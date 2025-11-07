[홍성] 저탄소·유기농업 '우수 특구' 선정... 유기농업 실천 확산 노력 인정돼

큰사진보기 ▲홍성군이 유기농업 가치 확산 노력을 인정받아 중소벤처기업부 장관상을 받았다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲홍성군은 지난 6일부터 이틀간 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘혁신 특구’ 행사에 참가해 저탄소·유기농업 특구의 주요 성과를 소개하고, 특구 상품 전시 및 홍보를 통해 홍성 유기농업의 우수성과 상표 가치를 널리 알리기도 했다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

49년 전 유기농업 교육이 처음 실시돼 지금까지 뿌리를 내리고 있는 홍성군이 유기농업 가치 확산 노력을 인정받아 중소벤처기업부 장관상을 받았다.홍성군에 따르면, 지난 1976년 홍동면 풀무학교에서 유기농업 관련 교육이 이뤄졌다. 그러면서 1994년 홍동면 문당마을에서 전국 최초 오리농법이 도입되면서 본격적으로 유기농업 실천이 확산하기 시작했다.유기농업 실천으로 홍성군은 지난 2014년 전국 최초로 '유기농업 특구'로 지정되었으며, 지난해에는 '저탄소·유기농업 특구'로 재지정돼 2027년까지 유지된다.특구 지정은 최초에는 5년간 유지되며 3년 주기로 그동안의 성과를 바탕으로 재지정이 이뤄진다.그래서일까. 유기농업 교육이 처음 시작된 후 지금까지 지속 가능한 농업의 선도 지역으로 유기농업의 명성을 이어가고 있다.이같은 노력으로 올해 실시된 중소벤처기업의 '2025년(2024년 실적 기준) 지역특화발전특구 운영성과 평가'에서 우수 특구로 선정돼 중소벤처기업부 장관상을 받았다.이외에도 관련 업무를 담당한 농업정책과 김수진씨가 장관 표창장을 수상했다.홍성군에 따르면 이번 평가는 전국 172개 지역 특구를 대상으로 3단계 절차를 거쳐 홍성군을 비롯해 9개 특구가 최종 선정됐다.이에 대해 홍성군 관계자는 7일 "그동안 '저탄소·유기농업 특구'를 위해 친환경농업 기반 조성과 확대, 저탄소 농업 실천을 통한 탄소중립에 기여해왔다"면서 "또한, 유기농 관광·체험 활성화, 청년 농업인 육성 등 다각적인 노력을 기울여 왔다"고 밝혔다.그러면서 "특히 농업 환경보전 프로그램을 통해 지역 주민과 농업인이 함께 농촌 환경을 지키고 생태 보전 활동을 실천"하고 "친환경농업 기반 구축 사업을 통해 시설·장비 현대화 및 공동 영농 작업을 추진"했다고 설명했다.홍성군은 이번 우수 특구 지정은 지역 주민과 농업인, 행정이 함께하는 협력체계 구축이, 지속 가능한 농업 생태계 조성에 기여했다는 점에서 높은 점수를 받은 것으로 평가하고 있다.이런 가운데, 홍성군은 지난 6일부터 이틀간 대전 컨벤션센터에서 열린 '혁신 특구' 행사에 참가해 저탄소·유기농업 특구의 주요 성과를 소개하고, 특구 상품 전시 및 홍보를 통해 홍성 유기농업의 우수성과 상표 가치를 널리 알리기도 했다.한편, 홍성군에 따르면 2027년부터 2030년까지 150억 원을 투입, '새로운 농·도 네트워크 플랫폼 조성사업'을 추진할 계획이다.이를 통해 친환경활성화센터, 외국인근로자 기숙사, 귀농귀촌인 주택 등을 건립하여 특구의 지속적인 성장을 도모하고 친환경농업의 새로운 도약을 준비할 예정이다.