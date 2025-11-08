경사노위 위원장, 한국노총 향해 "노동자 대표 ,고유명사"

큰사진보기 ▲김지형 경사노위 위원장과 김동명 한국노총 위원장김지형 경사노위 위원장이 8일 오전 한국노총을 방문해 김동명 위원장과 악수하고 있다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

김지형 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 취임 후 한국노총을 첫 방문해 "제1노총으로서 역할을 지금까지 많이 해오신 것으로 알고 있다"며 "노동계의 큰 구심점이 돼 오셨다"고 말했다.김지형 경사노위 위원장은 7일 오전 10시부터 서울 여의도 한국노총을 방문해 노총위원장실에서 김동명 노총위원장을 비롯한 노조간부들과 간담회를 진행했다.이날 김지형 위원장은 "이렇게 따뜻하게 환대해 주셔서 감사하다"며 "한국노총은 70년 역사와 전통이 제일 먼저 떠오른다. 노동자를 대표하는 어찌 보면 고유 명사이면서 보통 명사로 저희는 인식을 하고 있다"고 말했다.이어 "한국노총은 그동안 사회적 대화에 아주 열정적으로 많이 참여해 주셨다"며 "그 과정에서 사회적 대화를 이끌어가는 데 큰 기여를 해 주셨다"고 전했다. 이어 "좋은 아젠다를 좀 발굴할 수 있으면 좋겠다"며 "저희 경사노위와 함께 머리를 맞대고 같이 고민하고 문제를 풀 수 있는 지혜와 역량을 모아주시기를 부탁드린다"고 피력했다.김동명 한국노총 위원장은 "김지형 위원장께서 갈등을 조정해 온 풍부한 경험은 노사정 사회적 대화의 복원과 협치를 이끌어내는데 큰 힘이 되리라 기대한다"며 "경사노위의 역할과 기능도 강화돼야 한다"고 말했다.이어 "다변화된 사회적 대화를 아우르는 구심점 역할과 사회적 대화의 플랫폼 기능을 조속히 회복해야 한다"며 "경사노위 위원장님께서 적극적인 중재자 역할과 함께 속도감 있게 논의를 이끌어 주시기를 당부드린다. 한국노총도 사회적 대화의 주체로서 책임 있는 역할을 다하겠다"고 강조했다.이 자리에 한국노총 김동명 위원장, 류기섭 한국노총 사무총장, 강석윤 상임부위원장 등 간부들이 참석했고, 기념사진도 촬영했다.