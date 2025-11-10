막내아들의 돌직구, 이재준 수원시장이 부끄러웠던 순간은?

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

"'수원을 새롭게 시민을 빛나게', 이게 수원시의 비전입니다."

- 시장님은 어렸을 적 꿈이 무엇이었나요?

- 시장님께서는 도시 설계 분야를 전공하신 것으로 알고 있습니다. 전공 경험을 행정에 적용한 사례를 설명해 주세요.

- 시장님께서 생각하는 한국 교육의 가장 큰 문제와 이 문제를 해결할 대안을 소개해 주세요.

- 저희 청소년들 사이에서는 유괴 문제가 크게 떠오르고 있어요. 수원시의 대책은 무엇인가요?

- 수원시의 자랑거리와 '이건 좀 개선해야겠다'고 생각하시는 건 뭔가요?

- 시장님께서 수원에서 이루고 싶은 이상향, 최종 목표는 무엇인가요?

- 10년 뒤, 수원 시민들이 이재준 시장님을 어떤 분으로 기억하길 바라나요?

이 기사는 김보민(매교초6), 이채윤(이의중1) 기자가 작성했습니다. 인터뷰에는 이채윤, 김보민 기자 외에 공다인(세류초5), 김서후(매탄초5), 김은겸(정천초6) 신동하(칠보중1) 이서현(영덕중1) 청개구리 기자단 전원이 참석했습니다.

이재준 수원특례시장이 인터뷰하기 전 청개구리 기자단에게 자신의 명함을 나누어주면서 명함 뒤에 적힌 문구에 관해 설명했다. 명함 뒷면에 있는, 수원 시민들이(어반 스케치 동아리) 그려준 그림 자랑도 잊지 않았다.지난 1일 청개구리 기자단 9명은 이재준 시장을 인터뷰하기 위해 수원시청 시장 집무실로 기분 좋게 향했다. 반갑게 기자단을 맞이한 이 시장은 기자단 모두에게 따뜻한 마음으로 악수를 청했다.그러면서 이재준 시장은 "오늘 여러분들과 인터뷰한다고 해서 기쁘고 설레었다. 여러분이 성장하는 데 도움이 되고, 수원시도 여러분의 생각을 정책으로 발전시키는 좋은 시간 됐으면 좋겠다"고 말했다. 기자단도 태어나서 처음 보는 수원특례시장 앞에서 매우 긴장했지만, 인터뷰할 생각에 설레기도 했다.'기자' 자격으로 이재준 시장을 만났지만, 기자단 역시 수원 시민이기 때문에 이 시장이 어떻게 '수원을 새롭게, 시민을 빛나게' 할지 궁금한 마음이 생겼다.이 시장은 기자단의 다양한 질문에 막힘없이 답변했다. 수원을 어떻게 '역사문화의 도시', '첨단산업 연구의 도시'로 발전시키고 싶은지, 청소년이 즐겁고 안전하게 지낼 방법은 무엇인지 등에 대해 이해하기 쉽게 설명했다.특히 이재준 시장이 수원부시장 재직 시절 자신의 막내아들에게서 "아빠는 엉터리야!"라는 돌직구 평가를 받아 부끄러웠다고 이야기할 때는 모두 웃음이 터졌다. 그 순간의 부끄러움에서 어떻게 수원시의 문제점을 찾아내고, 해결까지 했는지도 들을 수 있었다.아래는 이재준 시장과의 인터뷰 일문일답을 정리한 것이다."질문한 기자가 올해 5학년이라고 했죠? 저는 그맘때 책 읽는 것을 상당히 좋아했어요. 글을 쓰는 직업을 갖고 싶다는 생각에 소설가나 신문기자가 되고 싶다는 꿈이 있었어요. 평생 책을 더 가까이 해야겠다고 생각했어요. 책이 좋아서 한때는 도서관 사서를 하고 싶다는 생각도 했었어요. 그러다가 학자의 길로 갔다가 지금 이 자리에 있습니다.""저는 환경과 도시를 전공한 학자였습니다. 단지계획과 도시설계를 전공했고 20년의 연구 경험을 시정 운영에 적용해 시민과 소통하고 있습니다.향후 5년 내 철도역을 현재 14개에서 2배로 증가할 것입니다. 또한 인덕원선·신분당선 연장선·경기남부광역철도 등 신설 노선을 중심으로 '역세권 고밀복합도시'와 '15분 도시'를 조성해 역을 중심으로 도시를 새롭게 만들 것이에요. 역을 중심으로 차를 타고 멀리 가지 않아도 일자리를 얻고 주거도 얻는 그런 도시 말이에요. 또 경제자유구역 100만 평과 첨단 산업용지 5곳을 클러스터 형태로 조성해 기업 유치와 일자리 창출로 지역경제 활성화에 기여하겠습니다.""교육부장관님이 답해주시면 좋을 텐데(웃음). 대한민국은 해방 후 80년 동안 엄청난 발전을 이뤘어요. 세계사의 기적적인 일이었습니다. 그 중심에는 교육이 있었어요.그러나 현재의 교육은 암기에 치중해 있어 창의적 사고를 키우기 어렵습니다. 저는 이제 인공지능(AI) 시대에는 외우는 인재보다 '스스로 질문하고 토론하며 생각하는 인재가 필요하다'고 생각합니다. 따라서 교육 방식과 평가 제도를 바꿔야 하는데요. 저부터 변화의 앞장에 서겠습니다. 여러분도 함께 새로운 교육 문화를 만들어갑시다.""요즘 제가 마을마다 다니면서 우리 시민들의 이야기를 많이 듣는데요. 학부모들도 그 걱정을 많이 해요. 최근 유괴 사건이 발생했었지요. 교육청은 교육청대로 일을 다 하지만, 수원시 역시 여러 가지 정책을 펴고 있어요.첫째, 교육청과 협업을 해 아이들에게 관련 교육을 충분히 제공하는 거예요. 둘째, 등하교 안전을 확보하기 위해서 좀 더 많은 경찰, 지역사회 학부모 단체 등이 협업해서 감시 감독을 합니다. 이런 것을 잘 알리기 위해서 학교 주변에 현수막을 붙이고 주민들의 협조도 구하죠.셋째, 수원시에는 등하교 도우미 제도를 더 활성화하는 겁니다. 급한 일이 있어서 아이의 등하교, 특히 1·2학년 학생의 등하교가 어려울 경우, 학부모가 수원시나 행정복지센터 등에 연락을 주면, 도우미를 보내요. 몇몇 학교를 대상으로 시범사업을 했는데 지금은 수원시 내 전 학교로 넓혔어요.""제가 가장 개선하고 싶은 것은 청소년들이 마음껏 뛰어놀 공간이 부족하다는 점이에요. 체육시설·놀이시설이 너무 적어 늘 안타깝게 생각해요. 제 막내아들이 초등학교 5학년 때였어요. 제가 수원시 부시장을 할 때였는데 아들이 '아빠, 축구할 곳이 없어. 아빠는 엉터리야'라고 말했어요. 정말 부끄러웠습니다.지금 놀이·체육 공간 부족 문제를 완전히 해결하진 못했지만, 행정의 영역에서 최선을 다하고 있습니다. 아이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있도록 놀이·체육 공간을 조상하는 민간에 인센티브를 주는 방안을 고민하고 있습니다. 또 어린이용 미디어 아트장이나 어린이 카페 같은 복합 놀이시설을 늘려 아이들이 즐겁게 놀 수 있는 환경을 만려고 준비 중입니다.수원시에서 자랑스럽게 생각하는 것은 역시 '역사 문화'입니다. 수원은 굉장히 복을 많이 받은 도시랍니다. 역사 문화의 자산과 서사(스토리)가 있어요. 정조대왕이 230년 전에 수원에 새로운 신도시 '수원 화성'을 만들었어요. 전국 상인들을 수원에 불러들여 상업을 발전시키려고 하고, 주변 농업인들의 신기술을 적용해 농업을 혁신적으로 발전시키려 했어요. 수원 화성의 실험을 조선 전체에 파급시키려 했고요.수원 화성은 1997년에 유네스코 세계문화유산에 등재되기까지 했죠. 저는 밤늦게 퇴근하다가 화성 성곽을 보곤 하는데요. 조명이 들어온 성곽을 보면 '아, 정말 수원은 아름다운 도시구나' 생각한답니다. 자랑스럽죠.""역사 문화 자산을 잘 계승해서 이곳 수원을 역사 문화의 도시로 만들어야겠다는 것이에요. 또 첨단 과학의 도시 수원을 만드는 겁니다. 삼성의 반도체 부문은 수원에서 활발한 연구 활동을 하는데요. 4만 6,000명의 박사급 연구자가 우리 수원에서 연구하고 있어요. 또 이제는 AI, 나노 등 첨단과학 분야의 연구 기능을 수원에 담아야겠다 생각해요.더 넓게 보면 우리가 살면서 중요한 것이 바로 경제와 민주주의입니다. 두 가지가 조화를 이룰 때 좋은 사회가 만들어진다고 생각해요. 대한민국은 이미 이를 이뤄낸 나라로, 이제는 K-민주주의와 K-경제, K-문화가 세계로 뻗어나가고 있습니다. 드라마와 음식, 한복 등 우리의 문화가 세계인의 사랑을 받고 있어요.앞으로는 물질적 성장뿐 아니라 정신적 성숙을 이루는 진정한 발전이 필요합니다. 저희 세대가 '우리나라가 잘 살아야 한다'고 생각했다면, 이제는 '전 인류가 잘살아야 한다'는 더 큰 비전을 품어야 합니다.""저는 영웅이 될 생각은 없습니다. 다만 누구보다 수원을 사랑하기 때문에 이 자리에 섰습니다. 수원의 역사 속에서 시대의 흐름을 잘 읽고 도시의 방향을 바르게 잡은 시장이었다는 평가를 받고 싶습니다. 시민들과 자주 소통하며, 현장에서 이야기를 듣는 이웃집 아저씨 같은 시장이 되고자 합니다. 앞으로도 시민들과 함께 수원이 나아갈 길을 찾아가는 시장으로 기억되고 싶습니다."인터뷰 말미 이재준 시장은 "지금까지 기성 언론 기자들과 인터뷰를 많이 했었지만 이렇게 길게 하진 않았다"면서 "청개구리 기자단과 인터뷰하니 뿌듯하다. 여러분이 자랑스러운 수원 시민으로 성장할 것 같아서 기쁘다"고 말했다. 그러면서 "평소에도 질문을 많이 하고, 토론을 즐기는 사람으로 성장해서 인류를 위한 일을 많이 하면 좋겠다"고 격려했다.