"청소년 정책의 출발은 현장의 안정된 근무환경에서"

청소년 정책의 질적 향상을 위해서는 청소년지도자의 처우와 근무환경 개선이 중요하다는 의견이 제시됐다.대전광역시청소년활동진흥센터는 지난 6일 대전테크노파크 디스테이션에서 '청소년지도자 처우 및 직무환경 개선 방안 모색'을 주제로 '2025 대전광역시 청소년정책 민·관 워크숍'을 개최했다.이날 워크숍에는 유성구의회 의원과 공무원, 청소년시설 관계자 등 100여 명이 참석해 청소년정책의 현안과 개선 과제를 함께 모색했다.이번 워크숍은 지난해 12월 제정된 '대전광역시 청소년지도자 처우 및 지위 향상 조례'의 후속 논의로, 청소년지도자의 근무여건 개선과 표준임금체계 마련, 법·제도 기반 강화 등을 중심으로 발표와 토론이 이어졌다.이날 첫 발표자로 나선 이현 목원대학교 교수는 '대전광역시 청소년지도자 처우 개선 및 지위 향상을 위한 정책 제안'을 통해 "조례 제정은 청소년정책의 현장을 지탱하는 지도자의 지위를 공적으로 인정한 의미 있는 출발점"이라고 평가했다.그는 향후 과제로 ▲법적 기반 강화 ▲정기적인 실태조사 제도화 ▲표준 임금체계 마련을 제시하며 "지도자의 처우개선이 곧 청소년정책의 질적 향상으로 이어져야 한다"고 강조했다.이어 송재만 유성구의회 의원은 청소년시설의 재정적 한계와 인력 부족 문제를 지적하며 "조례가 선언적 의미에 그치지 않기 위해서는 예산 반영과 제도적 뒷받침이 반드시 필요하다"고 말했다.김기수 대전광역시사회서비스원 정책연구부장은 사회복지사 처우개선 사례를 소개하며 "사회복지 분야처럼 청소년지도자도 실태조사와 지원계획 수립을 정례화해야 한다"고 제언했다.마지막으로 배정수 아산시청소년교육문화센터 관장은 타 지자체의 사례를 중심으로 청소년지도자의 직무환경 개선 방안을 소개했다. 그는 "청소년지도자의 높은 이직률은 정서적 소진과 근로조건 악화에서 비롯된다"며 "휴가제도, 근속수당, 복지포인트 등 실질적 복지정책이 마련되어야 한다"고 말했다.이익선 대전광역시청소년활동진흥센터장은 "청소년정책의 시작은 현장을 지키는 지도자의 안정된 근무환경에서 출발한다"며 "이번 논의가 선언에 머무르지 않고 실질적 개선으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.한편 대전시는 이번 워크숍을 계기로 청소년지도자의 처우개선 실태를 점검하고, 표준임금체계 및 지원정책 마련을 위한 후속 논의를 이어갈 계획이다.