김해서부소방서, '제63주년 소방의 날'기념행사 열어

큰사진보기 ▲김해서부소방서, ‘제63주년 소방의 날’기념행사 ⓒ 김ㅐ서부소방서 관련사진보기

AD

김해서부소방서(서장 윤영찬)는 7일 대회의실에서 '제63주년 소방의 날' 기념식을 개최했다고 밝혔다.소방의 날은 국민의 안전 의식과 화재 예방에 대한 경각심을 고취시키기 위해 매년 11월 9일을 소방의 날로 지정하여 기념행사를 진행하고 있다.기념식 1부 행사에는 의용소방대연합회장, 소방행정발전회장, 소방안전대책협의회 부회장 등 총 85명이 참석해 기념영상 시청, 소방공무원(17명) 및 민간인(10명) 업무 유공자 표창, 기념촬영 등이 진행되었다.이어진 2부 행사에서는 김해서부와 김해동부 소방서 합동 체육대회가 김해문화체육관에서 개최되었다. 이 체육대회는 김해소방서가 동부와 서부로 분서된 이후 처음으로 열린 소방의 날 행사로, 각 소방서 직원 100여 명이 참여해 족구, 줄다리기, 릴레이 등 다양한 종목을 통해 협력과 팀워크를 다지는 시간을 가졌다.윤영찬 서장은 "소방의 날을 맞아 함께 해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "시민들의 안전을 지키는 것은 소방의 사명으로, 앞으로도 시민들의 안전한 일상을 위해 소방가족 모두가 단결하여 끊임없이 노력하겠다"고 밝혔다.