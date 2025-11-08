오세훈-명태균 대질 신문의 날... "대부분 조작"-"치매 왔나"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 8일 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀의 사무실이 마련된 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정치브로커 명태균 씨가 8일 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀의 사무실이 마련된 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정치브로커 명태균씨가 8일 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀의 사무실이 마련된 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 8일 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀의 사무실이 마련된 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

8일 오전 오세훈 서울시장과 명태균씨가 나란히 김건희 특검팀(민중기 특검)에 출석했다. 한 사람은 피의자 신분(오 시장)이고 다른 한 사람은 참고인 신분(명씨)이다. 두 사람은 출석하면서 '여론조사비 대납 의혹'과 관련해 상반된 입장을 드러냈다. 특검은 둘의 대질 신문을 예고한 상황이다.먼저 모습을 드러낸 건 오 시장이었다. 오전 8시 59분 오 시장은 대기하고 있던 취재진에게 명씨 얼굴이 박힌 기사를 들어보였다. 오 시장은 "비공표 여론조사의 거의 대부분이 조작됐다는 경향신문의 기사"라고 말했다. 이어 "포렌식 결과, 이것조차도 우리 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 게 밝혀졌다"라고 주장했다. 그는 "이런 점을 비롯해 오늘 여러 가지 사실을 밝혀 공정한 조사를 받도록 하겠다"라고 말했다. 취재진의 각종 질문이 이어졌지만 오 시장은 일체 답하지 않고 특검팀 사무실로 향했다.이어 오전 9시 13분 명씨가 모습을 드러냈다. 오 시장과 달리 명씨는 많은 말을 쏟아냈다. 취재진과 문답을 마친 명씨가 특검팀 사무실로 들어간 시각은 오전 9시 35분이었다.명씨는 오씨의 주장을 직설적으로 반박했다. "나이가 얼마 안 됐는데 치매가 왔냐", " (오 시장이) 무식해서 그런 걸 어떻게 하냐"는 식이었다.명씨는 "여론조사를 선거캠프에 전달했다"며 "(여론조사 비용을) 오 시장이 대납한 것도 맞다"라고 말했다. 비용을 납부한 것으로 지목된 김한정씨에 대해 명씨는 "나는 그 사람을 몰랐는데, 전화가 왔다"라며 "오세훈 시장한테 내 연락처를 받아서 전화가 온 것"이라고 주장했다. 이어 "그리고 강혜경씨가 자신의 계좌를 불러준다"라며 "김한정씨가 어떻게 내 번호를 아냐, 어떻게 입금을 하냐, 누군가 지시해서 연결시켜 준 것이 아니냐, 그게 오세훈"이라고 했다.명씨는 "얼마나 웃기냐. 오 시장이 (명씨에 대한) 고소장을 써놓고 접수도 못하다 지난해 12월에 나를 고소해놓고, 자기가 피의자가 되고 고소당한 나는 참고인이 됐다"라며 "세상에 저런 바보가 어딨냐. 자기가 주먹질하고 자기가 자기 얼굴 때린다. 그게 오세훈이다. 내가 바보 멍청이라고 하니까 얼마나 화가 나겠냐"라고 비아냥거렸다.한편 이들의 출석 한 시간 전부터 특검팀 사무실 앞은 오 시장의 지자자와 구속수사 촉구자가 팽팽하게 대치하는 모습을 보였다. 구속수사를 주장하는 시민들은 "(오 시장이) 현직 서울시장 신분이므로, 증거인멸 등 각종 조작이 가능하다"라며 "하루빨리 구속수사를 통해 혐의를 밝혀야 한다"라고 주장했다. 반면 오 시장 지지자들은 "시장님 힘내세요", "이재명을 구속하라"라고 외쳤다. 둘 사이 팽팽한 긴장감이 감돌았으나 충돌은 없었다.특검팀은 오 시장이 지난 2021년 4월 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유했다고 알려진 미래한국연구소(연구소)의 비공표 여론조사를 13차례 제공 받고, 자신의 후원자로 알려진 김한정씨를 통해 3300만 원 상당의 여론조사 비용을 당시 연구소 실무자인 강혜경씨 계좌로 대납했다고 의심하고 있다.오 시장은 명씨를 2021년 1월경 두 차례 정도 만났지만 이때 명씨를 끊어냈다고 밝힌 바 있다. 또 여론조사 비용 납부와 관련해서도 모르는 일이라는 입장을 내놨다. 명씨는 지난달 23일 서울시 국정감사 때 오 시장의 입장을 공개적으로 반박하며 "오 시장이 (서울시장 선거에서 이기게 해달라며) 울었다", "여론조사 대가로 아파트를 사준다고 했다"고 주장했다.