이 대통령 "R&D 성공률 90% 넘는다? 황당...실패할 자유 주겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 대전 유성구 국립중앙과학관에서 열린 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국' 국민보고회에서 토론을 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"수차례 논의를 거쳐서 몇 가지 정한 원칙이 있는데, 연구자 여러분에게 실패할 자유와 권리를 주기로 했다. 이럴 때 박수도 한번 치는 거예요."

AD

큰사진보기 ▲7일 대전 유성구 국립중앙과학관에서 열린 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국' 국민보고회에서 참석자들이 이재명 대통령에게 발언권을 요청하고 있다. 2025.11.7 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 7일 대전 유성구 국립중앙과학관에서 열린 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국' 국민보고회에서 정책을 설명하고 있다. 2025.11.7 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

7일 오후 대전 국립중앙과학관. 이재명 대통령의 농 섞인 발언에 박수와 환호가 터졌다. 이 대통령은 이날 윤석열 정부 당시 삭감됐던 정부 연구개발(R&D) 예산을 원상복구하는 것을 넘어 대폭 늘렸다면서 이같이 말했다.특히 "역사적으로 볼 때 과학문명에 투자하고 관심을 가진 국가체제는 흥했고 과학기술을 폄훼하거나 무시하는 체제는 망했다"라며 "국가도 공부해야 하고 개인도 공부해야 하고 기업도 연구개발에 투자해야 미래가 있는 것"이라고 강조했다. 과학기술로 나라를 일으켜 세우겠다는 '과학입국(科學立國)' 선언이었다.'다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국 국민보고회'란 명칭으로 열린 이날 행사는 과학기술 강국 도약을 위한 과학기술 인재 확보 및 연구개발(R&D) 생태계 혁신 방안을 발표하고 관련해 학생, 연구계, 산업계 등 각계각층의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.이 대통령은 이날 행사 전에는 한국핵융합에너지연구원 초전도핵융합연구장치 연구시설도 방문했다. 이 대통령은 이곳에서 AI 시대의 전력수요 급증과 탄소중립 대응을 위한 미래 에너지원인 핵융합 R&D 현황을 청취하고 연구자들의 노고를 격려했다.이 대통령은 이날 행사 모두발언에서 "가야 할 길이 멀긴 하지만 이렇게 대한민국이 경제적·문화적·군사적·정치적으로 모든 면에서 전 세계인들이 부러워할 만한 위치에 오게 된 아주 결정적 이유는 우리 국민들이 공부를 열심히 했기 때문"이라고 진단했다.이 대통령은 "배 곯아서 먹고 살기 어려워도, 생계수단인 논을 파는 한이 있더라도 자식들에게 공부를 시켜서 더 나은 세상을 만들어 보겠다고 했던 우리 선배 세대들의 노력이 결국 오늘의 대한민국을 만든 것 아니겠나"라며 "지금도 마찬가지다. 부모들이 자식세대에 가장 많이 투여하는 것이 자식들 공부시키는 것"이라고 말했다.이어 "그래서 우리가 성장발전한 근본적 힘은 이런 수업과 학습에 있었다"며 "국가도 공부해야 한다. 그게 숫자로 나타난 게 연구개발 R&D 예산이다"라고 짚었다.자연스럽게 전임 정부 당시 카이스트 졸업식장에서 벌어진 '입틀막' 사건도 거론됐다. 2024년 2월 전 대통령 윤석열씨의 카이스트 학위 수여식 축사 중 한 졸업생이 국가 R&D 예산 삭감에 항의하다 강제로 입이 틀어막힌 채 쫓겨났던 일이다.이 대통령은 "한때 '입틀막' 당하고 끌려나간 데가 이 근처 어딘가? 혹시 그분이 오셨음 한번 볼까 했다. 얼마나 억울했겠나"라며 "특정인을 비난하고자 하는 게 아니라 국가도 공부해야 하고 개인도 공부해야 하고 기업도 연구개발에 투자해야 미래가 있는 것이다"라고 말했다.그러면서 "우리는 (국가 R&D 분야를) 대대적으로 원상복구할 뿐만 아니라 앞으론 과학기술분야 연구개발에 더 많은 국가역량을 투여한다는 방침을 가지고, 상상하지 못할 규모로 R&D 예산액을 늘렸다"고 강조했다.국가 R&D 관련 방향성의 변화도 예고했다. "실패할 자유와 권리를 주겠다"는 게 대표적이었다.이에 대해 이 대통령은 "연구개발에 참여하는 분들에게 들은 얘기 중 제일 황당한 게 '대한민국은 연구개발 R&D 성공률이 90% 넘는다'는 것"이라며 "그렇게 쉽게 성공할 걸 뭐 하려 하나, 특히 공공부문의 연구개발 투자는 정말 어려운 과제들을, 새로운 길을 내는 것이어야 한다"고 지적했다.이어 "실패하면 어떤가. 실패가 쌓여서 성공의 자산이 되는 것"이라며 "그래서 실패를 용인하는, 제대로 된 연구개발할 수 있는 환경을 만들자. 그래야 나라가 흥할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.또한 이 대통령은 어렸을 적 가정형편이 괜찮았다면 본인도 미생물학이나 원자핵공학 등을 연구하는 과학기술연구자가 되고 싶었다면서 젊은 과학자들을 정부가 든든히 뒷받침하겠다고도 밝혔다.이와 관련 이 대통령은 "대한민국의 젊은 연구자들, 과학자들이 희망을 가지고 국가라고 하는 커다란 언덕에 등을 기대고 스스로 하고 싶은 일들을 해 나가면서 대한민국에 새로운 희망을 만들어내길 기대한다"고 말했다.한편 배경훈 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 "과학기술혁신을 통한 기술주도성장만이 살 길"이라며 우수한 과학인재들이 모여들 수 있는 성장 생태계를 조성하고 혁신적인 성과를 창출할 수 있는 연구개발 환경을 조성하겠다고 밝혔다.이를 위해 매년 20여 명의 '국가과학자'를 선정해 대통령 인증서 및 약 1억 원의 연구활동지원금 등을 지원할 것이라고 밝혔다. 또 과학기술·AI 융합인재 신규양성을 위한 관련 영재학교 신설 및 연계 패스트트랙 신설 등의 방침은 물론, 2030년까지 해외 우수 인재 2000명을 신규 유치하겠다고 했다.대학원 장학금 수혜율을 2030년까지 10%로 올리는 등 이공계 학생들의 학비 등 경제적 부담을 완화하는 조치도 취한다. 아울러 공공부문 일자리와 창업 촉진 등 민간 일자리를 확대하여 청년·신진연구자의 진로 고민을 덜도록 지원하고 기업-대학 간 겸직 활성화, 정년 후 화동 지원 강화, 기업연구자육성기금 신설 등을 통해 안정적 연구 환경을 조성하기로 했다.무엇보다 연구비 관리체계를 관리기관 중심의 규제 관점으로부터 연구자 자율·책임 중심으로 전환하고 출연연 PBS(연구과제중심제도)를 폐지해 본연의 연구에만 몰두할 수 있도록 하기로 했다. 여기에 국가 전략기술을 체계적으로 육성하기 위한 범부처 프로젝트를 추진하고 연구자들이 고난이도·고가치 연구에 도전하도록 평가방식을 개선하겠다고도 알렸다.