정춘생, 조국혁신당 최고위원 출마…"'조국의 봄날' 위해 헌신하겠다"

큰사진보기 ▲정춘생 의원기자회견을 열고 조국혁신당 최고위원 출마를 선언하는 정춘생 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정춘생기자들의 질의에 응답하는 정춘생 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

정춘생 조국혁신당 의원이 7일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 조국혁신당 최고위원 출마를 공식 선언했다.정 의원은 출마 기자회견에서 "오늘은 '내가 조국'이라는 마음으로 이 자리에 섰다"며 "민생의 봄날, 국민의 봄날을 위해 정치하는 사람 저 정춘생, '조국의 봄날'을 열기 위해 최고위원에 출마한다"고 선언했다.정춘생 의원은 제주도 서귀포시 남원읍 중산간 마을에서 태어나 이름을 '춘생(春生)'이라 지었는데 한자로 봄춘 날생, 즉, '봄날'이라는 뜻을 지녔고 '봄날'은 정춘생 의원의 정치적 상징으로 삼아왔다.이날 최고위원 출마선언에서도 그는 "민생의 봄날, 국민의 봄날을 위해 정치하는 정춘생, '조국의 봄날'을 열기 위해 최고위원에 출마합니다."라고 선언했다.정 의원은 기자회견에서 "학연도, 지연도 없이 워킹맘으로 정치의 길을 걸었지만 시대의 부름에서 도망치지 않았다"며 "군부독재 시절 민주주의를 위해 싸우다가 감옥살이까지 했다. 김대중·노무현·문재인 정부의 변화를 함께 해왔다"고 밝혔다.그는 또한 조국 전 대표의 구속 후 당을 지켜온 과정도 언급하며 "조 전 대표의 '당을 더 탄탄하게 해달라'는 당부를 지키기 위해 원내수석부대표, 서울시당위원장, 정책위의장으로 한순간도 멈추지 않고 그 당부를 실천해왔다"고 말했다.그는 최근 미국 뉴욕시의 조란 맘다니 시장 당선을 소환하며 "기득권을 거부하고 서민과 청년의 삶을 바꾼 정치혁명"이라 평가하고 "조국혁신당도 양당의 틀을 벗어나 국민의 삶 속으로 파고드는 정당이 되어야 한다"고 주장했다.정 의원은 구체적으로 포괄적 차별금지법, 생활동반자법, 낙태죄 폐지, 비동의간음죄 도입 등의 사회개혁 과제를 언급하며 '논란을 두려워하지 않고 더 이상 미룰 수 없는 과제들을 책임 있게 추진하겠다. 불편함보다 정의를 택해야 한다"고 강조했다.정 의원은 또한 "2026년 지방선거에서 거대 양당 독점 구조를 깨고 진정한 의미의 지방자치, 생활정치를 실현하겠겠다"고 말했다. 이를 위해 그는 기초·광역의원 중대선거구제와 결선투표제 도입을 위한 공직선거법 개정안을 발의했다고 밝혔다.그는 "지난 2006년도 지방선거에서는 거대 양당 독점율이 약 70% 대였는데, 지금은 2020년 지방선거에서는 거대 양당이 당선자가 전체 당선자의 93.9%를 차지했다. 무투표 당선자가 483명이나 된 현실은 양강 독점이라는 정치의 병폐를 적나라하게 보여준다"고 목소리를 높였다.정 의원은 "전국 3인 이상 선거구 모든 곳에 조국혁신당 후보를 내세워 서울에서 제주까지 조국혁신당의 깃발을 꽂겠다"고 선언하며 전국정당화의 의지를 밝혔다.정의원은 "김대중, 노무현, 문재인을 대통령으로 만들었던 경험을 조국혁신당의 봄날을 위해 쏟겠다"며 "저는 학생운동 때부터 조국과 함께 했고 앞으로도 끝까지 함께할 것"이라고 강조했다. 그러면서 그는 "제 빽은 오로지 당원뿐"이라며 "정의의 봄, 평등의 봄, 희망의 봄을 국민 속에서 다시 피워내겠다"고 역설했다.마지막으로 정 의원은 "'조국의 봄날', 조국혁신당의 '봄날'이 대한민국 국민 모두의 봄날이 될 것이다. 정춘생의 '봄날의 햇살'같은 비전을 지지해달라"고 호소했다.한편, 조국혁신당은 오는 11월 23일 전당대회에서 최고위원 2명을 선출하는데 현재까지 정춘생 의원 외에 신장식 의원도 6일 출마를 선언했다. 조국혁신당은 선출직 최고위원 2명을 뽑고 나머지 1명은 지명직으로 임명한다.조국혁신당은 오는 23일 오후 2시 청주 오스코에서 전당대회를 열고 새 당대표와 최고위원을 선출한다. 당대표와 최고위원 후보자 등록은 7일부터 10일까지 진행된다.한편 조국 조국혁신당 비상대책위원장은 6일 차기 당 대표 선거에 출마하고자 비대위원장직을 사퇴했다.