'삼성 2인자', 정현호 부회장 물러난다

"대공황의 원인은 대중들이 경제를 너무 몰랐기 때문이다"(故 찰스 킨들버거 MIT경제학교수) 주로 경제 이야기를 다룹니다. 항상 배우고, 듣고, 생각하겠습니다.

이 기자의 최신기사 한미 양해각서 공개한 김용범 "MOU 1조에 상업적 합리성 넣었다"