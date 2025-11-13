음악과 책이 있는 용산에서 쉬어가기

큰사진보기 ▲<다정한 아트 라운지> 겨울 시즌 포스터 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 용산 현장 사진 ⓒ SFAC 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 용산 현장 사진 ⓒ SFAC 관련사진보기

큰사진보기 ▲다정한 아트라운지 6월 조윤성플라멩코콰르텟 사진 ⓒ SFAC 관련사진보기

덧붙이는 글 | 모든 행사는 무료로 진행되며, 별도의 신청 없이 현장 방문을 통해 참여할 수 있으며, 일부 특별 프로그램은 오는 19일(수) 오전 10시 서울시민예술학교 누리집(www.sfac.or.kr/asa)에서 사전 신청할 수 있다. 프로그램 상세 내용은 서울문화재단 누리집(www.sfac.or.kr)과 용산센터 공식 인스타그램(@arteducenter_ys)을 통해 확인 가능하다. 문의 서울문화예술교육센터 용산 ☎02-3785-3199으로 하면 된다. 서울문화예술교육센터 용산 운영은 화요일부터 토요일까지 낮 시간대 중심이며, 일요일·월요일과 법정공휴일에는 쉰다.

퇴근 인파가 밀려나오는 초겨울 저녁, 유리 창문 너머의 공기가 먼저 바뀐다. 용산역 인근, 전면이 투명한 통유리창으로 된 공간의 바닥 조명이 낮게 깔려 있다. 스피커에서는 브러시로 긁어내는 듯한 드럼 소리가 가볍게 흘러나온다. 누군가는 LP 재킷을 뒤적이고, 다른 누군가는 연필을 꺼내 엽서 위에 첫 선을 긋는다.이곳은 서울 도심권의 대표적인 예술교육 거점 공간인 '서울문화예술교육센터 용산'(용산구 서빙고로 17, 아래 용산센터)이다. 용산센터는 다가오는 겨울에 '다정한'이라는 키워드를 꺼내 들었다.이름부터 마음을 느슨하게 풀어주는 시즌 프로그램 <다정한 아트라운지>(11월 11일~12월 31일)와 겨울 절기를 통과하는 작은 의식 <절기팝업: 소설과 대설사이>(11월 27일~29일)가 차례로 문을 열었다. 안내문을 읽고 행사를 고르는 방식이 아니라, 문턱을 넘자마자 앉아 쉬며 자연스럽게 문화예술을 맞이하면 된다.이번 겨울 시즌의 문은 음악이 연다. 오는 15일 오후 2시부터는 재즈 피아니스트 조윤성 트리오와 가수 아이비(IVY)가 한 무대에 올라 스탠더드와 뮤지컬 넘버를 재해석해 들려준다. 화려한 기교로 밀어붙이기보다 라운지의 숨결에 맞춘 호흡이 먼저 들린다. 곡과 곡 사이, 피아노의 긴 여운이 공중에 머물면 객석의 어깨가 동시에 낮아진다. "오늘 하루를 여기 내려놓고 가세요"라고 말하는 듯한 밤이 될 것이다.지난 11일부터 연말까지 상설 프로그램이 계속된다. 1층 라운지의 한켠에서는 책이 사람을 부른다. 계절마다 편지를 보내던 작가들이 겨울에도 선반 위 자리를 지킨다. 은희경·김금희 소설가, 이수지 그림책 작가, 오은 시인 등 12인의 문장과 함께 '한 해를 보내며, 새해를 맞으며' 읽기 좋은 책들이 정갈하게 큐레이션돼 있다.음악평론가 김민주의 추천으로 엄선한 재즈 명반 LP 8선이 책 사이사이를 메우며, 페이지를 넘기는 손길과 턴테이블의 회전이 같은 속도로 흐른다. 책 한 권, 음악 한 장, 그리고 누군가의 표정으로 서로 다른 감각들이 한 공간에서 온도를 맞춘다.시각예술 섹션(12월 31일까지)은 '연필'이 주인공이다. 오달군(김하나) 작가는 예리하지도 무겁지도 않은 선으로 겨울의 결을 읽어낸다. 눈이 오기 직전의 공기, 손끝에 닿는 종이의 미세한 저항, 흑연 가루의 은근한 광택 같은 것들이 작품의 표정이 된다. 전시는 상설로 이어지고, 드로잉 프로그램(11월 28일~29일)이 열리는 날이면 테이블마다 작은 작업실이 생긴다. 낯선 사람들도 연필을 쥐고 고개를 천천히 숙였다 들며 각자의 겨울을 그린다.입말의 자리는 토크콘서트가 채운다. 내달 6일에는 오은 시인이 사회를 맡고 에세이스트 김혼비·박태하 부부가 함께하는 대화는 화려한 수사를 내려놓고 일상의 결을 천천히 만지작거린다. 출근길에 흘려보낸 풍경들, 부엌의 조용한 소리, 책상 모서리에 오래 앉아 있던 오후의 빛 같은 사소한 장면들이 이야기를 이룬다. '강연'이라기보다 '먼저 안부를 건네는 시간'에 가깝다.겨울의 한복판, 절기를 붙잡아두는 작은 행사가 열린다. <절기팝업: 소설과 대설사이>(11월 27일~29일)는 '복 주머니'를 콘셉트로 한 체험으로 공간을 데운다. 바느질을 잘 못한다고? 서툴러도 괜찮다. 천 조각과 실, 바늘을 들고 앉으면 옆자리의 손이 슬쩍 길을 터주고, 그렇게 완성한 작은 복주머니에 새해의 소망을 접어 넣는다.얼굴 드로잉 코너에서는 작가가 '복'을 표정 한가운데에 그려 넣는다. 이마의 곡선 하나, 눈꼬리의 점 하나가 피식 웃음을 끌어올리고, 서로가 서로의 모델이 되어 마주 앉아 초상화를 그리는 '우리, 복만 그리기예요'에서는 그려진 선보다 그 사이에 오간 눈빛이 오래 남는다.차를 마시는 시간도 준비됐다. '다복차실'에 들어서면 차향이 먼저 말을 건다. 따뜻한 잔을 두 손으로 감싸 쥐고 한 모금 넘기는 사이, 앉아 있는 사람들이 조용히 연결된다. DJ 듀오 Raju & Saio는 절기에 맞춰 음악의 흐름을 짠다.한국의 올드팝과 앰비언트, 빈티지한 질감의 사운드가 시간대를 따라 다르게 깔리고, 마지막 날엔 라이브 디제잉이 그 3일의 장면을 가볍게 봉합한다. 프로그램 사이사이, <연필산책>에 참여한 작가가 직접 작품 이야기를 들려주며 라운지의 공기를 한 톤 더 깊게 만든다.용산센터가 이 겨울 택한 정체성은 '센터'라는 딱딱함보다 '동네 라운지'의 푸근함이다. 기관이 시민을 불러 세우는 대신하여 라운지가 시민을 먼저 맞았다. 경직된 공연장과 교실 사이, 라운지라는 형식은 앉고 서고 걷는 동선을 자유롭게 풀어준다. 잠깐 들러도, 오래 머물러도 어색하지 않은 시간으로 채웠다. 들어와 음악을 듣고 책장을 넘기고 연필로 한 줄을 그어보면 이미 프로그램의 일부가 될 것이다.이 공간을 제대로 즐기려면 너무 서두르지 않는 것이 좋다. 입구에서 오늘의 프로그램을 확인하고, 한 바퀴 시선을 돌린 뒤 책장, 드로잉 테이블, 라운지 중앙 등 마음이 당기는 자리 어디든 앉아본다. 팝업 기간에는 복주머니 하나를 만들어 가까운 사람에게 선물해보자. 그 작은 물건에 담긴 시간과 정성이 선물의 내용이다. 대부분의 프로그램은 누구나 편히 참여할 수 있도록 열려 있고, 일부 특별 프로그램은 사전 신청을 받는다(서울문화재단 홈페이지 https://www.sfac.or.kr).겨울은 어느 계절보다 '함께'라는 단어가 잘 어울린다. 용산센터의 이 라운지는 그 '함께'를 어렵지 않게 만들어준다. 누군가는 음악으로, 누군가는 문장과 선으로, 또 누군가는 따뜻한 차 한 잔으로 서로의 온도를 나눈다. 도심의 한가운데에서 잠시 걸음을 멈춰도 괜찮은 시간과 자리를 마련해두었다. 문은 이미 열려 있다. 들어와 앉아, 올 겨울의 당신만의 호흡을 찾아가면 된다.