히 공조하며 조직적으로 활동하고 있다. 학자에게 돈을 줘 역사 왜곡 논문을 쓰게 하고, 일본 극우를 한국의 집회에 초청하고 있다"고 비판했다.또 강 국장은 "정의기억연대는 21대 국회 때도 '피해자보호법'을 개정하고자 활동했지만 만료·폐기되는 안타까운 상황을 맞으며, 지난해 22대 국회를 구성하자마자 많은 국회의원을 조직해 기자회견을 했다"면서 "11월에는 국민동의청원 5만 명을 달성했다. 현재 22대 국회에 '일제 강점기 일본군 위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률' 개정안 8건이 발의되어 있으며, 이 중 3건이 곧 열릴 성평등가족위 법안소위에서 논의될 예정이다"라고 설명했다.아울러 그는 "이제 정부에 등록된 생존 피해자는 단 6분"이라며 원민경 성평등가족부 장관을 비롯한 교육부·외교부 등 유관 기관이 나서서 일본군 위안부 피해자 보호·명예회복에 시급히 나서야 한다"고 촉구했다.강 국장은 경찰을 향해 "표현의 자유·집회 시위의 자유는 우리 국민이 쟁취해 온 소중한 가치이나, 학교 앞 극우 테러 집회까지 보장하기에는 학습권 침해·인권 침해 우려가 너무 크다. 범죄를 예방할 수 있는 조치를 선제적이고 적극적으로 취해 달라"고 요구했다.끝으로 "진실을 부정하고 피해자의 존엄을 훼손하는 일이 더는 발생하지 않도록, 국민 여러분의 많은 관심을 부탁한다"고 요청했다.