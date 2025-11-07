'청개구리 스펙'으로 최우수상, 이재준 "수원형 교육 모델 발전시킬 것"

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 7일 국회 사랑채에서 열린 ‘2025년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 수원시 교육브랜드 ‘청개구리 스펙(SPPEC)’을 주제로 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"학생들이 '청개구리 이야기'로 정책을 제안하고, '청개구리 기자단'에서 활동하며 지역을 취재하고, '청개구리 진로 체험'으로 다양한 진로를 체험하며 스스로 미래를 설계합니다. 아이들이 배우는 데 그치지 않고, 참여하고 표현하며 민주시민으로 성장하고 있습니다."

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 7일 국회 사랑채에서 열린 ‘2025년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 수원시 교육브랜드 ‘청개구리 스펙(SPPEC)’으로 ‘참좋은지방정부협의회 최우수상’을 받았다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 7일 국회 사랑채에서 열린 ‘2025년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 다른 참석 지자체장들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시(시장 이재준)가 7일 국회 사랑채에서 열린 ‘2025년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 홍보 부스를 운영하며 '청개구리 스펙'의 주요 사업을 소개하고, 학부모와 청소년들의 활동사진을 전시했다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 7일 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)'으로 '참좋은지방정부협의회 최우수상'을 받았다. 이날 국회 사랑채에서 열린 '2025년 참좋은 지방자치 정책대회'에서다.이재준 수원시장은 '청개구리 스펙'을 주제로 한 정책 발표에서 '수원만의 독자적 미래교육 생태계'를 구축하고 있다고 강조했다. 이재준 시장은 "수원시는 지자체가 교육공동체의 기반을 만들고, 학부모가 주도적으로 참여하는 거버넌스를 만들었다"며 "수원의 청소년들이 다양한 교육을 받고, 체험하며 자신만의 스펙을 쌓아나가는 교육브랜드 '청개구리 스펙'이 탄생했다"고 설명했다.'청개구리 스펙'은 학부모가 교육의 주체로 참여하고, 청소년은 지역사회 속에서 배우고 성장하며, 학교 안팎의 공간을 교육 자원으로 활용하는 것을 핵심으로 하는 수원시 대표 교육브랜드다. '청개구리'는 창의적이고 자기 주도적인 청소년을 의미하고, '스펙'은 다양한 경험을 통해 성장하는 학생의 스펙트럼을 뜻한다.​'SPPEC'은 Story(이야기), Pond(연못), Press(기자단), Experience(진로체험), Class(교실) 등 5개 영어 단어의 앞 글자를 땄다. ▲학생 중심 참여형 정책 제안 활동을 지원하는 청개구리 이야기(Story) ▲청소년과 학부모가 함께 학습하고 쉬는 청개구리 연못(Pond) ▲수원 지역을 취재하고 알리는 청개구리 기자단(Press) ▲다양한 진로와 직업을 경험할 수 있는 청개구리 진로 체험(Experience) ▲학교 안팎에서 다양한 교육 콘텐츠를 제공하고 지원하는 청개구리 교실(Class)로 구성돼 있다.초등학생을 대상으로 한 청개구리 교실(Class)은 학년별·주제별 맞춤형 창의 프로그램(생태, AI·로봇 코딩, 문화예술, 드론, 진로 등)을 진행한다. 청개구리 연못(Pond)은 여유가 있는 학교 교실을 북카페, 댄스연습실, PC존 등 청소년 자유공간 및 학부모 소통 공간으로 활용한다. ​청개구리 기자단(Press), 이야기(Story), 진로 체험(Experience)은 학생 정책 제안, 취재·홍보 활동, 다양한 직업 체험 등으로 구성된다.​수원시는 '도도한 프로젝트' 등을 통해 학부모·시민 강사를 양성, 학교 현장에 투입하고, 교육공동체 기반을 강화하는 '학부모 강사제'를 운용하고 있다. 학부모가 교육 주체로 참여하고 청소년이 지역사회 안팎에서 배우고 성장하는 지역 교육 모델인 셈이다.이재준 시장은 "'청개구리 스펙'의 효과는 증명됐다"면서 "참여자들의 만족도는 100%에 가깝고, 학부모 강사는 행정안전부 늘봄학교 우수 사례 최우수상을 받으며 좋은 평가를 받았다"고 밝혔다.이 시장은 이어 "학생과 학부모, 학교와 지역사회가 함께하는 교육공동체를 만드는 청개구리 스펙은 청소년들이 자기 주도적으로 성장하는 발판이 되고 있다"며 "청개구리 스펙으로 학부모, 학교, 지역사회가 함께 성장하는 수원형 교육 모델을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.이재준 시장은 이날 행사가 끝난 뒤 SNS를 통해 "학부모·학교·지역사회가 함께 아이들의 주도적인 성장을 응원하는 수원형 교육모델에 현장의 지자체장들의 관심이 뜨거웠다"면서 "시민과 함께 만들어 온 정책으로 '최우수상'을 수상해 더욱 기쁘다. 수원의 변화와 성장에 함께 해주신 시민 여러분께 감사드린다"고 소감을 전했다.참좋은지방정부협의회와 광명시가 공동 주최·주관한 이날 대회에서 수원시를 비롯한 27개 지방정부가 우수 정책을 발표하고, 지역 혁신 사례를 공유했다.수원시는 행사장에서 홍보 부스를 운영하며 청개구리 스펙의 주요 사업을 소개하고, 학부모와 청소년들의 활동사진을 전시했다.한편, 참좋은지방정부협의회는 전국 지방자치단체가 주민 중심의 지속 가능한 지방자치 발전을 위해 설립했다. 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책과 지속 가능한 지방자치 발전을 위해 지방정부 간 협력, 사례 공유, 정책 연구 등의 활동을 한다.