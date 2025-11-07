지지율 횡보에도 '부동산' 매달리는 국힘... "계속 지적하겠다"

"지지율과 상관없이 잘못됐다고 지적하겠다."
국민의힘이 정부의 10.15 부동산 대책을 겨냥해 연일 대여 공세를 취하는 가운데, 수도권 당 지지율의 큰 변동이 없음에도 기존 기조를 그대로 유지하겠다고 밝혔다. 당장은 효과가 없어 보여도, 내년도 전국동시지방선거를 앞두고 '부동산 민심'을 자극하면 유리한 고지를 선점할 수 있다는 계산이 깔린 것으로 보인다.
장동혁 국민의힘 당 대표는 7일 오전, 경기도 용인시에 자리한 한 아파트 단지 커뮤니티센터를 방문해 '부동산대책 경기도 현장 간담회'를 진행했다. 본인이 위원장을 맡은 당 부동산정책 정상화 특별위원회 차원의 활동이었다. 당 대표가 이례적으로 직접 특위 위원장을 겸하는 만큼, 내년까지 부동산 이슈를 사회적 의제로 끌고 가겠다는 취지로 해석된다.
현장의 주민들은 "정부의 이 선동적이고 무책임한 무능 정책 때문에 우리가 왜 희생을 당해야 되느냐" "너무 난처한 상황이고 밤마다 잠을 못 잔다" "우리 단지는 역세권도 아니고 신축도 아니다. 갭투자나 투기 세력이 들어올 여지가 거의 없다" 등의 성토를 이어갔다. 장동혁 대표를 향해서는 박수를 치고 환호하는 등 적극적으로 응원을 보내기도 했다. 장 대표가 "앞으로 힘 빠지면 용인에 자주 와야겠다"라고 너스레를 떨 만큼 야당에 우호적인 분위기였다.
주민 환호 받은 장동혁 "힘 빠지면 용인 자주 와야겠다"
장동혁 대표는 이날 마이크를 잡고 "10.15 부동산 정책을 한마디로 표현하면 교통 체증으로 길이 막힌다고 했더니 차량을 사지 말라는 정책"이라며 "서울은 차가 많아서 교통 체증이 발생한다고 했더니, 앞으로 모든 차량은 서울은 출입하지 말라고 통제하는 것과 똑같은 정책"이라고 비난했다.
그는 "집을 팔고 싶은 국민도, 집을 사고 싶은 국민도 모두 규제 속에 갇혀버렸다"라며 "이곳 용인 수지 역시 대표적인 피해 지역"이라고 강조했다. "부동산 거래는 곧 투기고, 실수요자도 투기꾼으로 보는 이재명 정권의 잘못된 인식이 그대로 드러나고 있다"라며 "부동산 과열 원인은 내 집 마련을 꿈꾸며 성실히 노력하는 국민 책임이 아니다. 주택 공급 부족과 불합리한 세제 등 정책의 구조적인 문제"라고도 목소리를 높였다.
다른 특위 위원들과 지역구 당원협의회 위원장, 주민들의 발언을 들은 후 마무리 발언에 나선 장동혁 대표는 노골적으로 '민간 공급'을 강조하고 나섰다. 그는 "이번 정책은 고민들을 전혀 하지 않고 너무 성급하게, 너무 무책임하게, 너무 무능하게, 내놓은 정책"이라며 "공급이 공공 중심으로 가서는 도저히 해결이 불가능하다"라고 단정 지었다.
이어 "지금까지 시장에서는 민간이 그 90%를 해결해 왔는데, 그 90%를 배제하고 10%를 담당해 왔던 공공에서 그걸 하겠다? 지금 빚만 떠안고 본인들도 지금 어떻게 구조조정을 해야 될지 허덕이고 있는 LH에 다 맡겨서 이걸 하겠다?"라고 따져 물었다.
그는 "국민이 원하지도 않는 곳에, 원하지도 않는 형태의 주거를 막 공급한다"라며 "최신형 스마트폰 갖고 싶다는 사람한테 공중전화 사용하라고, 지금 길거리에다 공중전화 계속 늘려줄 테니까 '걱정 말고 공중전화 사용하라'고 하는 이런 공급 정책으로는 안 된다"라고 비유하기도 했다.
"지지율 오르지 않아도 잘못됐다고 지적하겠다"
이후 기자들과 만난 장동혁 대표는 '부동산 문제를 계속 제기하고 있지만, 지지율에 큰 변동이 없다'라는 지적을 받았다. 장 대표는 "부동산 정책은 잘못됐다. 그 부동산 정책이 잘못됐다고 지적하는데, 지지율 오르지 않아서 잘못된 정책이라고 지적하지 말아야겠느냐?"라고 반문했다.
그는 "지지율과 상관없이 야당은 국민의 눈높이에서, 국민의 삶의 측면에서 잘못된 정책은 잘못됐다고 지적하는 게 제대로 된 역할이라 생각한다"라며 지금의 방향을 유지할 뜻을 재확인했다.
참고로 '한국갤럽'이 이날 발표한 11월 1주차 여론조사에서 국민의힘 지지율은 26%였다(관련 기사: 이 대통령 국정 지지율 다시 60%대... "APEC 국익 도움 됐다" 74%
https://omn.kr/2fys7). 이는 직전 조사와 같은 수치로, 국민의힘 지지율은 최근 20%대 박스권에서 계속 횡보 중인 상황이다. 특히 '수도권'이라고 할 수 있는 서울의 경우 지지율 추정치가 18%(표준오차 2.8%)였고, 인천·경기권도 26%(표준 오차 2.4%)에 머물렀다.
(*4~6일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 7900명, 응답률 12.7%) 대상 조사, 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회) 질문, 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식, 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 누리집 참조.)
한편, 손범규 국민의힘 대변인 또한 논평을 통해 "시장의 혼란은 더 커지고 있다. 국민의 삶과 직결된 주거 문제 앞에서 정부는 책임을 외면한 채, 보여주기식 대책만 쏟아내고 있다"라고 꼬집었다.
그는 "부동산 정책 혼란의 본질은 '공급 부족과 과도한 규제'에 있다"라며 "부동산 시장의 정상화는 '공급 확대'와 '정책 신뢰 회복'이 우선이다"라고 주장했다. "정부의 결단을 촉구한다"라며 "세 번의 부동산 시장 대책 실패를 인정하고, 시장과 국민의 목소리를 듣기 바란다"라는 이야기였다.
손 대변인은 "장동혁 대표는 지난 상계동 재정비 구역 조합원 간담회와 마포구 청년층 부동산 간담회에 이어 규제 지역인 경기도 용인시에서 신혼·장년층의 부동산에 대한 민심을 듣고 정책에 반영할 것"이라며 "정부는 이제 '자화자찬·내로남불·보여주기 정책쇼'에서 벗어나 국민의 목소리에 답하는 맞춤형 정책을 내놓기 바란다"라고도 덧붙였다.