대통령실 "팩트시트, 미측 추가 검토로 시간 걸려... 우리 입장 관철 노력"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

(*기사 이어집니다.)

지난달 29일 경주 한미정상회담에서 타결된 관세·안보 협상 결과를 담은 문서, 즉 '팩트시트'가 언제 나올지 불확실해지고 있다. 회담 직후 우리 정부는 하루 이틀 뒤 나올 것으로 예상했지만, 시간이 더 걸릴 것으로 보인다.대통령실 고위 관계자는 7일 오후 기자들과 만나 "전체 텍스트가 거의 다 된 시점이 있었는데 최근에 와서 미국이 시스템상 한번 더 주관 부서간에 리뷰하는 과정이 있다고 하고, 그 과정에서 일부 부서의 의견을 추가로 수렴해야 되는 수요가 생긴 것 같다"고 말했다.즉, 우리측 검토는 다 끝났는데 미국측이 최종 문구를 추가 검토하겠다고 해서 시간이 걸리고 있다는 것이다.이 관계자는 "그 상황에서 시간이 좀 걸리고 있다"며 "이처럼 이제 상황이 조금씩 계속 바뀌어 가기 때문에 앞으로 이것을 어떻게 예측해야 될지는 사실 확실치 않다"고 말했다.그러면서 "다만 우리로서는 일관된 입장을 견지하면서 인내심을 가지고 우리 입장을 관철하도록 계속 협의를 하고자 한다"고 말했다.