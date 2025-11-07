도로 자전거 달리기 '투르드 경남', 7일 거제 출발

큰사진보기 ▲ 투르 드 경남 2025 스페셜대회’거제서 힘찬 출발 ⓒ 거제시청 관련사진보기

국내 최상위급 동호인 자전거 대회인 '투르 드 경남 2025 스페셜대회'가 7일 거제 지세포유람선터미널에서 성황리에 개최됐다.이번 대회는 '거제 스테이지(1일차)'로 진행됐으며, 전국 각지에서 모인 선수단과 운영요원, 관람객 등 1천여 명이 참여해 남해안의 청정 해안을 따라 박진감 넘치는 레이스를 펼쳤다.이날 개막식에는 변광용 거제시장과 박일동 경상남도 문화체육국장, 정수만 도의원 등이 참석했으며, 박완수 경남도지사는 영상으로 축하 인사를 전했다. 지역 예술단체의 축하공연으로 분위기를 더한 가운데, 선수들은 시총과 함께 본격적인 경주에 돌입했다.경기는 거제의 해안 절경을 따라 이어지는 총 99.8km 구간에서 진행됐으며, 유튜브 생중계를 통해 선수들의 열띤 경쟁과 함께 거제의 아름다운 풍경이 전국의 자전거 팬들에게 생생히 전달됐다.경기 결과, TOPSPEED S 소속 류금찬 선수가 2시간 47분 8초의 기록으로 구간 개인전과 개인종합(옐로우 저지)을 모두 차지하며 대회 2관왕의 영예를 안았다.산악등반(K.O.M)에는 데로사 스트라데의 김형준, 베스트 골드 라이더(45세 이상)에는 PERFORMANCE M의 김진필, 베스트 우먼 라이더에는 WATTS Racing H의 조민정 선수가 각각 이름을 올렸다.