"이미 광장에 존재하는 사람들을 배제하려는 '혐오'... 차별금지법 필요한 이유"

큰사진보기 ▲KBS 1TV <시사기획 창>의 한 장면 ⓒ KBS 관련사진보기

- 방송을 끝낸 소회가 어떠세요?

AD

- 왜 차별금지법이 이제까지 없었을까요?

- 혐오에 대한 취재는 어떻게 하게 되었나요?

- 혐오의 정의가 뭘까요?

- 방송이 혐중 시위로 시작했잖아요. 최근 이슈이기 때문일까요?

- 혐중 시위에 가 보셨잖아요. 시위자들이 유튜브로 생중계를 하면서, 기성 언론엔 강한 적대감을 드러냈다고 나오던데 분위기가 어떤가요?

- 혐중 시위에서 '짱개 고 홈'라는 표현이 있는 것 같은데 반미 시위하면 '양키 고 홈'이라고 하죠. 같은 혐오 표현인데, 어떻게 다른가요?

- 성소수자에 대한 혐오도 나오죠. 퀴어 축제에선 어떤 혐오가 있나요?

- '여성을 싫어하진 않는데 페미니스트를 혐오한다'고 하는 사람들은 어떤가요.

- 가부장제에 대한 영향일까요?

- '진주 편의점 숏컷 알바노동자 폭행 사건' 판결에서 여성혐오가 인정된 게 의미가 있을 것 같아요.

- 장애인 혐오에 대해서도 다뤘는데, 주로 활동가들이 등장했어요. 활동가들이 혐오 표현을 더 많이 들을까요?

- 온라인 상에선 중국 혐오가 많은 거 같은데 이유가 있을까요?

- 혐오 문제를 어떻게 해야 할까요.

- 취재하며 느낀 점은 뭔가요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

어느덧 내란으로 인해 윤석열 전 대통령이 헌법재판소로부터 파면된 지 7개월이 흘렸다. 지난해 비상계엄 이후 시민들은 거리로 나와 윤 전 대통령 파면을 요구하면서 혐오와 증오를 넘어야 한다고 주장하기도 했다. 이재명 정부는 그 요구에 부응하고 있을까.지난 4일 방송된 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '이상해, 싫어, 사라져' 편이 전파를 탔다. 9월 혐중 시위로 시작한 이날 방송은 성소수자, 여성, 장애인 혐오가 어떻게 이뤄지는지를 짚으며 혐오 문제를 어떻게 해야 할지를 다뤘다. 취재 이야기가 궁금해 지난 5일 해당 회차 취재한 김지선 기자와 전화 연결했다. 다음은 김 기자와 나눈 일문일답 정리한 것이다."주제가 쉽지 않은 주제였어요. 제가 <시사기획 창>에 2년쯤 있으면서 쉬웠던 주제는 없는데 혐오 문제는 본인이 어떤 위치나 정체성을 갖고 있느냐에 따라 너무 다양하게 퍼져 있기 때문에 쉽지 않았습니다. 시청자들 반응도 다양하고 주로 악플이 많지만 좋은 것 같습니다. 혐오가 굉장히 논쟁적인 주제가 돼버린 게 현실인 만큼 이 문제 그리고 차별금지법에 대해서 본격적으로 토론할 수 있는 계기가 되면 좋겠다고 생각하고 있습니다.""뉴스를 쭉 찾아보니까 사회적으로 문제가 되고 이슈가 되고 '이번에 통과가 되나'라는 뉴스가 나온 적도 있더라고요. 그 기회를 결정적으로 놓쳤기 때문이 아닌가 생각하고 있습니다. 사회적인 토론이나 논쟁이 한창 이루어졌을 때 '어떤 게 혐오 표현이고 그래서 우리가 법으로 만들려고 하는 게 이런 것'이라는 게 충분히 설명되고 법이 통과됐더라면 지금까지 이 사안이 논쟁적으로 되지는 않았을 텐데 하는 아쉬움이 남았습니다.""방송 초반에도 나오고 저희 인터뷰해 주신 선생님도 말씀하셨지만 계엄 탄핵 광장을 거쳐 새 정부가 출범했잖아요. 저희 방송일이 11월 4일이었는데 날짜로 봤더니 '피청구인 대통령 윤석열을 파면한다'는 그 선고 나왔던 날짜가 4월 4일이어서 딱 7개월 되는 날이었습니다. 탄핵 선고될 때는 광장에서 사람들이 다 민주주의가 승리했다고 굉장히 기뻐하고 다른 세상이 올 것처럼 했죠.그러면 새 정부 출범하고 계절이 두 번 바뀌는 동안 정말 더 나은 민주주의를 위한 논의가 시작됐을까라는 질문을 던져봤거든요. 저희가 한참 비상계엄으로 <창>에서 다큐 만들었을 때 다 공통으로 갖고 있었던 생각이 윤석열 대통령 한 명 탄핵된다고 더 나은 민주주의가 저절로 오지 않는다는 문제의식이었거든요. 그래서 그 문제를 혐오라는 키워드로 짚어보자는 생각으로 다큐를 준비하게 됐습니다.""혐오는 사전적 의미를 찾아보면 매우 미워하고 싫어한다는 간단한 뜻으로만 되어 있기 때문에 특정한 정당을 우리가 쉽게 비판하고 욕도 섞어서 얘기하는 것도 혐오라고 할 수 있지만 저희가 다큐에서 다뤘던 혐오 표현이라고 하는 건 그것과 개념이 다르죠. 우리 사회의 권력 문제이고, 사회적으로 취약한 계층이 그런 속성을 가졌다는 이유로 그들을 차별하거나 공격하는 걸 혐오 표현이라고 한다는 정의부터 명확히 내렸던 거거든요. 근데 이게 법에도 없고 명확한 정의를 내린 건 딱 한 군데, 국가인권위원회에서 2016년에 보고서 내면서 무엇이 혐오 표현이라고 설명한 부분이 있어요. 그래서 그 점을 저희가 방송 앞 부분에 강조해서 다뤘었습니다.""맞습니다. 사실 혐오 차별의 문제는 현장이랄 게 딱히 없을 수도 있고 이게 온라인에서 더 심한 표현들이 확 퍼지잖아요. 그래서 이런 문제를 어떻게 방송으로 구현하지, 하고 있었는데 온라인에서 있었던 문제가 길거리에서 펼쳐지고 있었어요. 민초 결사대라는 이름으로 윤석열 석방 요구하면서 중국 동포들이 많은 곳을 일부러 찾아다니면서 혐오 표현을 하셨던 분들이었고요. 그래서 현장도 다녀오고 인터뷰도 한번 시도를 해보려고 했고요.""행진하실 때 옆에 바짝 붙어서 그분들 목소리 들어보려고 갔던 건데, KBS 취재진에게 '좌파'라고 하시면서 화 내실 정도였습니다. 어떤 생각을 갖고 계신 걸까라는 우려도 들고 여러 생각이 들었습니다. 이분들도 사실 이 집회 현장이 아니라 다른 데서 만나면 평범한 동네 어르신들이고 때로는 따뜻한 말도 해 주실 수 있는 분일 텐데 이렇게 어떤 깃발 아래 뭉치면서 거기서 여러 가지 얘기를 듣고 그렇게 말씀하시는 게 아닐까라는 우려도 됐었고요.""우리 사회 혐오 문제를 오래 연구해 오셨던 홍성수 교수님의 설명을 그대로 드리자면, 혐오 표현이라고 할 수 있겠지만 미치는 해악이 다를 것 같습니다. 혐오 표현의 해악은 교수님께서 설명해 주신 것처럼 우리 사회 소수자를 향해서 그들이 갖고 있는 정체성을 공격하는 걸 문제적인 혐오 표현이라고 해요. '짱개 고 홈'이라고 하는 건 우리 사회 취약한 중국 동포 향해 엄청난 공격이 되고 있어서 문제라고 얘기하는 건데요. '양키 고 홈'이란 구호를 일부가 외친다고 한국 사회에서 살고 있는 미국인들을 향한 혐오와 차별이 같은 무게로 다가올까라고 생각해 보면 차이가 있다고 볼 수 있을 것 같습니다.""뭔가 이상한 사람들, 치료를 받아야 될 사람들 심지어 이들은 병균을 옮긴다는 식의 혐오 표현을 볼 수가 있었습니다. (퀴어축제와 반대 진영의 시위가) 걸어서 10분 거리 정도였거든요. 한쪽에서 누군가 나의 정체성을 밝힌 것에 대해 서로가 격려하고 즐겁게 춤추고 응원하는 축제를 하는데, 다른 한쪽에서는 이 사람들의 존재 자체가 뭔가 치유돼야 하고, 잘못됐으니 빨리 돌아와야 된다고 생각하시면서 기도와 찬양하시더군요. 이 자체가 블랙 코미디 같은 느낌이 들기도 하고 여러 생각이 들었습니다.""'여성은 싫어하지 않는데, 페미니스트를 혐오해'라는 걸 잘 들여다보면 중요한 포인트가 있는 것 같습니다. 왜 여성은 괜찮은데 페미니스트는 싫을까를 깊게 생각해 보면 우리 사회에서 긍정적으로 받아들여지는 여성상이 페미니스트로 구분 지어지는 여성들과 다르다는 생각이 깔려 있어서 그렇게 느끼시는 것 같아요.그런데 혐오는 우리 사회의 공기와 같은 거여서 '나는 아니다. 여성을 굉장히 좋아한다. 나는 페미니스트만 싫어하는 거다'라고 하지만 사실 페미니즘이라고 하는 게 남성이 갖고 있는 권력을 다 뺏어서 여성에게 주자는 게 아니잖아요. 그래서 페미니스트만 싫다고 하는 것도 깊게 들여다보면 기존의 사회에서 받아들여지는 여성성과는 다른 모습을 보이는 사람들에 대한 반발심이 아닐까라고 생각합니다.""떼어내려야 뗄 수가 없는 거라고 생각하고요. 예를 들면 일부는 '극한의 언어 쓰는 페미니스트만 문제야'라고 하지만 그건 정말 극단적으로 드러난 표현의 문제일 뿐이지 페미니즘이라고 하는 건 그런 맥락과 뜻을 담고 있는 게 아니에요. 선생님들 인터뷰 중에서 '페미가 욕이 됐다'는 얘기 나오잖아요. 어느 순간 게이도 욕이 되고 장애인도 욕이 되고 심지어 '차별과 혐오의 발언을 하지 말자. 다양한 사회에서 같이 살아간다는 차원에서 다문화야'라고 해도 아이들한테는 '야 또 다문화야?'라고 쓰인다는 거예요. 이건 법 하나로 해결할 수 없고, 인식을 공유하고 각 분야에서 차근차근 노력하지 않는 이상 일거에 해결될 수 없다고 봅니다.""워낙 충격적인 사건이었기 때문에 발생 당시에는 언론에서 크게 보도가 됐지만, 항소심에서 여성 혐오라는 게 인정됐고 그게 어떤 의미라는 건 주요하게 다뤄지지 않은 것 같았습니다. 우리나라에 혐오범죄 법 자체가 따로 없다는 게 더 큰 문제라고 느꼈습니다. 계속 여성 폭력 사건들이 이어지고 있는데, 이게 혐오 범죄인지 아닌지 수사할 관련 법이나 근거 법이 없어요.그래서 외국 같은 경우 증오범죄법이나 혐오범죄법이 있으면 수사 단계부터 확인을 한대요. 그래서 만약 해당되면 가중 처벌되는 조항이 있기 때문에 수사 단계부터 이를 가릴 수가 있는데 지금은 우리는 그런 법이 없어서 여성 혐오 범죄인지 아닌지 논쟁만 2016년 이후 계속 이어지고 있죠. 이 사건은 여성 단체나 사회에서 목소리 내고 항소심에서 (여성혐오 범죄라는 점이) 판결문에 들어가긴 했지만 1심 판결 자체를 뒤집진 못 했거든요. 그 점이 굉장히 아쉬웠었습니다(항소심에서 가해자에게 심신 미약이 인정되었으며, 검찰은 징역 5년을 구형했으나 재판부는 원심과 동일하게 징역 3년을 선고했다).""아무래도 활동가 분들이 출근길 이동권 시위를 하시니까 더 원색적인 혐오 표현을 마주할 기회가 많지 않을까라고 생각하기도 했어요. 그러면서도, 저희가 인터뷰한 분 중에서 활동가가 아니라 그냥 장애인 분도 계셨거든요. 평범하게 아이들 낳고 키우는 주부셨는데 마찬가지였어요. 혐오 표현을 일상적으로 경험하셨는데요. 일 하거나 활동을 하려면 지하철을 타거나 버스 타고 이동해야 하잖아요. 그런데 비가 오면 '비가 올 때 왜 지하철을 탔냐' 아니면 '이렇게 출근길 바쁜데 왜 나왔냐'는 얘기들을 한다는 거예요. 그분들에겐 혐오 표현이 일상이래요. 그래서 활동가 분들만 이런 일을 겪는 건 또 아닌 것 같아요.""혐오 관련한 데이터를 분석하시는 전문가 분이, 아무래도 코로나19 이후에 크게 확산됐다고 하더라고요. 그런 이유도 있고 원래 갖고 있었던 편견도 있고요. 왜냐하면 우리 사회에 취약한 중국 동포들이 또 많으니까요. 특히 우리가 시급하게 문제로 봐야 할 건 이런 혐오의 정서를 이용해서 본인들의 이익 챙기는 정치권력이죠. 윤석열 전 대통령이 말도 안 되는 비상계엄 선포하면서 중국 혐오 정서를 본인에게 유리한 쪽으로 이끌어 가려고 시도한 것이 가장 큰 문제라고 생각합니다.""<선량한 차별주의자> 쓰신 김지혜 교수님 말씀이 가장 기억에 남습니다. 우리 사회를 광장에 비유하면 이 사람들은 이미 광장에 존재하는 사람들이니까 이들과 우리가 어떻게 잘 살 수 있을지를 논의해야 하는데, 지금 한국 사회가 차별금지법을 논의하는 단계는 이 사람들을 광장에 끼워줄까 말까 수준이라는 거예요. 민주사회는 그런 게 아닌데, 굉장히 와닿는 말씀이었습니다.""공기처럼 퍼져 있는 혐오에서 저도 자유롭지 못하다는 걸 많이 느끼면서 다큐를 제작했습니다. 제가 이 문제로 다큐를 만들었다고 해서 혐오 표현에서 자유롭지는 않지요. 나보다 더 취약한 것으로 생각하는 대상에 대한 편견, 차별, 혐오가 제게도 없다고 할 수 없거든요. 우리 모두 그런 존재라는 걸 깨닫고 혐오와 차별을 하지 않는 방향으로 나아가야 하죠. 그 차별이 나에게도 올 수 있고 내 가족에게도 올 수 있거든요.더군다나 우리 사회가 큰 홍역을 치르면서 새로운 정부가 출범했는데 그 과정에서 정말 뼈저리게 학습한 게 있다면 나와 다른 목소리를 억압하는 사회는 비상계엄 독재라는 끔찍한 결과로 이어질 수 있다는 거죠. 논쟁적인 주제가 되어 버렸지만, 우리가 더 나은 민주주의와 사회 대개혁을 얘기했던 그 광장에서의 시간이 1년 정도 지난 시점인데요. 혐오의 문제 그리고 차별금지법에 대해서 본격적으로 토론하는 계기가 되는 데 조금이라도 기여할 수 있으면 좋겠어요."