메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
윤석열, 해병특검 2차 소환도 불응... "체포영장 검토"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.11.08 12:29최종 업데이트 25.11.08 12:29

윤석열, 해병특검 2차 소환도 불응... "체포영장 검토"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
"변호인 사정" 불출석 사유서... 지난달 23일 이어 두번째
특검 "조사일 추가 지정·강제구인 등 대응안 다각적 논의"

(서울=연합뉴스) 이승연 기자 = 윤석열 전 대통령이 8일 출석해 조사받으라는 이명현 순직해병 특별검사팀 요구에 결국 응하지 않았다.

지난달 23일에 이어 두 번째 불출석이다.

AD
윤 전 대통령 측 변호인단은 이날 출석 예정 시간(오전 10시)을 10분가량 남겨두고 언론 공지를 통해 "불출석 사유서를 제출했다"고 밝혔다.

사유서에는 변호인단의 사정으로 인해 조사에 참석하기 어렵다는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

특검팀은 두 차례 불출석한 윤 전 대통령에 대해 체포영장을 청구하는 방안도 검토하는 것으로 전해졌다.

특검팀 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 "추가 조사 일정 지정, 강제구인 등 대응방안을 다각적으로 논의하고 있다"고 말했다.

직권남용·범인도피 혐의를 받는 윤 전 대통령은 특검법상 2호 수사 대상인 채상병 순직 사건 수사 외압 의혹의 정점으로 꼽힌다.

의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자인 동시에 대통령실 및 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 부당한 영향력을 행사한 의혹을 받는다.

특검팀은 그간 사건 관계자들에 대한 조사를 통해 2023년 7월 31일 대통령실 수석비서관회의에서 채상병 사건 초동 조사 보고를 받은 윤 전 대통령이 크게 화를 냈고, 이종섭 전 국방부 장관과의 통화에서도 호통을 친 사실을 확인했다.

이에 따라 특검팀은 이날 윤 전 대통령을 소환해 격노하게 된 배경이 무엇인지, 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하도록 지시했는지 등을 캐물을 예정이었다.

윤 전 대통령은 수사외압 의혹의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사선상에 올라 출국금지돼 있던 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 도왔다는 의혹도 받는다.

조사량이 많은 만큼 특검팀은 윤 전 대통령에 대한 조사가 여러차례 필요하다는 입장이다.

한편 특검팀은 이종섭 전 국방부 장관 호주대사 임명·도피 의혹과 관련해 이날 장호진 전 국가안보실장을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 장 전 실장에 대한 조사는 이번이 두번째다.

winkite@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#연합

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사정진우 중앙지검장 사의... '대장동 항소 포기' 하루만

독자의견1

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초