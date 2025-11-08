이재명 때 기반 닦고, 김동연이 더 키운 "자활 선도 도시, 성남"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 7일 오전 성남만남지역자활센터를 방문해 관계자를 격려하고, 센터 라운딩 및 사업장에서 자활사업에 참여한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"상전벽해(桑田碧海)네요."

큰사진보기 ▲더불어민주당 이재명 대선후보가 24일 오후 경기 성남시 중원구 상대원시장에서 열린 '매타버스' 성남, 민심속으로! 행사에서 즉석연설하고 있다. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기

김동연 경기도지사가 7일 '달려가는 곳마다 달라진다 - 민생경제 현장투어'(달달 버스 투어) 14번째 지역인 성남시를 방문, 성남만남지역자활센터를 찾았다. 김동연 지사에게는 특별한 추억이 서린 곳이다.자활센터의 주소는 '성남시 수정구 산성대로 409', 센터 일대를 예전에는 '광주대단지'라고 불렀다. 서울에서 무허가 판잣집을 짓고 살던 이들을 강제 이주시켰던 곳이다. 김동연 지사 가족도 1970년대에 청계천 일대에서 판잣집을 짓고 살다 철거민이 되었고, 열네 살 때 '광주대단지'로 강제 이주당했다. 김 지사는 천막을 치고 살면서 서울로 통학하는 등 그곳에서 청소년기를 보냈다.김동연 지사의 천막집이 있던 곳은 지금은 커피숍이 되었고, 천막집 바로 뒤는 대형아파트, 천막집 바로 앞에는 성남만남지역자활센터가 자리 잡았다. 김 지사가 "저기가 개천이었다"고 손가락을 가리킨 곳에는 상가가 들어서 있다.공교롭게도 6년 뒤(1976년) '광주대단지' 내의 상대원동에 이재명 대통령 가족도 이주해 왔다. 상대원시장은 이재명 대통령의 가족이 경북 안동에서 상경해 정착한 곳으로, 아버지가 청소노동자로 일하고, 어머니가 공중화장실 관리 등을 맡았던 '서민적 삶'의 상징적 장소다. 이 대통령은 성남시장 재임기나 2022년 대선 후보 시절 상대원시장을 방문해 어려운 성장 배경을 공개하며 서민과 약자를 대표하는 자신의 정치적 정체성을 강조했다.이재명 대통령만큼이나 김동연 지사에게도 성남시는 정치적으로 큰 의미가 있다. 김 지사는 지난 2022년 3월 자신이 어릴 적 천막을 치고 살았던 성남시에서 경기도지사 출마를 공식 선언했다. 그것도 이날 김 지사가 '달달 버스'를 타고 방문한 성남만남지역자활센터 앞이었다.당시 김동연 지사는 출마 기자회견에서 "청계천 판잣집 강제 철거로 지금은 아파트 상가가 들어선 곳에 할머니와 어머니, 여섯 가족의 가장으로 50년 전 강제로 이주당했다. 어머니는 산에서 나물을 캐다 시장에 내다 팔면서 생계를 유지하셨다"며 한동안 말을 잇지 못했다. 그러면서 "대한민국에서 가장 크고, 가장 다양한 경기도에서 대한민국의 변화를 먼저 시작하겠다"며 "경기도를 대한민국 변화의 중심으로 만들겠다"고 출마의 변을 밝혔다.특히 김동연 지사는 "경기도지사 출마는 이재명 (더불어민주당 대선) 후보와 맺은 약속의 연장선"이라며 "지난 대선에서 정치 교체와 국민통합에 대한 가치 실현을 가지고 이재명 후보와 손잡았다"라고 강조했다.성남만남지역자활센터 역시 두 사람에겐 특별한 의미가 있는 곳이다.센터는 이재명 대통령이 성남시장 시절 보건복지부의 전국 지역자활센터 평가에서 처음으로 우수기관에 선정됐다. 이후 김동연 지사의 민선 8기까지 13년 연속('13~'25) 우수기관으로 뽑혀왔다. 이재명 성남시장 시절 기반을 닦았고, 김동연 지사가 더 키운 셈이다.올해 경기도의 전체 자활근로 사업 지원 예산은 1,163억 원여 원, 성남만남지역자활센터 지원 예산은 43억 8,100만 원에 이른다. 경기도는 지원 예산을 계속 확장 편성해 왔고, 그 결과 올 한 해(지난 9월 현재) 센터의 매출액이 23억 원이나 된다.'23억 원'은 성남만남지역자활센터에 있는 18개 사업단 자활근로자들이 올린 매출이라는 점에서 의미가 크다. 센터에는 센터근무자 17명, 성남시 각지에 있는 18개 사업단에 자활근로자 199명이 일하고 있다. 센터 종사자가 216명이나 된다. 센터는 자활 사업을 하는 곳이다. 자활 사업은 단순히 취약계층을 보호하는 복지가 아닌 '생산적 복지'라고 할 수 있다.김동연 지사는 이날 성남센터의 18개 사업단 가운데 인근에 있는 세 곳(⓵두레생협 만남점 ⓶'밥과함께라면'(분식사업단) ⓷'헤이클린'(빨래세탁 사업단)의 사업단을 직접 찾았다.두레생협 만남점(사회적기업 생산품 판매장)은 친환경 로컬푸드, 건강 먹거리 등을 판매하는 곳이다. 주로 관내 어린이집, 두레생협 조합원에게 납품하나 일반 소비자들도 구매할 수 있다. 김 지사는 '추억의 간식'인 강냉이와 뻥튀기, 추어탕, 미역국 등을 즉석에서 구매했다. 생협 점장 전은희씨는 김 지사에게 "경기도의 민생회복 소비쿠폰 발급에 너무 감사하다"고 인사했고, 김 지사는 환한 웃음으로 화답했다.'밥과함께라면'은 '분식 사업단'이 운영하는 곳이다. 이곳에서 김 지사는 일행과 함께 김밥을 시식하고, 손님들의 셀카 요청에 응했다.'헤이클린'(빨래세탁 사업단)은 일반 고객 외에 지역 내 저소득층 등에게 '수거에서 배송까지' 세탁 서비스를 제공하고 있다. 김동연 지사는 수건 등 세탁물 정리 작업을 함께했다.이 세 사업 외에도 '희망도시락'(취약계층 급식사업단), '희망나르미'(정부양곡배송단), '라라워시 성남만남점'(다회용기 세척배송) 등의 다양한 자립활동이 성남센터의 18개 사업(단)안에 포함되어 있다.김동연 지사는 이날 만난 자활근로자들을 격려하고, 자립을 위해 다가가는 이들을 응원했다. 이어 '달달 버스'를 타고 센터관계자들과 이동하면서 자활 현장의 어려움과 건의 사항도 청취했다. 경기도는 센터 종사자의 처우 개선과 전문성 강화, 자활 참여자의 완전한 자립을 위해 필요한 지원을 아끼지 않을 계획이다.김동연 지사는 "자활이 단순한 복지가 아닌 '스스로 다시 일어서는 힘'을 만들어 주는 '생산적 복지'임을 증명한 것"이라며 "자활 선도 도시 성남의 가치와 성과를 경기도가 계속해서 함께 이어갈 것"이라고 다짐했다.