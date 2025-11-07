모르는 사람이 끓여준 잣죽, 그 마음을 어떻게 잊을까요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲잣죽 /오랜만에 잣죽을 끓였다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"엄마가 끓이셨어요. 드시고 힘내세요."

큰사진보기 ▲잣죽 끓이기쌀을 불려 믹서로 갈아서 잣죽을 끓인다. ⓒ 차상순 관련사진보기

냉동실에 쟁여 둔 잣이 있었다. 잣죽을 끓일 일이 없어서 차일피일 미루고 있었다. 어제는 날을 잡아 잣죽을 끓였다. 쌀을 물에 담가 불리고 잣도 꺼냈다. 레시피를 찬찬히 보며 난생 처음 잣죽을 끓여 보았다. 실로 오랜만에 먹어보는 잣죽이다. 입안 가득 잣 향이 고이니 병원에서 먹었던 잣죽 생각이 떠올랐다.2012년 11월, 이맘때 쯤이었다. 대학 3학년이었던 아들이 학교 캠퍼스에서 자전거에 넘어졌다. 한낱 자전거 사고이려니 했는데 아들은 삶과 죽음의 경계선까지 가고 말았다. 생명은 간신히 건졌지만, 며칠 후 수술 후유증으로 위험한 고비가 왔다. 부랴부랴 앰뷸런스에 아들을 태우고, 포항에서 서울의 한 병원으로 올라왔다.그즈음에 아무것도 먹고 싶지 않았다. 입맛을 잃고 말았다. 살이 쑥쑥 빠졌다. 바지가 자꾸만 흘러내렸다. 한 번도 해본 적 없었던 바지 벨트를 매야만 했다. 그러던 어느 날, 아들의 한 동아리 회원 친구가 스테인리스 도시락에 담은 잣죽을 들고 왔다. 아침 무렵이었다. 그러려면 새벽부터 죽을 끓였다는 의미다.그에게 건네받은 잣죽은 여전히 따끈했다. 플라스틱 통 대신에 스테인리스 용기에 잣죽을 담아 보낸, 그 어머니의 깨알 같은 정성이 느껴졌다. 우리는 그 잣죽을 먹고 입맛을 되찾았다. 감사함에 목이 메었다. 우린 정작 그 어머니를 몰랐다. 만나 본 적도 없었다. 그런데도 손수 잣죽을 끓여주셨다.잣죽을 끓이려면 쌀을 미리 불려 놔야 하고 불린 쌀과 잣을 믹서에 갈아야 한다. 옆에 서서 나무 주걱으로 하염 없이 저으며 뭉근히 기다려야 한다. 아마도 그 어머니는 쌀을 물에 불릴 때부터 우리 아들과 간병에 지쳐있던 우리를 위해 기도하셨을 것이다.새벽부터 일어나 잣죽을 끓인다는 게 쉬운 일이 아니었을 것이다. 우리에게 힘을 더해주고 싶으셨던 것 같다. 그 후로도 그 친구는 몇 번이나 잣죽을 들고 왔다. 그때마다 우리는 잘 먹은 통을 돌려주었다.병원 규정상 대학병원 재활의학과 입원은 4주간만 할 수 있었다. 그래서 병원 노마드 신세가 되어 이곳저곳 병원으로 옮겨 다녔다. 그 친구는 옮기는 병원마다 꼭 찾아왔다. 그를맞이할 때마다 우리에겐 큰 위로가 됐다.아들은 재활 치료로 경사 침대에 매달려 서 있곤 했다. 그럴 때면 병문안 온 친구가 "오빠!"라며 우리 아들을 올려다보며 얘기했다. 그러나 인지 없는 아들은 벽창호일 뿐이었다. 한마디만 대답해주면 얼마나 좋을까? 앞이 캄캄하여 한 발짝도 움직이기 힘들었던 그때, 내밀어준 손길은 참 큰 힘이 되었다. 힘든 자에게 손을 내밀어야 한다는 것도 알았다.한순간 사고로, 아들은 13년 동안 병상에 누워있지만, 아들 덕분에 많은 사람을 만났다. 그래서 우리의 삶의 폭도 넓어졌다. 온정 가득했던 잣죽을 먹었던 일을 떠올리며 내가 챙겨봐야 할 이웃은 누구인가 챙겨봤다. 다음 주에는 남편 간병으로 오랫동안 고생하고 있는 후배에게 가볼 계획이다. 소리 없이 손 한번 잡아주고 싶다.