전현희 "이재명 대통령 재판 재개 이유 없다, 한동훈의 과대망상"

큰사진보기 ▲전현희 더불어민주당 수석최고위원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 한강버스 안전 문제 등과 관련, 오세훈 서울시장을 겨냥했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

큰사진보기 ▲전현희 더불어민주당 수석최고위원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 대통령 시정연설에 불참한 국민의힘을 비판했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (08:35~09:25)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 전현희 / 더불어민주당 수석최고위원◎ 박정호 > 자, 박정호의 핫스팟 금요일 순서. 여러분들, 오늘 어떻게 시작하셨습니까? 박정호의 핫스팟, 오늘도 현장과 현안, 또 분석과 함께하겠습니다. 자, 첫 순서. 오늘 또 특별한 순서를 마련했습니다. 전현희 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?◎ 전현희 > 안녕하세요.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다. 아침 일찍 고맙습니다. 박수를 또 많이 보내주고 계십니다. 자, 저희가 오늘 처음 오시죠? 이 스튜디오에. 이렇게 바뀐 다음에.◎ 전현희 > 네. 오, 깜짝 놀랐습니다.◎ 박정호 > 하하하.◎ 전현희 > 이야. 이거 뭐 큰 방송국의 스튜디오 못지않은 너무 멋진 이런 시설이 들어서 가지고요, 제가 잘못 왔나 싶었습니다. 뒤에 이 장면도 지금 현장의 그대로 지금.◎ 박정호 > 예. 현장. 그렇습니다. 경복궁 청와대.◎ 전현희 > 네. 막 움직이고 있어요.◎ 박정호 > 그렇죠. 청사 앞에.◎ 전현희 > 사진이 아니었습니다.◎ 박정호 > 사진이 아니었습니다.◎ 전현희 > 네.◎ 박정호 > 자동차들이 막 계속 달리고 있습니다. 사람들이 걸어 다니고 있고.◎ 전현희 > 네. 아 너무 멋지네요.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다. 이 얘기를 듣고 싶었습니다. 하하하.◎ 전현희 > 하하하.◎ 박정호 > 고맙습니다. 새로운 곳에서 또 방송을 하게 됐는데. 자, 뭐 일단은 저희가 여러 가지 얘기를 할 수가 있겠지만 그래도, 지금 울산 화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고. 이 현장에 지금 매몰됐다가 생존이 확인됐던 노동자가 한 명이 숨졌고. 또 위치 확인된 한 명도 사망이 추정되고 있고. 그다음에 지금 실종자 다섯 명, 여전히 접근이 어렵다. 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 이재명 대통령도 모든, 인명 구조에 모든 가용 자원 총동원하라, 이렇게 지시를 내렸는데요. 안타까운 사고입니다.◎ 전현희 > 네. 정말 이런 사고가 일어나서는 안 되는데 이번에도 이런 사고가 난 걸 어제 보면서 정말 깜짝 놀랐고요 너무너무 안타깝습니다. 꼭 구조 작업에 서둘러서 한 명이라도 꼭 생명을 구할 수 있도록 그렇게 됐으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 다시 한번 이 산업 현장의 안전의 중요성. 또 우리 대한민국의 안전 사회 중요성, 이걸 다시 한번 우리가 생각하게 되고 강조할 수밖에 없는데. 특히 이제 서울시 현안을 좀 들여다보면 한강버스 관련해서도 안전에 대한 우려가 커지고 있어요. 어떻게 보고 계십니까?◎ 전현희 > 최근에 한강버스가 사실상 안전이 대책이 제대로 세워지지 않은 상황에서 운행을 시작을 해가지고 운행 도중에도 여러 안전사고가 발생을 했습니다.◎ 박정호 > 그렇습니다.◎ 전현희 > 그리고 어제도 조금 경중의 차이는 있지만 한강버스에서 수리를 하고 점검을 하던 안전요원이 한강버스에서 해치에 열린 줄 모르고 떨어져가지고 부상을 당한 그런 사고도 있었는데요. 사실 이 안전은 정말 가장 중요한 가치입니다. 사람의 생명, 건강, 이런 것은 어느 것과도 바꿀 수 없는 그런 중요한 가치죠. 그래서 울산 사고도 안전불감증이 빚은 그런 사고다, 이렇게 생각을 하고요. 이번에 한강버스 사고도 서울시는 그게 개인의 부주의로 생긴 사고다, 이렇게 사실상 책임을 떠넘기지만. 그러면 울산도 뭐 그러면 개인의 부주의로 생긴 겁니까? 미리 안전에 관한 대책, 제대로 된 주의, 경고 조치, 그리고 팀웍을 이뤄가지고 그런 안전을 위한 여러 가지 장치가 마련이 돼야 하는데 그런 게 없을 때에 현장에서 그런 사고가 발생을 하는 만큼 이번 울산 사고, 그리고 또 한강버스 사고, 앞으로 이런 일이 없도록 정말 정책 당국이 정말 꼼꼼히 살피고 또 거기에 대한 책임을 져야 된다, 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 네, 그래요. 안전에 대해서는 우리가 거듭 강조해도 부족함이 없을 정도로 안전의 중요성 우리가 생각을 해야 되고요. 이 한강버스도 그동안 이제 드러난, 사고를 은폐했다는 의혹에 휩싸여 있는 건들이 여러 건이 있어요.◎ 전현희 > 네. 지난, 이제 한강버스를 중단할 때도 안전 문제가 제기가 돼서 안전 대책을 점검하기 위해서 운항 중단을 하고 이제 그동안 시범 운행을 했잖아요?◎ 박정호 > 네.◎ 전현희 > 근데 시범 운행을 하는 도중에 여러 안전사고가 발생을 했습니다. 교각에 부딪힌다든지 해안선 접안면에 부딪혀가지고 근처의 카페가 정전이 된다든지 부표와 부딪히고 또 바닥을 긁어서, 밑에, 한강버스 바닥에 뭐 이런 여러 가지 손상을 입었다든지. 그러니까 실제로 시민들이 탑승을 했을 경우에는 정말로 큰 사고로 이어질 만한 그런 징후들이 많이 보고가 됐는데요. 이 부분의 문제는 서울시가 제대로 밝히지 않고 이걸 은폐하려고 한 겁니다. 근데 그게 이제 민주당 의원들에 의해서 이번에 밝혀졌는데요. 지금 이러다가 큰일 나겠다 싶고요. 무엇보다 중요한 것은 주무 책임자인 오세훈 시장의 태도입니다. 사실상 뭐 거기에 대해서 서울시는 책임이 없다. 뭐 개인의 책임이다. 그리고 그 사고 사실 자체를 은폐하려고 한 이런 모든 것이 과연 이 서울시민의 안전을 담보할 수장으로서의 자격이 있는가. 그리고 시장이 저런 식으로 책임을 회피하면 과연 안전을 위한 대책이 제대로 세워질 것인가. 모든 것은 잘못을 반성하고 책임을 인정하는 거기서 출발을 해서 대책이 세워진다, 이렇게 생각하거든요. 그런데 계속 책임을 회피를 하면, 그러면 누가 그 책임을 지고 안전 대책을 세우겠습니까? 그래서 이 부분에 대해서는 오세훈 시장이 너무 무책임하다. 시민의 안전 자체를 도외시하는 시장이다. 이렇게 볼 수밖에 없습니다.◎ 박정호 > 네. 그러게 말입니다. 이번에, 지난 1일 실시한 행정안전부의 추가 안전 점검에서 구명장비 미고정, 뭐 출입문 잠금장치 미체결, 휠체어석 고정장치 미설치. 이런 승객 안전과 직결되는 문제들도 다수 발견됐다고 하더라고요. 다시 운항을 시작하면서도 이게 제대로 안 돼 있다. 아 이거는 해도 해도 끝이 없는 것 같은데요.◎ 전현희 > 국감에서 오세훈 시장이 또 뭐라고 얘기했냐면 한강버스는 민간 회사다. 그러니까 민간이 하는 회사고 서울시는 사실상 책임이 없다는 식으로 민간에 떠넘겼습니다. 그래서, 원래 이 한강버스가 오세훈 시장의 대표적인 치적 사업으로 서울시 공무원들이 정말 집중 투입이 돼서 만들어진 사업이잖아요. 그리고 서울시 산하기관인 SH에서 51% 지분을 가지고 있는 회사입니다. 그런 회사를 이제 막 사고가 나고 비난이 빗발치니까 아 그거 민간 회사다, 이런 식으로 하는 것은 무책임의 극치다. 그런 생각이 듭니다.◎ 박정호 > 예. 안전에 대해서는 저희가 계속해서 강조를 하고 있습니다. 특히 한강버스, 이게 다시 운항을 시작하면서 서울시는 뭐 사람들이 이제 많이 이용하고 어떤 좋은 얘기를 하는 것을 보도자료 만들어서 배포를 하고, 또 그게 또 언론 사이에서 공유가 되고 보도가 되고. 이거 좀 언론플레이, 뭐 이런 걸 계속해가는 것 같은데 정작 중요한 안전 문제에 대해서는 신경 쓰지 않는 이 상황. 지적을 해야 되죠.◎ 전현희 > 언론플레이도 좀 약간의 허위, 과장이 좀 심한 것이, 이번에 서울시가 한강버스가 운행 재개되고 1만 명 이상 한강버스를 이용을 했다 그래서 이제 굉장히 잘됐다는 식으로 이렇게 언론플레이를 했어요. 그런데 실상은 원래 목표의 절반 이하의 성적입니다. 원래, 그러니까 하루에 이제 1만 명은 하루에 한 2천 명 정도가 한강버스를 이용을 했다는 건데요. 원래 목표는 하루에 5천 명 이상입니다. 그래서 5천 명 이상이 한강버스를 이용하는 목표를 세웠는데 실상은 2천 명가량밖에 사용하지 않았는데 그것을 마치 큰 성공을 이룬 것처럼 사실상 허위 과장, 그런 광고를 한 셈이죠. 그래서 눈속임으로 한강버스의 안전 문제나, 그리고 한강버스의 성과, 이런 것을 한편으로는 숨기고 한편으로는 부풀리는 이런 게, 과연 시민들이 이런 시장을 믿고 정말 시정을 맡겨도 되느냐, 이런 말이 절로 나오는 상황이다. 그렇게 봅니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 특히 지금 한강도 그렇지만, 이제 부동산 문제. 여러 가지 문제를 가지고 전임 정부나 전임 시장을 계속 비판을 또 하고 있는 그런 상황인데. 이 주택 공급 부족, 이게 서울시 탓이 아니라 문재인 정부와 전임 시장 때문이다. 이런 주장을 계속 펼치고 있습니다. 소비쿠폰 얘기도 하고 있고. 이런 주장 어떻게 보십니까?◎ 전현희 > 좀 약간은 너무 무책임의 끝판왕이다. 이 얘기를 할 수밖에 없는데요. 현재 서울시장이 오세훈 시장이고요. 재임 기간 뭐 이런 게 따지면 거의 10년 이상을 서울시장으로 재임을 했잖아요. 그리고 가장, 그러니까 이 서울시의 부동산 문제의 책임자는 그동안 오세훈 시장이었습니다. 그런데 한참 전의 박원순 시장에게 이 부동산의 폭등의 책임을 묻고. 또 지금 출범한 지 이제 갓 5개월 된 이재명 정부에게 책임을 묻고. 그러면 그 사이의 서울시의 부동산의 책임자는 누구였냐. 그리고 그러면 그 사람은 아무 일도 안 했느냐. 이렇게 묻지 않을 수가 없거든요. 그래서 아까도 얘기했지만 새로운 대책, 뭐 이런 것은 자신의 책임을 인정하는 데서부터 출발을 해야 되는데 남 탓을 하게 되면 자신은 도대체 뭘 하겠다는 겁니까? 그래서 지금 이번에 장위뉴타운에 이제 오세훈 시장이 가서 뭐 10년 동안, 잃어버린 10년을 되찾아 주겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 박원순 시장이 이 장위동에 뉴타운을 해제한 것은 2014년입니다. 2014년부터 그러면 잃어버린 10년이라고 하면 그 10년 동안 오세훈 시장은 뭘 했냐. 손 놓고 있다가 마치 자기가 아무런 상관이 없는 사람인 양 딱 나타나서, 아 잃어버린 10년을 되찾아 주겠다. 앞으로 잘하겠다. 이런 식으로 하겠다 하는 게 그야말로 눈속임 행정이라는 거죠. 실제로 박원순 시장 이후에 그 장위동 뉴타운에 뭐 해제나, 아니면 장위동 재개발의 책임자는 바로 오세훈 시장이었지 않습니까? 그러면 잃어버린 10년의 절반 이상은 사실상 오세훈 시장의 책임이잖아요. 그런데 그런 거를 얘기를 안 하고 그냥 갑자기 짠 나타나서 내가 빨리 해줄게, 지난 시장 때 잘못됐지? 이런 식으로 하는 거는 참으로 남 탓. 뭐 이것도 문제지만 자기 책임 자체를 인정하지 않는 그런 모습이다. 그래서 참 시장으로서 너무나 자격이 없는 그런 사람이구나 하는 생각을 할 수밖에 없습니다.◎ 박정호 > 네. 부동산 문제에 있어서 그동안 마치 이제 자기는 이번에 처음 서울시장으로 돼서 들어온 것처럼.◎ 전현희 > 네. 그러니까 앞으로 뭐, 그러니까 이제 서울시장을 그동안 하지 않았고 앞으로 이제 서울시장을 맡아서 하고 싶어 하는 후보들의 목소리와 비슷한 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까, 그러면 당신은 그동안 뭐 했냐라고 물을 수밖에 없는 거죠.◎ 박정호 > 그동안 뭐 했냐. 거기에 대한 서울시민들의 판단이 있을 수밖에 없다. 이렇게 의원님은 보시는 건데. 일단 뭐 오세훈 시장 같은 경우는 김건희 특검 조사도 예정이 돼 있습니다. 아마 이제 내일 예정이 돼 있는 걸로 알고 있는데. 명태균 게이트 수사, 이것도 제대로 이제 되고 있느냐. 국민들이 묻고 계세요.◎ 전현희 > 네. 맞습니다.◎ 박정호 > 이걸 통해서 오세훈 시장이 어떤 의혹에 휩싸여 있는지 그게 다 밝혀져야 되고, 또 수사 속도가 좀 빠르게 진행돼야 된다. 이렇게 보시는 거죠?◎ 전현희 > 지난 국감에서 오세훈 시장과 명태균의 국감장에서의 조우가 있었습니다. 그때 오세훈 시장이 명태균의 여러 가지 질문에 대해서 답을 하지 않았고 특검에 가서 답을 하겠다. 자신의 전략이다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 했는데요. 이제 이번 주 토요일에 오세훈 시장이 특검 조사가 예정이 되어 있습니다. 근데 사실 특검 수사가 너무 늦어요. 이 지금, 특검이 이제 거의 지금 수사 기간이 종료를 앞두고 있는데 뒤늦게 지금 오세훈 시장의 수사를 이제 막 재개하려는 것도 조금 너무 특검이 그동안 이 문제에 대해서 소홀히 하지 않았나, 이런 생각이 들고요. 또 오세훈 시장의 사건에 대해서 원래 창원지검에서 수사를 했습니다. 근데 그때 강혜경 씨나, 강혜경 씨 변호인 측이나, 당시의 오세훈 시장에 대한 모든 혐의가 대부분 입증이 됐고 수사가 거의 8~90% 완료가 된 상황이었다. 이런 식의 진술을 국감장에서 했어요, 법사위에서. 그런데 실제로 창원지검은 이 수사를 마무리를 하지 않고 오히려 공익제보자인 강혜경 씨, 김태열 씨, 이런 분들을 기소를 한. 그리고 사실상 오세훈이나 관련된 정치인들에 대해서는 전혀 수사를 종결하지 않고 그냥 다른 지검으로 떠넘겼어요. 그래서 사실 주객이 전도돼서 공익제보자, 거기에 대한 공익 신고를 한 사람들은 벌을 주고, 나쁜 짓을 한 사람들은 사실상 면죄부를 주는, 그런 이해 못 할 수사를 창원지검에서 한 겁니다. 창원지검에서 이걸 다시 서울중앙지검으로 이제 올려보냈어요. 그런데 중앙지검에서도 사실상 이 수사를 손 놓고 있었어요. 수사 뭐 진전되거나 이런 게 없었고. 문제는 거의 수사가 완료가 됐는데도 불구하고 수사를 하지 않고 있었던 거죠. 그래서 이게 이제 특검에서 이 수사를 다시 가져왔어요. 그런데 특검도 여태까지 수사를 하지 않고 있고 누구를 소환했다, 이런 말도 없잖아요. 그런데 여기에는 오세훈 시장뿐만 아니라 국힘의 많은 정치인들이 연루가 되어 있습니다. 언론에 나온 걸로는. 그래서 그 수많은 국힘 쪽의 정치인들에 대해서 특검이 과연 수사를 제대로 할 것이냐, 이 부분은 매우 중요한 관전 포인트다 생각하고요. 어쨌든 내일 오세훈 시장의 수사가 재개가 된 만큼, 이번에는 꼭 특검에서 단호히, 철저히 진상규명을 해서 죗값을 반드시 치르게 해야 한다. 그렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 예. 저희가 좀 있다가 정구승 변호사 또 만나서 이 사안들 들여다볼 텐데. 속도도 느리고, 제대로 수사가 될까라는 의구심이 계속 나오는 그런. 이 사안에 대해서는 특히, 그렇게 생각이 든다라는 거고. 서울시민들의 선택이 내년에 있게 됩니다. 그렇기 때문에 이런 의혹에 대해서는 명명백백히 빠르게 좀 정리가 되고 넘어가야 된다. 그게 이제 서울시민들을 위해서도 도움이 되는 것이다. 이렇게 얘기를 좀 해보고요. 자, 일단 이렇게 오세훈 시장에 대한 여러 가지 시정에 대한 말씀을 나눠봤지만, 그렇다면 오세훈 시장에 이제 대항하는 민주당 내부의 분위기, 또 후보군들의 움직임은 어떻느냐. 여기에 대해서 관심이 또 많을 것 같은데. 김민석 총리가 서울시장 선거 출마론에 이번에 선을 그었더라고요. 이런 뭐 인터뷰 내용은 좀 어떻게 보셨습니까?◎ 전현희 > 김민석 총리는 사실 이제 민주당의 굉장히 소중한 자산이고요. 서울시장을 나오실 때는 굉장히 이제 경쟁력이 있는 그런 후보자 중의 한 명이다 생각합니다. 그런데 아무래도 총리라는 그런 자리가 대통령을 보좌하고 국정을 또 이끌어가야 되는 그런 책임 있는 자리다 보니까 총리께서 스스로 뭐 시장을 출마를 하기 위해서 총리 자리를 이제 사퇴를 하고 나온다는 것은 사실상 현실적으로 쉽지 않은 상황이다. 그런 원론적인 입장을 말씀하신 거다 생각합니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 김민석 총리를 비롯해서 여러 인사들이 이름도 거론되고 있고. 아니면 또 열심히 준비하시는 분도 있고 이런 상황인데. 이런 가운데 지금 개그맨 서승만 씨가 자신의 SNS에 우리 전현희 최고위원의 서울시장 출마를 희망하고 강력 지지한다, 그런 글을 올렸어요. 제가 서승만 씨 뭐 좀 알지만 이렇게 진지하게 글을 올린 건 처음인 것 같아요. 하하하. 어 이거 이렇게, 어 정말 딱 정색하고 글을 이렇게 올렸더라고요.◎ 전현희 > 네. 제가 저 글을 어제 이제 우연히 SNS를 보다가 저 글을 읽었는데요.◎ 박정호 > 어, 이렇게 1. 국정운영을 가장 든든하게 뒷받침할 수 있는 인물. 2. 서울의 보수층까지 품을 수 있는 소중한 경쟁력. 3. 행정을 아는 사람, 시민을 아는 사람. 뭐 이렇게 쭉 1번, 2번, 3번. 전현희 최고위원이 왜 서울시장 나와서 꼭 당선이 돼야 되는지, 이런 희망을 담아서, 바람을 담아서 이렇게 올렸어요. 글을. 어떻게 보셨습니까?◎ 전현희 > 아 일단 너무 과분한 평가다 생각을 하고요. 저렇게 저를 봐주시다니 하고 저도 굉장히 너무 감사했습니다. 그래서 저런 기대를 해주시는데, 또 최근에는 또 보니까 서울시민들 한 1천 명 이상이 저보고 출마를 해달라. 릴레이 출마 요청 이런 선언도 하고 계시더라고요. 그래서 그 어느 때보다 진지하게 책임감을 가지고 고민을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 아직 고심하고 고민하는 단계고 우리 시민들의 목소리, 또 여러 각계각층의 목소리를 듣고 있는 단계지만. 글쎄요, 이게 서승만 씨도 그렇고 서울시민들 중에서도 계속해서 전현희 최고위원의 어떤 결단을 요구하는 목소리는 계속 나오고 있네요. 이렇게 보면.◎ 전현희 > 어쨌든 과분한 응원이다, 이렇게 생각을 하고요. 실제로 우리가 서울에서 승리하는 게 정말 중요하잖아요. 우리 민주 진영이 힘을 모아서 다음번 지방선거에서는 반드시 서울에서, 이 서울 정권 교체를 해야 된다. 그런 입장에서는 가용한 민주당의 모든 자산을 동원을 해야 된다 생각을 합니다. 그래서 훌륭한 민주당 후보들이 또 경선에 나와서 치열하게 경쟁을 하고, 또 선의의 경쟁을 하고, 그리고 거기서 가장 적합한 훌륭한 후보가 뽑아진다면 모두 힘을 모아서 어쨌든 꼭 승리하는 이것이 가장 중요한 지상과제다. 그래야만이 우리가 다시 또 정권 재창출을 할 수 있는 그런 받침대 이런 걸 마련할 수 있다. 이렇게 생각하고요. 거기에 일단 저도 최선을 다해서 힘을 보태고 함께해야 되겠다. 이런 생각은, 예, 가지고 있습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 자, 이렇게 서울시정 얘기 좀 정리를 해보고. 현안, 또 이제 당 얘기를 좀 해보면. 일단 당에서 사법행정 정상화 TF 출범이 되고 최고위원님께서 이제 단장을 맡으셨는데. 자, 사법개혁 지금 예정대로, 또 절차대로, 계획대로 진행이 되고 있는지 좀 궁금합니다.◎ 전현희 > 이번 주 월요일에 이제 사법개혁, 사법 정상화 TF가 발족을 했고요. 그리고 출범 이후에 이제 비공개회의를 한 두세 번 정도 가졌습니다. 그리고 방향성을 지금 이제 대략 설정을 했고요. 그래서 가장 중요한 것은 대법원장에 집중되어 있는 재판권이라든지 사법행정과 관련돼 있는 예산과 인사, 뭐 이런 모든 권한들을 좀 민주적 통제 절차를 갖춰서 분산할 수 있도록. 그래서 대법원장이 좀 더 재판에 신경을 쓰고. 너무 시간이 없어가지고 기록도 읽을 시간이 없는 것 같은데 이런 대법원장이 과로에서 해방될 수 있도록 도와주는 그런 사법행정을 정말 민주적으로 정상화하고 분산하는 이런 방안. 이제 가장 중요한 핵심입니다. 그리고 대법원장이 그 바쁜 와중에도 정치까지 신경을 쓰려고 하니까 나라가 휘청이지 않습니까? 그래서 대법원장은 재판 업무에 집중하실 수 있도록 제도적인 방침을 만들어야 되겠다. 재판과 행정의 분리, 이것이 핵심이다, 말씀드리고요. 그리고 또 이번 국감에서도 밝혀졌지만 그동안 국민들께서 무전유죄 유전무죄. 뭐 이런, 돈 없는 사람은 사실상 재판에서도 결과가 엄한 죄를 받는, 이런 억울한 부분이 정말 많잖아요? 그리고 전관예우 뭐 이런 것들. 이런 법조계의 오래된 부정부패, 비리, 이런 부분에 관해서도 이번에 저희 사법행정 정상화 TF에서도 좀 정상화할 수 있는 이런 방안을 준비를 하고 있습니다. 그리고 또 법관 비리에 관해서 이번에 뭐 장동혁 대표의 경우에 광주에서 재판장을 할 때에 자기 친한 부장판사 출신의 변호사가 전화 한 통화, 선임계도 내지 않고 변론한 그 사안에서 장동혁 판사가 옷을 벗기, 재판 판사 옷 벗기 하루 전에 보석 허가를 해줍니다. 이제 장동혁 대표는 그 연관성을 부인을 하지만 어쨌든 사적인 모임을 했다는 것은 법원 재판 판결문에 쓰여 있어요. 그래서 그런 사실상의 전관들과 판사들의 끈끈한 유착 관계. 이걸로 인해서 재판의 결과에 영향을 미치는 이런 부분에 관해서는 원천적으로 이거는 배제를 해야 되고. 또 판사들도 대낮에 뭐 술판 벌이고 이런 판사도 있고 뭐 지귀연 경우에 룸살롱에 가서 변호사들과 뭐 술자리 가졌다, 이런 게 밝혀지는데도 아무런 징계조차 못 하고 있잖아요. 그래서 법원 윤리감사관실이 사실상 여기도 전관 출신 변호사가 합니다. 판사 출신 변호사가. 그래서 이런 부분에 관해서도 좀 더 독립적으로 판사들의 이해관계에 얽매이지 않고 객관적으로, 실질적으로 법관 비리를 징계하거나 할 수 있는 그런 장치가 필요하다. 그래서 이런 부분도 같이 좀 논의를 하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 아마 이제 우리 국민들께서 이번에 내란 사태를 겪으면서, 와 사법부가 이렇게 개혁 대상이 될 줄이야라는 생각을 하실 것 같아요. 이재명 대통령 당시 재판 관련해서도. 조희대 코트, 조희대 대법원과 지귀연 지금 재판부의 모습을 보면서, 아 사법부가 국민들의 생각과 다를 수 있구나. 이걸 절감하고 있기 때문에 이번에 사법, 특히 이제 재판과 행정을 분리하는 것부터 시작해서 하나하나 따져볼 텐데. 결국 이렇게 개혁을 하고, 뭐 이 재판과 행정이 분리되는 것, 이 자체가 삼권분립을 보장하고 또 판사들의 법과 양심에 따라서 재판할 수 있는 그런 환경을 만들어주고. 이런 거 아니겠습니까? 독립을 보장하는 거 아니겠습니까?◎ 전현희 > 맞습니다. 이번에 이제 뭐 국민의힘 쪽은 민주당이 사법부를 흔든다, 이런 얘기를 하는데요. 전혀 그렇지 않고요. 그리고 재판의 독립이 사법부 독립의 핵심 요체 아니겠습니까? 근데 이 외부로부터의 독립은 헌법과 법률에 의해서 상당히 보장이 되어 있습니다. 거기에 대해서는 법원이 사실상 철옹성처럼 자기들을 지키고 보호를 합니다. 그런데 문제는, 이 재판의 독립에 있어서 법원 내부로부터의 독립이 과연 이루어지고 있느냐. 이번에 조희대 대법원장의 경우에도 최단기간, 거의 한 달간의 그 짧은 시일 내에 7만여 페이지에 달하는 그 종이 기록을 대법관들이 거의 숙지를 하지 못했다는 것이 너무나 명확한데, 그렇지만 대법원장이 이재명 유죄로 가자, 이렇게 했을 때 대법관들이 사실상 거기에 동조해서 간 게 아니냐. 이런 의혹을 받고 있잖아요. 합리적인 의심이잖아요. 그래서 대법관마저 대법원장의 그런 영향력에서 자유롭지 못하다. 이런 것을 온 국민들이 목격을 한 거 아닙니까? 그리고 일선 재판들도 사실 지귀연 지금 판사가 과연 독자적으로 지금 저런 식으로 재판을 하고 있을까? 구속 취소를 했을까? 이런 의구심이 있는 거잖아요. 그래서 법원 내부의 법원행정처를 통한 이 수직적인 구조. 대법원장이 그 정점에서 모든 권한을 가지고 흔드는 상황에서, 인사권까지 가지고 있는 상황에서 과연 법원 내부의 재판의 독립이 이루어지고 있는가. 이 부분을 이제는 우리가 주목할 수밖에 없고요. 이 부분에 대해서 이 민주적인 통제 절차. 그래서 법원 내부에서 법관들이 그 윗사람의 눈치를 보지 않고 소신껏 법과 양심에 따라 재판할 수 있는 이 구조를 만드는 것이 지금 매우 중요한 사법개혁의 핵심이다. 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 사법개혁, 지금 차근차근 추진되고 있다. 이렇게 좀 정리를 해보고. 중요성을 정리해보고. 자, 지금 뭐 이제 윤석열의 이 발언. 한동훈 데리고 와서 총으로라도 쏴서 죽이겠다. 뭐 이런 얘기가 곽종근 전 사령관을 통해서 알려지고 있고. 또 이제 추경호 전 원내대표가 이번에 체포동의안 넘어오면 표결 통해서 심사를 받게 될 텐데 추경호 전 원내대표는 내란의 밤, 또 그 전후에 어떤 일을 했느냐. 여기에 대해서 국민들이 관심을 갖고 있는데. 역시 윤석열 정권의 이 실정. 또 국민들을 다 어떻게 보면 수거 대상을 보고 있는 그런 차원의 모습들. 이걸 보면서 윤석열 정권의 3년, 정말 해도 해도 너무했다, 이런 생각을 많은 분들이 하실 텐데. 이 윤석열 정권 얘기하다 보면 의원님께서 사실은, 윤석열 정권의, 어떻게 보면 가장 핍박받았던 사람 중의 한 명 아니겠습니까? 특히 이번에 이 국민권익위원장 지내시면서. 그, 아마 많은 분들이 약간 잊고 계신 분들 있을 것 같아요. 얼마나 그 당시에 탄압을 받고 그걸 이겨내기 위해서 노력하셨는지. 그 얘기를 좀 듣고 싶습니다, 의원님.◎ 전현희 > 한동훈 대표의 경우에는 윤석열이 이제 술자리에서 뭐 총으로 쏴 죽이겠다, 그 얘기를 한 것이 이번에 알려졌지만, 저 같은 경우에는 윤석열이 대통령이 되자마자. 이른바 그때 도어스테핑, 그게 막 시작을 했잖아요. 그 도어스테핑을 막 시작할 때에 공개적으로 전현희 권익위원장 국무회의 올 필요 없다. 뭐 그리고는 바로 이제 국무회의장에서 제 자리 방 빼고. 의자를 치우고, 명패를 다 치우고. 제가 이제 가려고 했더니 우리 직원들이 이제 국무회의 오지 말라는 그런 대통령실의 연락이 왔다. 이렇게 시작을 했거든요. 그래서 공개적으로 윤석열이 정권을 시작하면서 가장 공개적으로 탄압을 하고 저격을 했던 사람이 이제 저였습니다. 그래서 그때부터 1년간의 정권에 의한 탄압이 시작이 됐던 거죠. 그래서 그 과정에서는 뭐 굉장히 그동안 많이 말씀을 드렸지만, 거의 죽음. 이러다 죽겠구나, 그런 생각이 들 정도로 무시무시한 그런 공포스러운 탄압을 겪었습니다. 그래서 그 과정에서 제가 결심을 한 것은 반드시 이, 그러니까 제가 생각하기에는 그때 당시에도 이거는 불의하다. 정의롭지 못하다. 그래서 이 정의롭지 못하기 때문에 여기에 대해서 내가 굴복할 수가 없었고, 거기에 대해서 저항을 해야 되고 저 불의한 정권에 대해서 반드시 그 대가를 치르게 해야겠다. 그렇게 결심을 했고 그걸 이제, 그 마음으로 사실 버텼던 거죠. 그래서 그때 제가 그 탄압을 받으면서 표현을 했던 것이 윤석열 정권에서 저를 탄압하는 그 모든 탄압이 저한테 화살로 다 온몸에 꽂히고 있다. 그래서 저를 죽이려고 계속 화살을 꽂는데 나중에 이제 내가 반드시 그 화살을 하나씩 뽑아서 불화살로 돌려줄 것이다. 그래서 그 적벽대전의 10만 개의 불화살 있지 않습니까? 짚에 화살이 이렇게 꽂혀서 제갈량이 그 화살을 다시 받아가지고 그걸 가지고 조조 군대에 불화살로 돌려주는 그런 장면이 있는데요, 삼국지에. 제가 그래서 그걸 약간 비유를 해서 내 몸에 꽂힌 화살을 10만 개의 불화살로 윤석열 정권에게 되돌려주겠다. 그리고 제가 했던 그 약속을 지키기 위해서 제가 그동안 정말 열심히 윤석열 정권과 싸워 왔고요. 그것이 이제 마침내 윤석열 정권이 무너졌지 않습니까? 그래서 그 10만 개의 불화살이 시민들과 함께하니까 100만 개의 불화살이 되더라. 그래서 100만 개의 불화살로 윤석열 정권을 끝장을 냈고. 지금은 마무리 투수 역할을 하고 있다 생각합니다. 민주당의 수석최고위원으로서 내란이 이미 이제 종식이 됐지만 아직도 내란은 계속되고 있고 그래서 법사위에서 최고위에서 계속 윤석열 정권의 지금 남아있는 내란 잔재를 완전히 종식하고 새로운 희망의 이재명 정부, 민주 정부가 다시 이제 대한민국의 희망의 새벽을 맞이할 수 있도록 그렇게 하는. 가장 먼저 이 정권에 대해서 투쟁을 시작을 했고 가장 마지막으로 이 정권의, 윤석열 정권의 내란 정권을 종식하는 마무리 투수 역할을 지금 하고 있다. 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 크. 네. 지금 말씀하시니까 그 당시의 윤석열 정권의 탄압이 어마무시했죠. 어마무시했고. 또 감사원의 여러 가지 감사. 그것도 참 힘든 시간 아니었습니까? 지금 보니까 최재해 감사원장이 공수처에 피의자로 소환이 되고 있는 모습, 이걸 보면서 이제야 좀 그야말로 윤석열 정권의 악의적 프레임이 카메라에 확실하게 벗겨지고 있는 그런 상황이다는 생각도 들고.◎ 전현희 > 제 10만 개의 화살 중에서 한 100개 정도는 감사원장을 향해서 쏜 것 같은데요. 감사원장과 유병호 사무총장 등 감사원의 불의한 표적, 정치적 표적 감사에 관해서 제가 거의 뭐 수백 장의 고발장, 증거 자료를 준비를 해가지고 공수처에 고발을 했습니다. 그래서 그 고발이 지금 현재 이제 드디어 감사원장이 3년 만에 소환이 돼서 피의자로 조사를 받는 거고요. 그래서 그 불화살이 지금 이제 감사원장에게 꽂히고 있다. 그래서 반드시 감사원장을 비롯한 그때 당시에 정치적 표적 감사를 자행을 하고 윤석열의 사냥개 노릇을 했던 유병호 등등 감사원의 책임자들은 반드시 법의 심판을 받아야 된다. 불화살을 맞고 거기에 대한 상응한 이런 법적 책임을 져야 된다, 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이제 이게 다시 한번 진실이 밝혀지고 정의가 바로잡혀지는 그 시간, 이어지기를 바란다. 이렇게 많이 생각하실 것 같고요. 그리고 이번에 보니까 본회의장에서 이재명 대통령 시정연설 하러 오셨을 때, 정청래 대표 바로 옆에 두 번째로 이재명 대통령과 악수도 하고 많이 반갑게 민주당 의원들과 함께 맞아주셨는데. 그 시정연설 그 현장, 뜨거웠죠. 어땠습니까? 그래도 한번 들어보고 싶습니다. 의원님의 평가, 생각.◎ 전현희 > 네. 일단 너무 좀 감동스러웠고요. APEC이랑 관세 협상이 정말 역대급 성과를 냈잖아요. 그 역대급 성과를 낸 것에는 그 자리에 이재명 대통령이 있었기 때문이다. 아마 대부분 국민들이 그렇게 생각할 겁니다. 만약 그 자리에 윤석열이 앉았다 생각을 해보세요. 상상도 하기 힘든 끔찍한 상황이 발생했을 거다. 정상들 모아서 밤늦게 폭탄주 돌리면서 김치찌개하고 계란말이 해주는 그런 장면이 상상이 되지 않습니까? 그런데 이재명 대통령은 진짜 영혼을 갈아 넣는. 그 말에 모든 게 담겨있더라고요. 저분이 얼마나 정말 많은 압박과 걱정과 그런 상황에서 이 협상을.◎ 박정호 > 그럼요. 대한민국 대표로서 이제 가서 협상을.◎ 전현희 > 예. 정말 성공으로 이뤄야겠다는 그런 책임감과 사명감으로 임했을까. 그게 정말 그 한마디에서 느껴지더라고요. 그래서 그날 그 성과를 이제 가지고, 역대급 성과죠. 우리 대한민국 외교사에 거의 최대의 성과라고 저는 생각을 합니다. 그런 성과를 가지고 이제 국회에게 마무리를 부탁한다. 예산이나 입법을 좀 이제 잘, 빠른 시일 내에 해주시라. 그 말씀을 하기 위해서 국회에 오시는데 개선장군 같기도 하고, 정말 승리한 이런 것을 국민께 보고하려는 그 마음이 정말 읽혀졌습니다. 그래서, 얼마나 또 피곤하고 힘드시겠어요?◎ 박정호 > 몸살 나시고.◎ 전현희 > 예. 그래서 그날도 아마 틀림없이 거의, 컨디션이 안 좋은 게 너무 느껴지더라고요. 평소에는 말씀하실 때도 힘차게 하시는데 그날은 그냥 느껴졌습니다. 그러면서 안쓰럽고 그런 마음이지만 너무 자랑스럽다. 그래서 저랑 악수를 할 때 제 눈을 지긋이 보면서 그런 이제.◎ 박정호 > 눈빛을 교환하시면서.◎ 전현희 > 네. 눈빛을 교환을 하면서, 아 우리 전현희 의원 뭐 하여튼 너무 잘하고 있다. 이런 느낌이 그냥 전달이 저는 됐어요.◎ 박정호 > 크. 눈빛만으로 딱 통하는.◎ 전현희 > 네. 아, 평소에도 그런 말씀을 많이 했어요. 뭐 고맙다, 잘하고 있다, 수고한다, 뭐 이런 말씀.◎ 박정호 > 든든하시겠죠.◎ 전현희 > 용산에, 이제 한남동 관저에서도 식사하고 이럴 때 그런 말씀 많이 해주시는데. 그게 제가 다 느껴지고요. 저도 너무 감사하고 더 진짜 어떻게 우리 이재명 대통령님께. 저렇게 열심히 하시는데, 우리가 더 열심히 도와드려야겠다. 그런 마음이 들었습니다. 정말 뭉클한 시간이었습니다.◎ 박정호 > 맞아요. 저희 시청자분들도 아마 이재명 대통령 입장하는 모습, 또 연설하는 모습 보면서 아마 눈물 흘리면서 보시는 분도 계실 것 같아요. 그 정도로 이재명 대통령의 성과, 또 국회가 뒷받침하고 있는 이런 모습에 박수를 보내고 계실 것 같은데. 근데 한 가지 아쉬운 부분은, 역시 뭐 여러 차례 지적을 했지만 국민의힘 의원들이. 이게, 모르겠습니다. 상임위에서 각자의 주장을 펼치면서 설전이 오가는 그런 것들은 우리 국민들께서, 아이 뭐 백번 양보해서 그럴 수 있다라고 하는데. 내년도 예산에 대한, 우리 살림살이. 대한민국이 어떻게 먹거리를 준비하고 어떤 살림살이를 정해서 메뉴를 만들어 가고 있는 이걸 얘기하고 거기에 대해서 야당이 좀 듣고, 토론하고, 이런 자리가 될 거라고 많은 분들이 기대하셨는데 상복을 입고, 근조 리본을 달고 안 들어와 버렸습니다. 이거 어떻게 보셨습니까?◎ 전현희 > 일단 국회라는 자리가 물론 정쟁을 할 수도 있죠. 그렇지만 국익 앞에서는 함께 뭉쳐야 하지 않겠습니까? 그래서 이런 역대급 성과를 가지고 대한민국의 국익을 위해서 이렇게 국회를 찾아서 국회의 협조를 부탁하는 그 자리에, 아무리 야당이지만 너무 도가 지나쳤다. 그리고 심지어 이제 대통령님께서 오는 입구에서.◎ 박정호 > 로텐더홀 앞에 계단.◎ 전현희 > 거기에서 뭐 정말 도를 넘는 막말. 뭐 그런 걸 퍼부었거든요.◎ 박정호 > 침묵시위 한다더니 막 뭐 막, 예.◎ 전현희 > 심지어 꺼져라. 뭐 이런 얘기까지 했는데. 국회가 자기들 안방입니까? 국민들의, 민의의 전당 아닙니까? 대통령이 와서 국회에 가서 보고하고 국회의 협조를 요구하는데 거기서 꺼져라 하면 그거 도대체 뭘 하자는 건지. 그래서 정말 분노할 수밖에 없는 그런 상황이었다 생각하고요. 이 검은 마스크, 이거는 사실은 이, 추경호 잘 가라는, 자기들이 스스로 장례식을 하는 그런 걸로 해석할 수 있지 않을까 싶습니다. 왜냐면 국힘이 이제 그렇게까지 극단적으로 한 거는 추경호 전 원내대표가 특검에 의해서 구속영장이 청구가 됐잖아요. 그러니까 그 위기감의 발로, 이런 생각이 드는데요. 추경호 원내대표가 만약에 구속영장이 발부가 되고 특검에 의해서 내란 주요임무 종사자나, 어쨌든 내란죄 혐의로 기소가 된다면 이것은 국힘이 내란 정당이다. 즉, 위헌 정당 해산 사유입니다. 그러기 때문에 국힘이 굉장히 위기감을 느끼는 거예요. 그러다 보니까 추경호 원내대표를, 이제 구속영장 청구에 대해서 이재명 대통령에게 그 화풀이하는 거죠. 왜, 이재명 대통령이 근데 거기에 대해서 뭐 구속영장을 청구하라고 시키지도 않은 거 아닙니까? 그런데 이재명 대통령에게 책임을 덮어씌우는 그런 시위를 한 건데. 사실은 그 시위를 하는 걸 보는 제삼자적 입장에서 보면, 추경호 원내대표 구속영장 청구됐는데 거기에 대해서 검은 마스크 쓰고 있으니까 자신들의 장례식을 치르는 거 아닌가. 그런 이제 생각이 들더라고요.◎ 박정호 > 생각이 들 정도로. 그러니까 이게 시정연설.◎ 전현희 > 사실 자초하고 있습니다.◎ 박정호 > 자초하고 있다. 시정연설과 이 구속영장 청구, 이게 전혀 이제 등치가 안 되는 건데. 연결시켜서 생각할 수가 없는 것인데 굳이 그 침묵시위. 침묵시위도 하지 않았지만 어쨌든 검은 마스크를 쓰고 상복을 입고 나온 것 자체가 자신들의 정당의 미래를 보고 있는 게 아니냐, 이런 생각이 들 정도로.◎ 전현희 > 그러니까요. 제삼자가 보면 대통령이 오셨는데 국힘이 상복을 입고 검은 마스크를 쓰고 침묵시위를 하고 있다. 그러면 이게 대통령이랑 연결할 수가 없잖아요. 왜냐면 나라의 경사와 국운이 그냥 상승하고 있는 온갖 역대급 성과를 가지고 금의환향을 한 대통령에게 상복을 입는다. 그러면 국민들의 입장에서 보면, 아 국익을 위해서 저렇게 성과를 낸 것이 상복을 입고 저렇게 장례식 분위기를 낼 일인가? 그럴 때 그 국힘에게 국민들이 어떻게 생각하겠습니까? 일단은 연결이 안 되잖아요. 그러면 국힘이 너무 심하다, 이 생각이 먼저 들 것이고. 또 하나는 그것이 추경호 원내대표의 구속영장 청구에 대한 항의의 목적이라고 하면, 아 그러면 국힘이 지금 자기들이 위헌 정당 해산이 될까 봐 저렇게 하고 있는 거 아니냐. 어, 그럴만하네. 국힘이 그러면 앞으로 국힘의 장례식을 지금 준비하는 거 아니야? 뭐 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.◎ 박정호 > 그러니까 추경호 전 원내대표의 당시 행적. 내란의 밤의 행적, 이런 것들이 영장 청구서 이런 걸 통해서 이제 언론에 계속 보도가 되고 있습니다. 우원식 의장이 개의하겠다라는 그 얘기를 했음에도 불구하고 바로 당사로 모여라, 이런 얘기들. 여기에 대해 특검이 이거 결국 표결 방해, 그러니까 내란에 동조한 거 아니냐. 공범 아니냐. 주요임무 종사자다, 이렇게 보고 있는 거 아니겠습니까?◎ 전현희 > 네.◎ 박정호 > 영장 발부 여부는 좀 봐야겠지만, 일단은.◎ 전현희 > 네, 저거 한 번 화면을 보세요. 스스로 자기들 장례식을 치르고 있는 그런 느낌이에요. 네.◎ 박정호 > 그렇네요. 그렇게 생각하고 보니까 또 그런 느낌이 들고.◎ 전현희 > 네. 저, 자기들이 뭐 이런 상복을 입고 우리 이제 장례식, 추경호 원내대표 지금 특검에 이제 구속이 되고 그러면 우리 위헌 정당 해산될 것 같아. 이러면서 스스로 자인하는, 자폭하는 그런 모습인 것 같아요.◎ 박정호 > 그래요. 이런 가운데 한동훈 전 대표는 재판이 재개가 되면 이재명 대통령이 계엄을 할지도 모른다. 이런 얘기를 계속 주장하면서, 아니 민주당 의원들 왜 계엄 안 한다는 얘기는 안 하지? 그런 얘기를 올리고 있더라고요, SNS에.◎ 전현희 > 과대망상입니다.◎ 박정호 > 과대망상이다.◎ 전현희 > 우리 민주 정부가 계엄을 할 리도 없고요, 할 이유도 없습니다. 그리고 이재명 대통령의 재판이 재개될 이유도 없습니다. 왜냐면 헌법에 너무 명확해요. 형사 불소추 특권. 소추는 소와 추. 소추의 정의가 또 형소법에 규정이 돼 있어요. 소추라 하면 소, 기소. 추, 공소 유지. 재판 수행이죠. 그러니까 소는 기소하는 거고 추는 재판입니다. 그래서 소추를 못 한다고 헌법에 규정이 돼 있잖아요. 불소추 특권.◎ 박정호 > 헌법 84조에.◎ 전현희 > 소추. 그 소추가 못 한다는 게 헌법과 형소법에 규정이 돼 있어요. 그래서 여기에 대해서는 현재 사실 해석이 필요 없지만 헌법학자들이 해석을 합니다. 제가 국회도서관에 가서 헌법 교과서를 다 찾아봤습니다. 찾아봤는데 제가 찾아본 모든 교과서, 모든 논문은 현직 대통령 형사재판 중단된다. 다 그렇게 기술이 돼 있어요. 거의 교과서가 한 10개, 논문이 한 9개. 뭐 그래서 19개 정도인데요. 이거는 뭐 거의 헌법학계의 거의 대부분의 교수들이 현직 대통령 형사재판 중단되다라고 얘기한 거나 마찬가지예요. 물론 일부는 진행된다라고 하는 교수들이 몇 분 있습니다만, 교과서는 저는 찾아보지는 못했습니다. 이제 구두로 뭐 언론 인터뷰나 그런 데서 그런 얘기를 하시더라고요. 그래서 헌법학계의 압도적 다수에서, 그리고 무엇보다 이런 헌법과 법률과 압도적 다수설에 의해서 법원이 다섯 개 재판에서 이재명 대통령의 재판을 중단을 했습니다.◎ 박정호 > 이미.◎ 전현희 > 이미 논쟁은 종결됐고 끝났어요. 근데 이거를 한동훈 대표, 법조인 출신 아닙니까? 근데 뭘 근거로 재판이 재개가 된다는 거예요? 재판을 재개를 하면 사실은 이거는 위헌입니다.◎ 박정호 > 위헌이다.◎ 전현희 > 위헌이기 때문에 우리 민주당으로서는 바로, 뭐 대통령도 그렇고 헌법소원도 할 수도 있고요. 뭐 거기에 대해서 해석이 잘못됐다고 위헌 심판도 할 수가 있고. 또 거기에 대해서 그런 위헌의 결정을 한 판사를 탄핵을 할 수도 있고. 할 수 있는 조치는 많습니다. 그리고 그런 위헌의 주장을, 그냥 아무런 생각 없이 재판 재개해야 한다라고 주장하는 국힘은 법조인이 제대로 없는 게 아닌가. 이 도대체 공부를 한 사람인가 묻지 않을 수가 없고요. 일단은 현실적으로 재판 재개할 가능성은 거의 없다. 백 퍼센트다. 이런 말씀 드리고요. 일어나지도 않은 일을 근거로 해서 또 이재명 대통령이 계엄 할 거다. 그거는 무슨 망언입니까? 그래서 자신의 과대망상이다. 그리고 너무 무식하다, 이런 말씀 드립니다.◎ 박정호 > 그래요. 이걸, 이 주장을 계속 펼치고 있는데. 오늘 전현희 최고위원의 이 답변으로 민주당의 입장, 그리고 국민들이 또 이 사안을 어떻게 보고 있는지 이게 다 정리가 된다는 생각이 들어요. 한동훈 대표가, 전 대표가 계속해서 SNS에 민주당 계엄 안 한다고 하면 되지 왜 그 얘기를 못해라고 하고 있는데.◎ 전현희 > 계엄 할 리도 없고요, 할 이유도 없습니다.◎ 박정호 > 이렇게 전현희 최고위원이 정리를 해주셨습니다. 자, 오늘 서울시정 얘기부터 현안까지 하나하나 짚어봤는데요. 아 벌써 시간이 다 됐습니다. 오늘 보내드리고 다음에 또 모셔가지고 현안 얘기, 또 서울시정 얘기 듣겠다고 약속을 드리면서 오늘은 보내드리고요. 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 꼭 말씀 듣고 마무리하겠습니다.◎ 전현희 > 네, 지금 내란을 종식하는 마지막, 그래서 새 시대를 여는. 지금 어둠이 이제 이렇게 마지막 어둠이고 곧 새벽이 온다 생각합니다. 그래서 저는 어둠을 종식하고 새벽을 준비하는 마무리 투수 역할로서 우리 국민들과 함께 끝까지 책임을 다하고 마무리를 하겠다. 그래서 우리 국민들께서도 지금 이제 지쳐있다는 분들도 많으세요. 근데 그 지쳐있다는 것이 민주당이 너무 이제는 평화 시대로 가려고 기존에 이런 강력한 개혁 기조 이런 것에 조금은 안 하려고 하는 게 아니냐. 너무 여당화되는 거 아니냐, 이런 걱정도 많이 해주시더라고요. 그래서 좀 더 힘내서 더 강하게 좀 개혁 과제를 마무리해달라, 이런 말씀 많이 듣습니다. 그 부분에 대해서도 수석최고위원으로서 여러분들과 함께 개혁 과제 반드시 마무리하고 내란 확실히 종식하고 이제 새로운 희망의 시대를 열어갈 수 있도록 열심히 하겠다, 말씀드립니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음에 또 모시겠습니다. 고맙습니다.◎ 전현희 > 예. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 감사합니다. 지금까지 전현희 민주당 수석최고위원과 말씀을 나눠봤습니다.