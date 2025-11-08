[사진] 창동 250년 골목의 부활, 눈꽃과 라면으로 물들다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲창동거리 입구에 라면축제를 알리는 현수막이 걸려있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲마산특산물 라면존에서 라면을 먹는 사람들. 맛있는 냄새가 거리에 가득하다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲어두워지자 하늘에서 눈이 내린다. 눈이 귀한 남쪽이다보니 감흥이 특별하다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲외국라면존. 왼쪽으로 창동에 유일하게 남아있는 레코드가게 간판이 보인다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲50년 가까이 창동골목에서 자리를 지켜온 마산 최초의 칵테일바 LP레코드가 빼곡하게 꽂혀있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

막바지에 이른 가을의 아쉬움을 달래듯 곳곳에서 다양한 축제가 열리고 있다. 경남 창원에서도 국화축제와 연계해 11월 7일부터 9일까지 마산 창동 거리와 상상길에서 '눈꽃축제'와 '제 1회 라면축제'가 진행되고 있다.라면축제는 마산 특산물인 홍합, 오만둥이, 아귀를 주제로 열렸다. 현장에는 마산특산물 라면존, 외국 라면존, 푸드트럭존이 마련돼 다양한 맛을 즐길 수 있게 했다.마산합포구 구산면과 덕동동에는 대규모 홍합약식장이 있고, 진동면 고현리에서는 우리나라 생산량의 약 70%를 차지하는 미더덕과 오만둥이가 생산된다. 또 아귀찜은 오랜 세월 마산을 대표하는 향토음식으로 자리해왔다.축제 첫날 저녁, 창동에 나가보았다. 라면을 좋아하지 않아 먹지는 않았지만, 준비된 의자에 앉아 맛있게 라면을 먹는 사람들을 보니 먹어보고 싶은 생각도 들었다.한쪽 무대에서는 공연이 한창이었다. 푸드트럭과 액세서리 노점이 늘어서 축제분위기를 더했다. 때 하늘에서 인공 눈꽃이 흩날렸고, 모여든 시민들은 탄성을 터뜨리며 좋아했다. 눈이 귀한 남쪽 도시라 감흥이 특별하리라.필자의 발걸음이 자연스레 창동 250년 골목으로 이어졌다. '서울 명동'에 비견될 정도로 번성했던 창동은 어느 순간 사람들이 썰물처럼 빠져나가며 쇠락했지만, 지금은 활기를 되찾고 있었다.골목 안에는 50년 가까이 자리를 지키고 있는 마산 최초의 칵테일바가 있다. 문을 밀고 들어서자 주인장이 반갑게 맞아준다. 한쪽 벽면에는 LP레코드가 빼곡하게 꽃혀 있었다.신청곡을 적어 건넨 후 칵테일 한 잔을 주문했다. 주인장이 레코드를 찾아 턴테이블에 올렸다. 신청한 다섯 곡을 다 듣고 난 뒤, "보물같은 이 곳을 오래 지켜달라"는 부탁을 하고 나왔다.