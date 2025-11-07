"대전한화생명볼파크 관리 범위 모호… 한화와의 계약 전면 재검토해야"

큰사진보기 ▲박종선 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전시의회 복지환경위원회 박종선 의원(유성구 제1선거구)이 7일 대전시 체육건강국 행정사무감사에서 한화와 대전시가 체결한 대전한화생명볼파크 사용·수익허가 계약서의 관리 주체와 범위가 불분명하다고 지적하며, 계약 조항의 전면 재검토를 촉구했다.박 의원은 "대전시는 계약서에서 '갑'으로, 한화는 '을'로 명시돼 있다"며 "제2조 제1항에 따라 야구장의 직접 사용 및 임대를 통한 독점적 사용·수익권을 모두 한화에게 부여했음에도, 관리 책임은 명확히 한화에게 귀속되지 않고 있다"고 비판했다.그는 특히 "제6조 제2항에 '야구장의 유지 관리상 주요 구조부의 개·보수는 대전시가 부담하고, 단순 소모성 유지관리는 한화가 부담한다'고 되어 있어 책임 범위가 불명확하다"며 "결국 막대한 예산이 투입되는 개·보수는 대전시가 부담하고, 한화는 소모성 유지관리만 맡는 구조로 되어 있어 불합리하다"고 강조했다.박 의원은 "사용·수익권은 전적으로 한화에게 주면서, 관리 소홀의 책임은 대전시가 지게 되는 모순적인 조항"이라며 "계약 조항을 명확히 개정해야 한다"고 주장했다.한편, 지난 3월 25일 개장한 대전한화생명볼파크는 8월 말까지 약 50건의 시민 불편 민원이 접수된 것으로 나타났다. 이 중 10건 이상이 주차장 부족으로 인한 불편 사례였다.박 의원은 "주차장 문제는 계약서상 관리 범위에 포함되지 않아 대전시와 한화 모두 책임을 회피하고 있다"며 "장애인 편의시설 부족, 안전난간 미설치, 전용 엘리베이터 부족 등도 관리 주체가 불분명한 상태"라고 지적했다.그는 "한화생명볼파크는 시민들이 함께 사용하는 공공시설임에도, 현 계약 구조는 시민 불편이 발생해도 누구도 책임지지 않는 구조"라며 "시민 안전과 편의를 위해 계약 전반을 재검토해야 한다"고 강조했다.