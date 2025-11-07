진주보도연맹 희생자 유해 발굴... 75년 만에 가족 확인한 유족들

큰사진보기 ▲지난 2014년 2월 19일 한국전쟁 때 집단학살된 경남 진주지역 민간인 유골 163구가 19일 진주시 명석면 용산리 야산에 마련된 컨테이너에 안치되고 나서 유족들이 봉안제를 올리고 있다. 이 유골들은 2004년 마산시 여양리에서 발굴돼 그동안 경남대 박물관 컨테이너에서 10년간 임시 안치됐다가 64년 만에 고향으로 모셔졌다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲여양리 민간인학살지에서 나온 각종 유품들.여양리 민간인학살지에서 나온 각종 유품들. ⓒ 오마이뉴스 윤성효 관련사진보기

1950년 한국전쟁 전후 아무런 법적 절차 없이 희생되었던 민간인의 신원이 또 확인되었다. 유족들은 75년 전 억울하게 사망한 가족의 유해를 마주하게 됐다.진실화해를위한과거사정리위원회(위원장 박선영, 진실화해위)는 진주지역 보도연맹 희생자 유해 2구와 전남 영광 적대세력 희생자 유해 1구의 신원을 추가로 확인했다고 7일 밝혔다.이번에 진주지역에서 발굴되어 신원이 확인된 유해는 2구로 모두 진실규명 신청인들의 아버지로 밝혀졌다. 사망 당시 33세였던 이아무개(1917년생)씨의 유해는 아들(78세)과 유전자 정보 비교분석 결과, 부자 관계로 신원이 확인됐다.또 다른 신원확인 유해는 서아무개(1905년생)씨로, 사망 당시 45세였고, 아들(89세)과 유전자 정보 비교분석 결과, 역시 부자 관계로 신원이 확인됐다.진주 보도연맹 희생자에 대한 유해발굴은 2002년 태풍 루사로 창원마산 여양리 산에서 인골 수십 점이 노출되면서부터 시작되었다. 이후 총 6차례 유해발굴로 수습된 유해는 약 500구로, 2014년까지 경남대학교 박물관에서 임시로 모시다가 같은 해 진주 명석면 용산고개 컨테이너 임시안치소로 옮겨 현재까지 관리하고 있다.진실화해위는 이 가운데 80구에 대해, 전문분석 연구소에 의뢰해 유해와 유족의 유전자를 채취로 대조하는 작업을 진행해 왔다.진주지역 유해의 신원이 확인되었다는 소식을 들은 정연조 진주유족회장은 "감사하다. 그러면, 이제 다른 유해는 어떻게 되는 것인지 궁금하다. 80구만 유전자 검사를 했으면, 나머지 400여 구는 어떻게 되는 것이냐"라며 "진실화해위가 없어지고 나면 어디에 신원확인을 해 달라고 해야 하느냐"라며 기쁨과 아쉬움의 질문을 쏟아냈다.이어 "보도연맹 희생자 유해발굴로 수습된 유해 약 500여 구를 진주 명석면 용산고개 컨테이너에 임시로 모시고 직접 관리하고 있는데, 유해가 세종시 추모의 집에 임시 안치되었다가 신원을 확인하기도 전에 대전에 조성될 예정인 국가단위 위령시설에 영구봉안되면서 화장될지도 모른다는 걱정"이 있다고 덧붙였다.한국 전쟁 발발 직후 1950년 7월 경남 진주지역 국민보도연맹 등은 진주경찰서 소속 경찰에 의해 소집 또는 연행되는 방식으로 예비검속 되었고, 이후 예비검속된 사람들은 진주경찰서 관할 지서 및 유치장, 진주형무소 등에 구금되었다가 1950년 7월경 진주 명석면 관지리 및 용산리 일대, 마산 진전리 여양리(여항산) 등지에거 집단 살해되었다.또 전남 영광 적대세력 희생자로 신원이 확인된 유해는 1구로 김아무개(58세)씨의 친할머니 표아무개(1927년생)씨로 밝혀졌다. 2024년 함께 발굴되어 수습된 유해 14구 중 네 번째 신원확인이다.진실화해위는 "이번에 신원이 확인된 유해 1구는 한국전쟁 전후시기에 영광 적대세력에 의해 몰살당한 김아무개씨 집안의 구성원 중 한 명이다"라며 "14구의 유해 중, 지난 3~4월에 이미 3구의 신원 확인되었고, 유가족 김아무개씨와 종조부, 조부, 증조모 관계였다"라고 설명했다.친할머니의 유해를 추가로 찾게 된 유가족 김씨는 "반가운 일이기는 하나, 너무나도 안타까운 일이다. 신원이 확인되지 않은 나머지 10구는 유전자 정보가 없다고 하더라도, 사건이 발생했던 장소에서 함께 발굴되었고, 게다가 이미 유전자 정보로 4분이 우리 조상님들이라는 것이 밝혀졌다"라며 갑갑함을 토로했다고 진실화해위가 전했다.한편 진실화해위원회는 2023년부터 2024년지 추진한 '유전자 감식 사업'의 결과, 유해 6구의 신원을 확인한 데 이어, 이번 신원확인까지 총 11구의 신원을 확인했다고 밝혔다.박선영 위원장은 "신원확인이 되어 아버지와 할머니를 찾는 사례가 이어지고 있는데, 진실화해위 활동 종료로 유해발굴과 신원확인 추진도 마치게 되어 매우 안타깝다"라며 "진실화해위는 향후 위원회가 종료된 이후에도 신원확인이 연속될 수 있도록 그동안 유전자 검사 결과로 확보한 유전정보의 데이타베스화(DB)화 등을 위해 노력하고 있다"고 밝혔다.진실화해위 활동은 오는 11월 26일로 종료된다.