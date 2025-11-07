전병권 남해시대 편집국장 2025 지역신문 컨퍼런스 대상 수상

큰사진보기 ▲전병권(오른쪽) 남해시대 편집국장이 2025 지역신문 컨퍼런스에서 대상을 수상했다. 임성환(왼쪽) 문화체육관광부 미디어정책국장으로부터 상을 받고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

전병권 남해시대 편집국장이 2025 지역신문 컨퍼런스에서 대상(문화체육관광부 장관상)을 수상하는 영예를 안았다. 남해시대는 경남 남해군 소재 주간 지역신문이다.지역신문 컨퍼런스는 지역신문발전위원회가 주최하고, 한국언론진흥재단이 주관하며, 문화체육관광부가 후원하는 지역언론계에서 최고 권위를 가진 학술대회이자 축제다. 2025 지역신문 컨퍼런스는 지난달 31일 청주 오스코(OSCO)에서 열렸고, 전국 각지의 지역신문 종사자와 언론학계, 관계기관 관계자 450여 명이 참석했다.올해로 제18회를 맞은 지역신문 컨퍼런스는 '로컬리즘, 연대와 공존'을 주제로, 우수·도전세션 △기획탐사 △참여밀착 △창의혁신 △신진기자 등 4개 분야에서 우수사례 발표로 진행됐다. 지역신문발전위원회와 한국언론진흥재단은 올해 8월 전국 지역신문사(주간지·일간지)를 대상으로 우수사례를 접수 받아 예심을 거쳤으며, 단 24편만이 본선에 올랐다.전병권 국장은 <남해시대, 주민들 몰래 세워진 해안도로 전봇대 사태를 바로잡다>라는 주제로 발표해 주간지 부문 대상을 수상했고, 김진아 광주일보 기자는 <물길 끊긴 어도, 생태계도 끊겼다>라는 주제로 일간지 부문 대상을 받았다.전병권 국장이 발표한 추적 보도는 한국전력공사 경남본부가 해안도로에 심은 전봇대 150기를 철거하게 만들었을 뿐 아니라, 신규 선로 계획도 기존 선로 증설로 방향을 바꾸도록 만드는 데 기여하는 등 언론의 결정적인 역할을 했다. 해안도로라는 자산을 지켜냈고, 절차적 민주주의 회복이라는 성과를 거뒀다.전 국장은 해안도로 전봇대 사태 보도와 관련해 "이 사건은 단순히 전봇대를 옮긴 일이 아니라, 공기업과 행정, 주민의 관계를 바로 세운 일이었다"고 회상했다. 또한 전 국장은 "전봇대를 처음 본 주민들과 저도 '누가, 언제, 왜 이런 결정을 내렸는가'를 알 수 없었다"며 "특히 한국전력공사와 남해군이 서로 책임이 없다는 듯 모호한 태도를 보이는 모습을 보며, 이 사안을 끝까지 추적해야겠다고 결심했다"고 말했다.나아가, 전 국장은 "처음에는 의문과 작은 불만에서 시작됐지만, 그 이면에는 행정 절차의 부재와 소통의 단절이라는 구조적 문제가 자리하고 있었다"고 분석했다. 계속해서 전 국장은 "지속적으로 보도가 이뤄지자 한국전력공사와 남해군이 공론화 과정을 인정하고, 결국 주민들의 요구대로 전봇대가 철거됐다"며 "언론이 해야 할 일은 주민의 목소리를 세상에 전하고, 공공의 불합리를 바로잡는 일"이라고 말했다.김찬영 지역신문발전위원회 위원장은 "전병권 기자의 보도는 단순한 민원 기사나 표면적으로 드러난 사건 기사에 머물지 않고, 지역신문이 공공의 책임을 어떻게 실천해야 하는지를 보여준 모범적인 사례였다"며 "주민의 목소리를 끝까지 따라가 변화를 이끌어낸 점에서 지역신문이 지닌 진정한 사회적 역할을 입증했다"고 평가했다.전병권 편집국장은 이미 2020년에도 같은 무대에서 대상을 수상한 바 있다. 당시 그는 남해의 폐교 위기에 처했던 고현초등학교와 도마초등학교를 중심으로 작은 학교 살리기를 위한 다양한 제언과 홍보 등 지속적으로 보도해 두 학교가 동시에 문을 닫지 않게 만드는 데에 기여한 공을 인정받았다.이번 수상으로 전 국장은 지역신문 컨퍼런스 역사상 두 번째로 2회 대상 수상자라는 기록을 세웠다.전병권 편집국장은 "취재기자들이 현장에서 취재하고 보도할 수 있도록 뒷받침해 주는 편집기자와 관리국 식구들이 있기에 큰 상을 받을 수 있었다"며 "각자 위치에서 역할을 성실히 수행해 주는 지원 부서 직원들에게 감사하다"고 전했다.나아가 전 국장은 "무엇보다 지역신문의 가치를 믿고 남해시대를 구독해주시는 독자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "계속해서 남해군 지역사회에 꼭 필요한 신문을 만드는 데 더 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.다음은 2025 지역신문 컨퍼런스 수상자 명단이다.△대상 전병권(남해시대) △대상 김진아(광주일보) △금상 안라미(당진시대) △금상 양진수(인천일보) 등 6명 △은상 이훈(옥천신문) 등 2명 △은상 이나경(경기일보) 등 4명 △동상 최다니엘(원주투데이) △동상 홍기성(설악신문) △동상 임재환(매일신문) △동상 김봉철(제민일보) △장려상 이종호(울산저널) △장려상 박초여름(한산신문) △장려상 김다솜(경남도민일보) △장려상 오석기(강원일보) △신진기자상 김현준(거제신문) △신진기자상 김기연(옥천신문) △신진기자상 정성현(전남일보) △신진기자상 이나라(인천일보) 등이다.