체온 높이는 클래식, 낮은 문턱을 넘어보세요

큰사진보기 ▲2025년 상반기에 열렸던 음악의 집 프로그램 현장 사진 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025년 상반기에 열렸던 마스터클래스 프로그램 현장 사진 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

첫 찬바람이 골목을 스칠 때, 서울 서초구의 한가운데엔 따뜻한 소리가 먼저 들어선다. 공간을 다듬고 숨을 고른 '서울문화예술교육센터 서초'가 올겨울, 클래식으로 대표하는 음악을 단순한 '공연'이 아니라 '머무는 시간'으로 제안한다.오는 11월 18일부터 12월 31일까지 이어지는 겨울 시즌은 두 갈래로 열린다. 하나는 기획공연·렉처콘서트·강연·살롱·마스터클래스·워크숍을 한데 묶은 특화 프로그램 <더 오푸스 2025>이며, 다른 하나는 음악과 책·영상·향기·필드레코딩을 엮어 거실처럼 머무는 상설 프로그램 <음악의 집>이다. 말하자면, '문턱을 낮춘 깊이'로 들어가는 두 개의 문이다. 모두 프로그램은 무료로 운영되며, 일부는 네이버 예약으로 사전 신청을 받는다.작품 번호(Opus)에서 따온 이름처럼 <더 오푸스 2025>는 한 계절 전체를 한 편의 작품으로 빚는다. 총 21개 프로그램, 38회차가 준비됐다. 손에 잡히는 라인업은 선명하다. 듀오부터 챔버까지 폭넓게 배치한 '앙상블 시리즈'가 축을 세우고, 해설과 연주가 호흡을 맞추는 렉처콘서트 '클래식의 숨결'이 결을 고른다.현역 음악가들과 마주 앉아 예술적 태도를 나누는 '아티스트 살롱', 무대 뒤 사유를 끌어내는 '음악의 여정'도 자연스레 이어진다. 마스터클래스에선 첼리스트·피아니스트·아나운서 등 서로 다른 결의 전문가들이 한 장의 악보를 여러 방향으로 펼쳐 보인다.12월에 접어들면 매주 수요일 오전 11시와 오후 2시, 스타인웨이 자동연주 피아노 스피리오(Spirio)가 들려주는 '마티네 콘서트'가 일정의 리듬을 만든다. 정오 무렵, 피아노가 스스로 울려내는 음은 관객의 호흡과 섞여 또 하나의 앙상블이 된다. 바쁜 도시의 시간표에 클래식 한 줄을 삽입하는, 가장 우아한 방식이다.여름에 호응을 얻었던 상설 프로그램 '음악의 집'은 이번 겨울, 감각의 스위치를 더 늘렸다. 키워드는 '소리의 경험'. 베를린필 디지털 콘서트홀·메디치TV 실황을 하이엔드 오디오 링돌프(Lyngdorf)로 체감하는 '리스닝 룸'에서 시작해, 시민이 직접 선곡에 참여하는 '아워 뮤직', 책과 향을 결합해 기억을 소환하는 설치 '비블리오스미아'로 이어진다. 고전 회화 속 악기를 읽어내는 작은 전시, '소리에 관한 책들' 큐레이션 서가, 문장을 뽑아보는 '문학자판기', 텍스트와 사운드로 몰입하는 1인 감상존 '리플레이', 시민 '음악 에세이'까지. 여덟 개 테마가 공간 곳곳에 번져 있다.그리고 이 전시는 다섯 편의 리스닝 세션·퍼포먼스로 호흡을 넓힌다. 사진가가 귀로 찍는 풍경을 들려주는 리스닝 프로그램, 고악기 앙상블의 은은한 질감, 한밤을 천천히 가라앉히는 '심연의 밤', 향과 소리가 만나는 실험, 사운드 아티스트 그룹이 직조하는 유목적 에코까지. '음악의 집'은 공연장을 나와 라운지로, 다시 일상의 거실로 연결되는 소리의 동선을 설계한다. 이곳에서 음악은 '보고 떠나는 것'이 아니라 '앉아 있는 법을 배우는 것'에 가깝다.겨울 시즌은 오는 18일 문을 열어 오는 12월 31일까지 이어진다. 상설 전시 '음악의 집'은 오는 12월 2일부터 12월 31일까지, 매주 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 9시까지 자유 관람이 가능하다. '더 오푸스 2025'는 오는 10일 오후 2시부터, '음악의 집' 연계 프로그램은 오는 20일 오후 2시부터 네이버예약을 열 예정이다. 모든 프로그램은 무료. 다만 마티네 등 회차별 좌석이 여유롭지 않을 수 있으니, 예약 오픈 시간에 맞춰 접속하는 편이 좋다.관람 팁을 하나 덧붙이자. '더 오푸스 2025'의 공연 한 편을 고른 뒤, 같은 날 '음악의 집'에서 리스닝 혹은 전시 감상을 엮어보자. 한 곡의 잔향이 라운지에서 다시 피어오르고, 집으로 돌아가는 길에 엷게 남는 향이 그날의 선율을 오래 붙잡아 둘 것이다.이번 시즌의 가장 큰 미덕은 '깊이를 포기하지 않으면서 문턱을 낮춘 태도'다. 무대 위 완성도와 라운지의 여유가 자연스럽게 연결되며, 낯선 장르가 생활의 속도로 스며든다. 음악이 이벤트가 아니라 '체온'이 되는 순간, 도시는 조금 더 따뜻해진다. 올겨울, 클래식은 서초에서 집을 얻었다. 그리고 문은 이미 열려 있다.