[단독] 경북의회 교육위원장 "일도 안 하면서 무슨 갑질신고냐?"

큰사진보기 ▲7일, 박채아 경북도의회 교육위원장(국민의힘, 가운데)이 도의회 교육위의 경북교육청을 대상으로 한 행정사무감사에서 “최근에 갑질 신고 관련해서 교육청의 이슈들이 많은 것 같다”라고 말하고 있다. ⓒ 경북교육청TV 관련사진보기

경북도의회 교육위원장이 '갑질(직장 내 괴롭힘) 신고자의 자격'을 규정하는 듯한 내용으로 갑질 신고자를 비하하는 공식 발언을 내놓자, 교육공무원들이 반발하고 있다.7일, 박채아 교육위원장(국민의힘)은 경북교육청 대상 행정사무감사에서 "최근에 갑질 신고 관련해서 교육청의 이슈들이 많은 것 같다"라면서 "본인의 일을 다 하고 나서 상사가 부당한 업무 지시를 했을 때 갑질 신고라 그러는 것이지, 본인의 기분 여하에 따라 상사의 지시를 부당하다고 느끼는 것은 갑질이 아니라 을질이라고 생각한다"라고 말했다.이날 박 교육위원장은 "열심히 일한 것에 대해 성과를 내고, 그래도 부당한 지시를 받을 때 갑질 신고를 할 수 있는 것이지, 자기 일도 제대로 안 하면서 무슨 갑질 신고를 하느냐"라고 갑질 신고 직원들을 직접 겨냥하기도 했다.또한, 박 교육위원장은 "'나인 투 식스'(오전 9시 to 오후 6시)라고 하지만 공무원들 자기 일이 많을 때는 저는 최소한 상사보다 먼저 출근해서 상사보다 먼저 앉아 있고, 상사보다 뒤에 가야 된다고 생각한다"라면서 "그게 당연하고, 그게 아니라면 그 공무원 조직이 아니라 다른 조직에 가셔서 일해야 하는 것"이라고도 강조했다.그러면서 그는 "이제는 을질에 대한 명확한 기준이 있어야 된다. 이런 한두 사람 때문에 여기 계시는 모든 공무원이 욕을 먹고 힘들고 그 부서 자체의 분위기가 굉장히 망쳐지는 것"이라고 주장했다.끝으로 박 교육위원장은 "갑질이 아니라 을질에 대한 정확한 프로세스가 있어야 된다고 본다"라면서 "열심히 일하는 공무원들이 이런 일(갑질 신고) 때문에 욕 얻어먹지 않도록 본인이 맡은 업무를 열심히 하고 나서 갑질인지 을질인지는 판단해야 될 것 같다"라고 말하기도 했다.이에 대해 경북교육청의 한 교육공무원은 <오마이뉴스>에 "박채아 위원장의 발언을 듣고 귀를 의심했다. 교육 현장의 인권을 지켜야 할 교육위원장이 오히려 직장 내 괴롭힘을 정당화하는 듯한 발언을 한 것은 매우 유감스럽다"라면서 "괴롭힘 피해자는 용기를 내서 신고했을 뿐인데, 그 행위를 '을질'로 몰아가는 것은 사실상 2차 가해에 해당한다. 박 위원장은 사과해야 한다"라고 요구했다.