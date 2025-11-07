어느새 시작된 '고령 앓이', 내가 이 마을에 반한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
경기도 베이비부머 인턴캠프를 통해 경북 고령을 알게 되었다(관련 기사 : 가정주부였던 나, '터닝포인트' 캠프를 떠나다
). 머드축제하는 보령은 알아도 고령을 아는 이는 많지 않았다. 캠프를 통해 처음 가본 그곳은 그립던 친정 마을처럼 따듯하고 편안했다.
캠프 참가 동기 모두는 무덥던 여름철 고령을 찾은 후 다같이 병을 앓았다. 열병이 아니라 일명 '가야병'인데, 대가야 고령에 가야 낫는 병이다. 나도 예외는 아니어서 더위는 가셨지만 마음은 계속 고령을 맴돌고 있었다. 짧은 일정에 시간을 맞출 수 있는 친구들과 함께 떠나기로 했다. 가을이 내려앉은 고령을 보고 와야겠다는 생각이었다. 지난 3일과 4일, 고령을 찾았다.
이번 숙소는 개실마을로 예약을 했다. 개실마을은 전통 한옥 마을이자 농촌 체험 휴양 마을이다. 이 마을은 조선시대 성리학의 거장인 점필재 김종직 선생의 후손들이 대대로 살아온 집성촌이다. 60여 가구에 주민수는 80명 남짓인데, 주민 대부분이 20촌 내외의 선산 김씨 집성촌으로 대부분 친척 관계이다. 그래선지 집 안 마당이 다 들여다 보일 정도로 낮은 담장이 인상적이다. 돌담으로 이어진 골목길과 고풍스러운 한옥들이 조화롭게 어우러져 있다.
고령에 푹 빠진 이유
내가 사는 지역의 관광지인 민속촌과도 비슷했지만, 자세히 들여다볼수록 달랐다. 마당 한 편에는 그을린 가마솥이 걸려 있고, 여느 집이나 영락없이 햇살 명당자리에는 고양이나 강아지 한 마리씩 누워 있다. 낮은 돌담에는 참깨를 기대어 말리고 있고 집집마다 감이 널려 있다. 이불을 널어 놓은 개실마을이 말하는 것 같았다. "여기에 사람이 살고 있다"고.
답사 여행 때 김종직 선생의 18대손이자 개실마을 영농조합법인 김민규 위원장의 개실마을 소개 브리핑을 들은 바 있다. 그는 10여 년 전 부모님이 돌아가신 후 안정된 직장을 뒤로 하고 이곳에 내려와 개실마을을 지키며 살고 있다. 이 마을 어르신 대부분이 70대 후반이 되면서 마을에서 집안 어르신인 마을 주민들을 부모님 모시듯 정성을 다하며 살고 있었다. 김민규 위원장은 책 <고령에서 살아보기>에서 이렇게 말했다.
"이 마을 어르신 대부분이 할아버지가 돌아가신 후 할머니 혼자 사시는 가구가 많아요. 한글을 모르는 어르신들도 많아서 일일이 챙겨야 할게 더 많습니다."
방문객이 늘어나는 것은 반가운 일이지만 주민 대부분이 고령화되면서 마을 체험을 이끌어 줄 일손이 부족해서 어려움을 겪고 있었다. 고령화는 고령만의 문제는 아니다. 얼마 전 내가 사는 경기도 용인 지역 신문에도 비슷한 문제로 고민하는 기사를 본 적이 있다. 경기도에 있는 지역도 그 정도인데, 고령은 오죽하랴(관련 기사 : "반도체 얘기만"... 용인 농촌체험마을의 씁쓸한 퇴장
).
그럼에도 개실마을은 2001년부터 '아름다운 마을 가꾸기' 사업 등을 통해 농촌 체험 마을로 변신했다. 마법 같은 일이다. 연간 수만 명의 관광객이 찾는 활기 넘치는 곳이 되었다고 한다. 엿 만들기, 유과 만들기, 떡메치기 등 전통 체험 프로그램을 운영 중이며, 고택의 운치를 살린 한옥 스테이(농가민박)를 운영하여 숙박 체험도 가능하다. 일손을 돕는 것은 다름 아닌 할머니들이다. 마을 앞 정자에 모여 계신 할머니들을 봤는데, 단체 관광객의 체험 행사를 위해 부지런히 나와 계신 모습이었다.
'아름다운 마을 가꾸기 사업 시범마을' 선정, 대통령 표창 수상, 유엔 관광청 최우수 관광마을 후보 선정 등 다양한 성과를 거두고 있는 것이다. 최근에 유엔 관광청 최우수 관광마을 후보에 선정되는 등 국제적으로 인정을 받으며 더 주목 받고 있다. 김민규 위원장을 주축으로 이루어진 마을 어르신들의 노력 덕분이다. 한 달에 1500명에서 1800명 정도가 관광을 오는데 개실마을 투어와 체험 행사로 주민 모두 저녁이면 녹초가 될 정도로 바쁘다고 했다. 최근 K드라마 열풍으로 드라마의 흔적을 찾는 해외 여행객들의 발길도 이어지고 있다고 한다.
고령화 앞에서 나는 무엇을 할 수 있을까
안동 하회마을과 경주 양동마을, 서울 북촌 한옥마을, 전주 한옥마을 등은 전통 마을 보존의 대표적이 사례이다. 고령 개실마을도 위의 마을들처럼 보존되어야 할 충분한 가치가 있는 곳이다. 개실마을은 그 자체가 박물관이다. 보존되어야 할 우리의 전통 가옥이 있고 소중한 문화가 유지되고 있다. 개실마을 주민들의 고령화로 그 맥이 언제까지 제대로 잘 보존되고 유지될 수 있을까 안타까운 마음이 들었다.
마을회관 경로당을 찾아 담소를 나누며 할머니들께 여쭤 보았다. 이 마을이 앞으로 어떻게 변하길 바라시는지. 한 할머니께서 말씀하셨다.
"여기는 반찬이고 뭐고 줄지를 안해. 고등어 한손 사가꼬 냉동실에 넣어 놓으면 나오지를 않어. 1970~1880년대 에는 이 마을에 아이들이 바글바글 했어. 지금은 노인들만 남았지 뭐. 젊은 사람들이 마을에 들어와 살 수 있도록 먹고살만한 일이 많아지면 좋겠어."
어르신들의 축적된 경험과 지식을 청년들에게 체계적으로 전수하는 과정을 통해 자연스럽게 문화가 계승되고 유지되길 바란다. 정부와 각 지자체마다 청년 인력 유입을 위해 다양한 기회를 제공하는 제도가 있고 계속 고민하고 있는 걸 안다. 실제로 월세 주거비 지원, 청년 농업인 지원 사업 등 청년을 위한 사업이 운영되고 있다(자세한 내용은 고령군청 홈페이지에서 확인할 수 있다).
개실마을을 나서는 날은 장날이었다. 장에 나가는 버스는 하루에 딱 두 대라고 한다. 젊은 인재들이 망설임 없이 찾아와 어르신들의 소중한 유산을 이어갈 수 있기를 바란다. 나는 무엇을 할 수 있을까? 고민하는 것이 즐겁다. 다음에는 '사람책'을 만나기 위한 고령 여행을 계획 중이다. 또 다른 경험을 할 수 있을 것이다. 사실 고령의 명물은 체험 학습이 아니라 사람이었으리라.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.